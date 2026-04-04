Powrót elegancji w wydaniu soft luxury widać w każdym sezonie – mniej krzykliwych trendów, więcej jakościowych form i spokojnych kolorów. W tym kontekście szerokie spodnie wide leg wracają na podium jako hit 2026 roku. Są wygodne, wydłużają sylwetkę i dają efekt stylizacji bez wysiłku. Model z Mohito wpisuje się w ten kierunek idealnie – subtelny kolor champagne i dopracowany krój robią dokładnie to, czego dziś szukamy w modzie.

Szerokie spodnie wide leg z Mohito

Model z Mohito w kolorze champagne kosztuje 149,99 zł i już na pierwszy rzut oka widać, że prezentują się jak z francuskiego drogiego butiku. Tkanina jest miękka, lekko lejąca, dzięki czemu pięknie pracuje w ruchu i nie tworzy sztywnych załamań. Wysoki stan oraz szeroka nogawka budują proporcje, które kojarzą się z eleganckim garniturem, ale w bardziej swobodnym wydaniu.

To spodnie, które robią całą stylizację. Wrażenie luksusu buduje tu kolor: champagne balansuje między beżem a złamanym złotem, co daje elegancki efekt. Dostępne są rozmiary od 32 do 42.

Szerokie spodnie wide leg z Mohito, Fot. mat. prasowe Mohito

Dlaczego warto postawić na spodnie z Mohito?

Wide legi wracają regularnie, ale teraz mają wyjątkowo mocną pozycję w trendach. To odpowiedź na zmęczenie dopasowanymi fasonami i potrzebę komfortu, który nie odbiera elegancji. Szeroka nogawka wydłuża linię nóg i nadaje sylwetce lekkości.

Inspiracja latami 80. i 90. – czyli epoką serialowej „Dynastii” – jest tu bardzo wyraźna. Garniturowe spodnie z wysokim stanem były wtedy symbolem statusu, dziś wracają jako element codziennej garderoby.

Komu najbardziej pasują spodnie wide leg?

Ten model świetnie sprawdzi się u osób, które chcą optycznie wydłużyć nogi i wysmuklić dolne partie sylwetki. Wysoki stan podkreśla talię, a szeroka nogawka maskuje biodra i uda, co daje bardzo harmonijny efekt. Szczególnie dobrze prezentuje się przy sylwetkach typu gruszka i klepsydra.

Warto jednak zwrócić uwagę na proporcje – przy niższym wzroście spodnie mogą optycznie skracać sylwetkę, jeśli zestawisz je z płaskim obuwiem i długą górą. W takim przypadku lepiej postawić na buty na niewielkim obcasie lub krótszą marynarkę, która nie „przecina” sylwetki w niekorzystnym miejscu.

Detale, o których łatwo zapomnieć, a robią największą różnicę

W tym sezonie gramy detalami. To już nie są tylko dodatki, tylko pełnoprawny element stylizacji, który często decyduje o całym efekcie. Przy tak wyrazistych spodniach jak te w odcieniu champagne to właśnie detale robią ogromną różnicę. Sprawiają, że stylizacja przyciąga spojrzenia i wygląda jak wyjęta z modowego archiwum lat 80., ale w świeżym wydaniu.

Jeśli chcesz złapać klimat „Dynastii”, warto oprzeć się na dwóch bardzo konkretnych trendach. Pierwszy to duże kolczyki – wyraziste, najlepiej w złotym odcieniu. Pięknie odbijają światło, podkreślają linię szyi i twarzy, a przy tym dodają całości charakteru. W zestawieniu z prostą, elegancką linią spodni tworzą efekt, który wygląda luksusowo, ale nie jest ciężki.

Drugi element to mała torebka – noszona blisko ciała, na krótkim pasku albo po prostu w dłoni. To właśnie ona wprowadza balans do stylizacji ze spodniami wide leg. Zamiast konkurować z ich formą, porządkuje proporcje i sprawia, że stylizacja wygląda bardziej współcześnie, a mniej kostiumowo.

