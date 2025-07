Nie da się ukryć, że najlepsze elementy garderoby to te ponadczasowe. Niedawno pisałam, że gdybym miała zostawić tylko 1 spódnicę w szafie, to byłaby ta. Podobnie jest w przypadku szortów - im bardziej uniwersalne, tym lepiej. A teraz idealny model znalazłam w popularnej sieci sklepów. Te klasyczne bermudy z Sinsay za 60 zł to mój numer 1 na lato. Tylko zobacz, jak wyglądają i z czym można je zestawić, aby stworzyć modną stylizację.

Te klasyczne bermudy z Sinsay za 60 zł to mój numer 1 na lato

Sinsay to popularna i przystępna cenowo sieć sklepów, w której możemy znaleźć różne perełki. Niedawno pisałam, że najmodniejsze szorty lata 2025 znajdziesz w szafie swojego faceta, ale właśnie też w Sinsay i to za grosze. Podobnie jest w przypadku innego modelu krótkich spodenek.

Te jeansowe szorty z Sinsay są modne, uniwersalne i ponadczasowe. To bowiem klasyczne, proste bermudy. Są dostępne w trzech różnych wersjach kolorystycznych, ale mi do gustu najbardziej przypadł klasyczny denim.

Spodenki dostępne są w rozmiarach 32-44. Kosztują tylko 59,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Klasyczne jeansowe bermudy z Sinsay za 59,99 zł, Fot. materiały promocyjne, sinsay.com

Te jeansowe bermudy z Sinsay są ponadczasowe

Nie da się ukryć, że taki model spodni jest ponadczasowy. Nie ma bowiem wymyślnych elementów. To odpowiednia długość do połowy uda. Prosty krój sprawia, że w każdym wydaniu prezentują się rewelacyjnie. Będą zatem pasować zarówno do sportowych sneakersów, jak również do mokasynów czy butów na obcasie.

Kolor klasycznego denimu również sprawia, że są uniwersalne, ponieważ taka opcja nigdy nie wychodzi z mody. Warto podkreślić, że te spodenki powinny też być wytrzymałe - nie mają bowiem przetarć, które z reguły sprawiają, że parę spodni nosimy tylko przez jeden sezon. Będą nam zatem służyć znacznie dłużej. I co ciekawe, świetnie sprawdzą się także jesienią, np. w zestawieniu z marynarką.

Jeansowe bermudy - inspiracje na stylizacje

Jeansowe szorty powinny się znaleźć w szafie każdej kobiety. Taki model można połączyć bowiem niemal ze wszystkim, aby czuć się swobodnie, a jednocześnie zadać szyku. Przygotowałam dla ciebie 3 inspiracje na stylizacje, w których bazie znajdują się właśnie tego typu jeansowe bermudy. Ja uwielbiam je wszystkie, a która opcja tobie podoba się najbardziej?