Jesień to pora roku, kiedy chętnie stawiamy na nowe elementy garderoby. Nabieramy wówczas ochoty na eksperymentowanie z kolorami i strukturami, ponieważ w końcu możemy odłożyć lekkie ubrania na dno szafy i postawić na te ciekawsze. Bez wątpienia paryskie it-girls pokochały ten trend, a teraz będziemy wszystkie na niego stawiać. Nic więc dziwnego, że te szerokie spodnie z Zary to must have na jesień 2025. Ich elementem charakterystycznym jest bowiem... panterka.

Spodnie w panterkę to absolutny hit jesieni. Tego typu element garderoby łatwo bowiem obronić, dobierając do niego inne ubrania w odcieniach brązu czy czerni. Przede wszystkim takie spodnie doskonale będą wyglądać w zestawieniu z różnymi luźnymi swetrami. To też dobra opcja do połączenia ze skórą.

Idealny model spodni w panterkę znalazłam w sieci sklepów Zara. To szerokie, satynowe spodnie z paskiem. Same w sobie już prezentują się elegancko, ale w połączeniu z ozdobnym T-shirtem lub marynarką będą wyglądać naprawdę stylowo.

Te spodnie można dostać w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej Zary. Kosztują 179 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Luźne spodnie w panterkę z Zary za 179 zł, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Jesienią będziemy stawiać na ziemiste kolory - brązy, czernie, zielenie, szarości. Nic więc dziwnego, że panterka wpisuje się w ten klimat. Trzeba jednak na nią uważać. To bowiem print, który nie należy do łatwych w obronieniu. Tu liczy się zasada im mniej, tym lepiej.

Dlatego jeśli stawiasz na spodnie w panterkę, koniecznie dobierz do tego gładkie dodatki. Czarne lub brązowe elementy garderoby świetnie będą się z nimi komponować. Również skóra jest tu dobrym wyjściem. Pamiętaj jednak, że brąz najlepiej komponuje się ze złotem, unikaj srebrnych elementów np. na kurtce.

Spodnie w panterkę - stylizacje

Wybrałam TOP 5 stylizacji, które pokazują, że spodnie w panterkę naprawdę mogą wyglądać elegancko. Ja mam swojego faworyta, a ty? Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?