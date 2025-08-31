Kompletowanie garderoby na jesień 2025 nie może się obejść bez najmodniejszych fasonów butów. Wśród par, które będą królować w tym sezonie, znalazły się m.in. Biker Boots, które w związku z aktualnie panującymi temperaturami są z nami przez cały rok. Również brązowe botki to hit jesieni 2025. Nie możemy zapominać też, że chocolate heels to buty jak marzenie, a Mary Jane w panterkę to najmodniejszy model na jesień 2025. Czy to znaczy, że tylko eleganckie pary będą królować w naszych szafach? Nic bardziej mylnego. Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 to 3 modele w najgorętszych odceniach sezonu.

Reklama

1. Niskie sneakersy w stylu tennis core

Tennis core jest obecny w trendach od kilku sezonów, ale szczególnie pożądany był wiosną i latem 2025. Wpisują się w niego wszystkie elementy garderoby i dodatki, które kojarzą nam się z tenisistkami - krótkie spódniczki, topy, kaszkiety. Jest jednak pewien detal, który wyciągamy z tego trendu i zostanie z nami także jesienią oraz zimą 2025. Chodzi o niskie sneakersy. Niezależnie od tego, czy postawisz na klasyczny model w białym kolorze, czy zdecydujesz się na odcienie beżu lub brązu, tego typu buty pasują do wszystkiego. Świetnie będą komponować się zarówno z jeansami oraz garniturem, jak i ze spódnicami oraz sukienkami.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa modele. Jeden z nich pochodzi z kolekcji domu mody Prada. To niskie, zamszowe sneakersy w trzech wersjach kolorystycznych - brązowej, granatowej i szarej. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujesz, to absolutny hit sezonu.

Niskie sneakersy Prada Montecarlo, Fot. materiały promocyjne, prada.com

Równie warte uwagi są sneakersy Adidas Tokyo. To równie niski model w kolorze beżowym z granatowymi paskami. Dostępny jest też w innych wersjach kolorystycznych, ale to ta konkretna barwa jest uniwersalna, dzięki czemu pasuje do wszystkiego i będzie hitem w tym sezonie.

Niskie sneakersy Adidas Tokyo, Fot. materiały promocyjne, adidas.com

2. Sneakersy zapinane na rzepy

W trendach na jesień i zimę 2025 zaglądamy też do szaf milusińskich i bierzemy z nich przykład. Okazuje się bowiem, że absolutnym hitem będą sneakersy zapinane na rzepy. Nie wiem, jak wam, ale mi ten model kojarzy się wyłącznie z dziećmi. Dam się jednak przekonać i wypróbuję je na swoich nogach, bo prezentują się naprawdę ciekawie, a już na pewno oryginalnie. Szczególnie dwa modele, które wpadły mi w oko.

Jednym z nich są czarne sneakersy z łączonych skór marki Wojas. To skóra licowa, dwoina i lakierowana. Mamy zatem do czynienia z naturalnymi włóknami i błyszczącymi wstawkami. Właśnie te ostatnie sprawiają, że to bardzo elegancki model, który świetnie będzie pasował nie tylko do spodni, ale też do garniturów, spódnic i sukienek.

Czarne sneakersy na rzepy marki Wojas, Fot. materiały promocyjne, wojas.pl

Innym modelem zapinanym na rzepy, który przykuł moją uwagę, są buty Isabel Marant. Mają nietypowy, burgundowy odcień, który jest jednym z największych hitów tego sezonu. Sam fason pary jest też niezwykle ciekawy. Na pewno obok tych butów nie da się przejść obojętnie.

Burgundowe sneakersy na rzepy Isabel Marant, Fot. materiały promocyjne, intl.isabelmarant.com

3. Powrót sneakersów w stylu lat 90.

To, co mi najbardziej przypadło do gustu, to wielki powrót sneakersów z lat 90. Nie chodzi jednak o modele na bardzo wysokiej platformie, które były modne w ostatnich sezonach. Raczej o klasyczki w stylu New Balance czy Reebok, na punkcie których na nowo oszalały mieszkanki Londynu. I choć wydawać się może, że to wyłącznie sportowe buty, nic bardziej mylnego. Doskonale pasują zarówno do beżowych płaszczy, na które będziemy stawiać w tym sezonie, jak również do kurtek skórzanych, a nawet niektórych krojów sukienek.

Jeśli chodzi o sneakersy marki New Balance, wybieramy najbardziej klasyczny model w stylu lat 90. Pożądany jest ten w białym kolorze, ale dostępne są również szare i czarne opcje - niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, z pewnością pozostaniesz w trendach.

Klasyczne sneakersy New Balance, Fot. materiały promocyjne, eobuwie.com

Warto też zwrócić uwagę na klasyczne Reeboki. To uniwersalny model, który nigdy nie wychodzi z mody. Dlatego, jeśli powyższa para jest dla ciebie zbyt surowa lub sportowa, zdecyduj się na bardziej opływowy fason od Reeboka. Co ciekawe, dostępny jest zarówno w białej wersji, jak i w czekoladowej, czyli w najmodniejszym odcieniu tego sezonu. Jest zatem, w czym wybierać.

Czekoladowe sneakersy Reebok, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 mają te kolory

Wiemy już, jakie są modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 i nie da się ukryć, że będą one królować nie tylko w przypadku ubrań, ale też jeśli chodzi o najmodniejsze buty. Brązowe botki, szpilki i baleriny to zaledwie początek. A jak sprawa ma się w przypadku sneakersów?

Reklama

Jesienią i zimą 2025 stawiamy na sneakersy w kolorze brązowym lub beżowym. To absolutnie największy trend sezonu. Możemy też zaszaleć i zdecydować się na bordowe lub granatowe modele. Nie da się ukryć, że również klasyka doskonale się sprawdzi, bo jest ponadczasowa. Czarne sneakersy to zatem również dobry wybór w tym okresie.