Myślisz, że w szafie swojego faceta nie jesteś w stanie znaleźć nic ciekawego i powinnaś nosić tylko kobiece rzeczy. To błąd. W czeluściach jego garderoby kryje się wiele perełek np. oversizowe marynarki. Możesz z powodzeniem sięgać po wiele elementów z męskiej szafy, tworząc stylizacje pełne luzu i charakteru. Doskonale sprawdzają się oversize’owe koszule, które można nosić zarówno jako sukienkę, jak i w połączeniu z dopasowanymi spodniami. To jednak nie wszystko.

Spodnie typu boyfriend to hit

Kobiety chętnie sięgają również po swetry, bluzy i t-shirty inspirowane męskim stylem, łącząc je z bardziej kobiecymi elementami, jak spódnice czy szpilki. W modzie są też klasyczne męskie spodnie garniturowe, loafersy i kurtki typu bomber, które w damskim wydaniu nabierają wyjątkowego uroku. Takie stylizacje łączą wygodę z elegancją i pozwalają wyrazić indywidualność poprzez modową zabawę kontrastami. W męskiej garderoby znajdziesz też hitowe spodnie boyfriendy, które niezmiennie pozostają w trendach.

Boyfriendy nigdy nie wyszły z mody. Chętnie sięgają po nie zarówno projektanci, jak i influencerki. Ty też nie miej skrupułów. Zajrzyj do szafy swojego chłopaka i wyciągnij z stamtąd najmodniejsze spodnie sezonu. Boisz się, że będą za duże? Od czego są paski? Teraz na topie jest noszenie po kilka naraz.

Do czego nosić spodnie boyfriendy?

Wbrew pozorom spodnie boyfriendy są bardzo proste do stylizacji. Na co dzień noś je do bluzy i sneakersów. Na wieczór do marynarki i szpilek — oczywiście pod marynarkę załóż seksowny top. Boyfriendy doskonale wyglądają z białą koszulą i super modnymi loafersami.

Możesz spróbować nosić je także z oversizowym t-shirtem i kowbojkami. Na kawę z przyjaciółką załóż super modną taliowaną marynarkę i klasyczne botki — taki kontrast między tym co męskie, a co damskie jest naprawdę hot.

Spodnie typu boyfriend - inspiracje

Jeśli powyższe pomysły na inspiracje ci nie wystarczają, nie szkodzi. Poniżej mam dla ciebie jeszcze kilka ciekawych pomysłów na to jak nosić najmodniejsze spodnie sezonu jesień-zima 2025/2026.