Jeansy to uniwersalny element garderoby, który niemal każda z nas ma w swojej szafie. Właśnie dlatego doskonale wiemy, że ich wybór nie należy do łatwych. Aby dobrać odpowiedni model, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim kształt sylwetki. To bowiem spodnie pułapka - dobrze dobrane potrafią wiele wybaczyć, ale niekoniecznie udany krój jest w stanie uwydatnić mankamenty naszej figury, wprawiając nas w kompleksy. Wybrałam 3 modele jeansów dla krągłej sylwetki, które świetnie będą się prezentować na paniach o różnych kształtach - od bardzo szczupłej figury, po pulchniejszą. Te modele wydłużają bowiem nogi do nieba i sprawiają, że sylwetka prezentuje się rewelacyjnie.

1. Jeansy 501® Curve - Beyonce x Levi's

Marka Levi's jakiś czas temu rozpoczęła współpracę z Beyonce, dzięki której powstały kolekcje dla pań o krąglejszych kształtach. Aktualnie kooperacja giganta jeansowego z wokalistką dobiega końca, a my możemy podziwiać jej wyjątkowe zwieńczenie. To film "The Denim Cowboy", który zawiera w sobie reinterpretacje reklam marki z lat 80. i 90., ale przede wszystkim niezwykła limitowana kolekcja, w której znajdziemy rewelacyjny model spodni.

To jeansy 501® Curve, które są kultowym modelem marki, ale tym razem dopasowanym do krąglejszych sylwetek. Posiadają prostą nogawkę oraz wysoki stan, dzięki czemu cudownie modelują figurę, a jednocześnie wydłużają nogi do nieba. Wykończone zostały łukowatym wzorem oraz specjalnym złotym haftem. Kosztują 839,90 zł.

Jeansy 501® Curve - Beyonce x Levi's, Fot. materiały promocyjne, Levi's

2. Jeansy bootcut z wyższym stanem - & Other Stories

Marka & Other Stories ma w swojej kolekcji niesamowite, niezwykle eleganckie jeansy, które pięknie modelują sylwetkę. Wykonane są ze sztywnego denimu. Mają nogawki typu bootcut, które są bardziej dopasowane w udach, a rozszerzają się stopniowo mniej więcej od kolan w dół. Niemniej nadal są to luźne spodnie, które wydłużają nogi.

Ich fason i kolor sprawiają, że doskonale będą prezentować się zarówno w eleganckich stylizacjach np. w połączeniu z koszulą lub marynarką, jak również w sportowych w zestawieniu z longsleevem i sneakersami. Ten model kosztuje 390 zł.

Jeansy bootcut & Other Stories, Fot. materiały promocyjne, stories.com

3. Jeansy wide leg z kieszeniami - Mango

Jeansy wide leg były hitem lata, ale z pewnością nie rozstaniemy się z nimi do końca roku, bo to niezwykle pożądany model. W dodatku świetnie pasuje niemal do każdej sylwetki. Tego typu spodnie są bowiem luźne, ale nie za bardzo, dzięki czemu nie dość, że zapewniają swobodę stylizacji, to jeszcze są niesamowicie wygodne. Wystarczy wybrać model z wysokim stanem, który nie tylko wydłuża nogi, ale też modeluje okolice bioder, aby czuć się swobodnie.

Właśnie taki idealny krój jeansów wide leg znajdziemy w sieci sklepów Mango. Mają wysoki stan i prostą, ale szeroką nogawkę. Do tego posiadają urocze kieszonki, które dodają im oryginalności. Te spodnie świetnie komponują się z czekoladowym odcieniem, który jest jednym z modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026. A kosztują tylko 159,99 zł. Dostępne są też w innych wersjach kolorystycznych.