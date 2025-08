Obecnie w Polsce temperatury bywają naprawdę zmienne, co jest widoczne szczególnie w tym roku. Bardzo zimne i brzydkie lato może sprawić, że jesień stanie się naprawdę upalna. A nawet jeśli temperatury w kolejnym sezonie nie będą aż tak wysokie, mogą skakać w ciągu dnia, co wiąże się ze zmianą garderoby. Dlatego warto postawić na uniwersalne ubrania, które sprawdzą się niezależnie od pogody. Znalazłam jeansowe bermudy za 69,99 zł, które będą hitem też jesienią i można przy ich pomocy stworzyć rewelacyjne stylizacje na ten sezon.

Dopiero, co pisałam, że te spodnie za 149 zł to mój numer 1 na lato, ale będę je nosić też jesienią. Podobnie jest w przypadku innych elementów garderoby. Moim ostatnim odkryciem są jeansowe bermudy, które są idealne na lato, ale jesienią także będą hitem.

To model, który świetnie sprawdzi się jako podstawa to swetrów, botków, kozaków oraz trenczy. Można z nimi stworzyć także eleganckie stylizacje, jeśli zestawimy je np. ze szpilkami, elegancką koszulą i biżuterią.

Jeansowe bermudy za 69,99 zł z Reserved

Jeansowe bermudy z Reserved to klasyczny model, który będzie hitem również w kolejnych sezonach. Mają długość do kolan i swobodny krój. Posiadają też zapięcie na zamek oraz kieszenie. To model przypominający najzwyklejsze, skrócone jeansy.

Właśnie dlatego takie bermudy świetnie sprawdzą się do różnych stylizacji. Oczywiście są idealne na lato, ale jesienią również można je stylizować. Wystarczy zestawić je ze swetrem oraz mokasynami i biżuterią. Świetnie będą wyglądać także w połączeniu z czekoladowymi dodatkami, bo to najmodniejszy kolor sezonu jesień-zima 2025/2026. Do tego obowiązkowo beret, który będzie najbardziej pożądanym dodatkiem w tym okresie.

Bermudy z Reserved dostępne są też w jasnej wersji. Można je kupić na stronie internetowej sklepu w rozmiarach 36-44. Kosztują tylko 69,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Jesienne stylizacje z bermudami - inspiracje

Pisałam już o różnych połączeniach, jakie można stworzyć przy użyciu tych spodni. Oprócz tego znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z takimi bermudami, które świetnie sprawdzą się jesienią 2025. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?

