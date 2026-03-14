Haremki znów zaczynają pojawiać się w trendach, ale jak je nosić? Wcale nie dziwię się, że tak wiele z nas nie do końca potrafi je wystylizować. To bardzo charakterystyczny krój, który przez lata kojarzył się przede wszystkim z egzotyką i stylem boho. Jednak rok 2026 to zdecydowanie ich prime time. Zestawiamy je w miejskim, eleganckim stylu high fashion. Ich uniwersalny charakter oraz nieoczywista konstrukcja sprawiają, że kobiety coraz chętniej sięgają po nie, by podkreślić swoją indywidualność.

Haremki to nowość z wiosennej kolekcji Mango

W wiosennej kolekcji Mango pojawiły się spodnie, które już teraz wywołują poruszenie. To dzianinowe haremki dostępne w rozmiarach XS-XL, które z miejsca stały się obiektem pożądania miłośniczek nieoczywistego stylu.

Fason spodni wyróżnia się lekko opuszczonym krokiem i szerokimi nogawkami, które zwężają się ku dołowi. Ten model haremek zapewnia maksimum wygody dzięki zastosowaniu miękkiej, elastycznej dzianiny, która subtelnie układa się na sylwetce.

Spodnie wykończone są gumką w talii, dzięki czemu perfekcyjnie dopasowują się do naszej sylwetki, a także pozwalają na zachowanie komfortu przez cały dzień. Cena tych spodni wynosi dokładnie 209,99 zł.

Fot. mat. prasowe Mango

Do jakiej sylwetki pasują spodnie haremki?

Haremki z Mango mają unikalny, ale uniwersalny krój, który pasuje do wielu typów sylwetek. Miękka dzianina łagodnie otula biodra, nie opinając ich, dzięki czemu spodnie mogą być wyborem zarówno dla pań o smukłej budowie, jak i dla tych, które chcą zamaskować szerokie biodra lub uda. Obniżony krok sprawia, że sylwetka nabiera luzu, jednocześnie nie tracąc na proporcjach, jeśli górna część stylizacji zostanie dobrze dopasowana.

Haremki dostępne w rozmiarach od XS do XL oferują komfort i swobodę ruchów, ale z racji charakterystycznego fasonu najlepiej prezentują się na osobach średniego wzrostu oraz wysokich. Dla niższych sylwetek wskazane jest noszenie ich z butami na lekkim podwyższeniu, co optycznie wydłuża nogi. Model Mango nie przytłacza sylwetki, a wręcz przeciwnie – dzięki elastyczności tkaniny pozwala na naturalne podkreślenie kobiecych kształtów.

Jak nosić haremki wiosną 2026? Lookbook według trendów na nowy sezon

Jak nosić haremki, by wyglądać stylowo i świeżo tej wiosny? Trendsetterki lansują kilka mocnych kierunków stylizacyjnych. W wersji casualowej haremki zestawiają z prostym białym T-shirtem, sneakersami i luźną marynarką, tworząc look pełen swobody, idealny na codzienne wyjścia. Dzianinowy materiał spodni sprawia, że nawet najprostsza stylizacja nabiera charakteru. Do biura warto wybrać dopasowaną koszulę wsuniętą do środka spodni i klasyczne mokasyny, co podkreśli elegancję bez rezygnacji z wygody.

W wersji wieczorowej czy eleganckiej haremki Mango mogą zyskać zupełnie nowe oblicze – wystarczy zestawić je z jedwabistą bluzką na ramiączkach i szpilkami, a całość uzupełnić minimalistyczną torebką na łańcuszku. Haremki znakomicie współgrają również z krótkimi kurtkami lub skórzanymi ramoneskami, które dodają drapieżności i podkreślają nowoczesny charakter stylizacji.

Kluczem do sukcesu w stylizacjach z haremkami jest odpowiednie dobranie góry – dopasowane topy lub krótkie sweterki nie przytłoczą sylwetki i pozwolą zachować właściwe proporcje. Haremki mają szansę stać się podstawą niejednej kapsułowej garderoby. Dominują połączenia dzianinowych spodni z oversizowymi marynarkami, natomiast minimalistki chętnie zestawiają je z neutralnymi kolorami i prostymi formami.

