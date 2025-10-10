Są takie rodzaje spodni, na które trzeba uważać, np. boyfriendy. Są też jednak takie, do których nie ma żadnych wątpliwości - z czymkolwiek ich nie zestawimy, będziemy wyglądać jak milion dolarów. Tak jest w przypadku spodni wide leg, które są jednym z 3 modeli jeansów wydłużających nogi do nieba i modelujących sylwetkę. To właśnie one sprawią, że będziesz wyglądać szczupło i bajecznie. A ja znalazłam idealnie skrojone jeansy wide leg z wysokim stanem w Mango za 159,99 zł. Zobacz, jaki to model.

Idealnie skrojone jeansy wide leg z wysokim stanem w Mango za 159,99

W sieci sklepów Mango znalazły się jeansy wide leg z wysokim stanem. To spodnie wydłużające nogi i modelujące sylwetkę. Świetnie pasują zarówno do cieniutkich swetrów, kardiganów czy golfów, jak również do koszul i marynarek, jeśli chcemy postawić na bardziej biurową stylizację.

Te spodnie w Mango dostępne są w aż 5 wersjach kolorystycznych. Mnie w oko najbardziej wpadły te w odcieniu średnioniebieskim. Jesienią i zimą dobrze sprawdzą się też np. czarne, czekoladowe czy bordowe. W każdej z tych wersji dostępne są w rozmiarach 32-46 i kosztują 159,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Jeansy wide leg z wysokim stanem z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Te jeansy z Mango modelują pupę i wydłużają nogi

Te spodnie cudownie modelują sylwetkę. Jeansy wide leg mają bowiem to do siebie, że na górze są opięte, a dalej stopniowo rozszerzane. W tym przypadku nogawki są naprawdę szerokie, co spodoba się wszystkim wiernym fankom takich modeli.

Wysoki stan spodni sprawia, że te jeansy robią nam talię osy. Z kolei szeroka nogawka wydłuża nogi do nieba. Sprawia, że panie o masywniejszych biodrach czy udach też będą czuły się dobrze w takim modelu jeansów.

Jeansy wide leg - inspiracje

Tego typu spodnie jesienią i zimą można nosić niemal do wszystkiego. Cudownie będą wyglądać w zestawieniu z brązowymi botkami czy biker bootsami. Warto też połączyć je ze sneakersami. O górze już wspomniałam, niemal każda będzie pasować - od zwykłego longsleeva, przez koszulę, aż po marynarki i swetry.

Znalazłam 3 inspiracje na stylizacje z wykorzystaniem jeansów typu wide leg. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?