Ranking redakcji: Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026. Numer 1 pasuje do wszystkiego
Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 to oczywiście te w hitowych odcieniach. Istotne są też fasony. Dowiedz się, jakie modele będą królować w tym sezonie.
Kompletowanie garderoby na jesień 2025 nie może się obejść bez najmodniejszych fasonów butów. Wśród par, które będą królować w tym sezonie, znalazły się m.in. Biker Boots, które w związku z aktualnie panującymi temperaturami są z nami przez cały rok. Również brązowe botki to hit jesieni 2025. Nie możemy zapominać też, że chocolate heels to buty jak marzenie, a Mary Jane w panterkę to najmodniejszy model na jesień 2025. Czy to znaczy, że tylko eleganckie pary będą królować w naszych szafach? Nic bardziej mylnego. Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 to 3 modele w najgorętszych odceniach sezonu.
1. Niskie sneakersy w stylu tennis core
Tennis core jest obecny w trendach od kilku sezonów, ale szczególnie pożądany był wiosną i latem 2025. Wpisują się w niego wszystkie elementy garderoby i dodatki, które kojarzą nam się z tenisistkami - krótkie spódniczki, topy, kaszkiety. Jest jednak pewien detal, który wyciągamy z tego trendu i zostanie z nami także jesienią oraz zimą 2025. Chodzi o niskie sneakersy. Niezależnie od tego, czy postawisz na klasyczny model w białym kolorze, czy zdecydujesz się na odcienie beżu lub brązu, tego typu buty pasują do wszystkiego. Świetnie będą komponować się zarówno z jeansami oraz garniturem, jak i ze spódnicami oraz sukienkami.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa modele. Jeden z nich pochodzi z kolekcji domu mody Prada. To niskie, zamszowe sneakersy w trzech wersjach kolorystycznych - brązowej, granatowej i szarej. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujesz, to absolutny hit sezonu.
Równie warte uwagi są sneakersy Adidas Tokyo. To równie niski model w kolorze beżowym z granatowymi paskami. Dostępny jest też w innych wersjach kolorystycznych, ale to ta konkretna barwa jest uniwersalna, dzięki czemu pasuje do wszystkiego i będzie hitem w tym sezonie.
2. Sneakersy zapinane na rzepy
W trendach na jesień i zimę 2025 zaglądamy też do szaf milusińskich i bierzemy z nich przykład. Okazuje się bowiem, że absolutnym hitem będą sneakersy zapinane na rzepy. Nie wiem, jak wam, ale mi ten model kojarzy się wyłącznie z dziećmi. Dam się jednak przekonać i wypróbuję je na swoich nogach, bo prezentują się naprawdę ciekawie, a już na pewno oryginalnie. Szczególnie dwa modele, które wpadły mi w oko.
Jednym z nich są czarne sneakersy z łączonych skór marki Wojas. To skóra licowa, dwoina i lakierowana. Mamy zatem do czynienia z naturalnymi włóknami i błyszczącymi wstawkami. Właśnie te ostatnie sprawiają, że to bardzo elegancki model, który świetnie będzie pasował nie tylko do spodni, ale też do garniturów, spódnic i sukienek.
Innym modelem zapinanym na rzepy, który przykuł moją uwagę, są buty Isabel Marant. Mają nietypowy, burgundowy odcień, który jest jednym z największych hitów tego sezonu. Sam fason pary jest też niezwykle ciekawy. Na pewno obok tych butów nie da się przejść obojętnie.
3. Powrót sneakersów w stylu lat 90.
To, co mi najbardziej przypadło do gustu, to wielki powrót sneakersów z lat 90. Nie chodzi jednak o modele na bardzo wysokiej platformie, które były modne w ostatnich sezonach. Raczej o klasyczki w stylu New Balance czy Reebok, na punkcie których na nowo oszalały mieszkanki Londynu. I choć wydawać się może, że to wyłącznie sportowe buty, nic bardziej mylnego. Doskonale pasują zarówno do beżowych płaszczy, na które będziemy stawiać w tym sezonie, jak również do kurtek skórzanych, a nawet niektórych krojów sukienek.
Jeśli chodzi o sneakersy marki New Balance, wybieramy najbardziej klasyczny model w stylu lat 90. Pożądany jest ten w białym kolorze, ale dostępne są również szare i czarne opcje - niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, z pewnością pozostaniesz w trendach.
Warto też zwrócić uwagę na klasyczne Reeboki. To uniwersalny model, który nigdy nie wychodzi z mody. Dlatego, jeśli powyższa para jest dla ciebie zbyt surowa lub sportowa, zdecyduj się na bardziej opływowy fason od Reeboka. Co ciekawe, dostępny jest zarówno w białej wersji, jak i w czekoladowej, czyli w najmodniejszym odcieniu tego sezonu. Jest zatem, w czym wybierać.
Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 mają te kolory
Wiemy już, jakie są modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 i nie da się ukryć, że będą one królować nie tylko w przypadku ubrań, ale też jeśli chodzi o najmodniejsze buty. Brązowe botki, szpilki i baleriny to zaledwie początek. A jak sprawa ma się w przypadku sneakersów?
Jesienią i zimą 2025 stawiamy na sneakersy w kolorze brązowym lub beżowym. To absolutnie największy trend sezonu. Możemy też zaszaleć i zdecydować się na bordowe lub granatowe modele. Nie da się ukryć, że również klasyka doskonale się sprawdzi, bo jest ponadczasowa. Czarne sneakersy to zatem również dobry wybór w tym okresie.