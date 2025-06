Lidl to sieć sklepów, która kojarzy nam się głównie z produktami spożywczymi, ale coraz większą popularnością cieszą się ubrania, które możemy znaleźć w tym popularnym dyskoncie. Sieć nie spoczywa bowiem na laurach i wprowadza do swojej oferty różne modne elementy garderoby. Dopiero co pisałyśmy, że te viralowe klapki z Lidla są tanie jak barszcz i mięciutkie jak poduszeczka. Równie wygodne i niedrogie są bawełniane szorty z Lidla za 24 zł. Zobacz, jak wyglądają i z czym je zestawić, aby stworzyć najmodniejszą stylizację lata 2025.

Bawełniane szorty z Lidla za 24 zł

Bawełniane szorty to must have na lato dla każdej kobiety. Są zwiewne, niezwykle wygodne, a do tego można z nimi stworzyć różne modne konfiguracje - niezależnie od tego, czy wybieramy się na plażę, czy może do pracy.

I właśnie tak jest również z modelem, który znalazł się w sieci sklepów Lidl. To szorty z bawełnianego muślinu, które dostępne są w trzech różnych wersjach kolorystycznych - żółtej, niebieskiej oraz biało-niebieskiej. Każdy zatem może znaleźć model, który najbardziej trafi w jego gust i jednocześnie dopasować go do ubrań znajdujących się już w jego garderobie.

Szorty damskie z bawełny muślinowej są dostępne na stronie internetowej Lidla w rozmiarach XS-L. W dodatku teraz można je kupić znacznie taniej - za jedyne 23,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Bawełniane szorty z Lidla, Fot. materiały promocyjne, lidl.pl

Stylizacje z szortami

Tego typu szorty są uniwersalnym elementem garderoby, który może stanowić bazę dla różnych stylizacji. Jesteśmy w stanie stworzyć z nimi elegancki look, ale też bardziej niezobowiązujący - idealny na lato.

Bawełniane szorty w wersji eleganckiej

Jeżeli chcesz nosić tego typu szorty na co dzień do pracy, koniecznie zestaw je z elegancką górą, butami i biżuterią. Wystarczy dobrać do nich np. kamizelkę garniturową, koszulę lub marynarkę. Do tego buty na słupku czy obcasie oraz marynarka, która nada całości nonszalancji.

Bawełniane szorty na niezobowiązujące wyjście

Szorty, prosty top, zwiewna koszula i trampki. Taki prosty, a jednocześnie modny zestaw warto wybrać, gdy wychodzimy np. na miasto z przyjaciółką. Świetnie sprawdzi się również na randkę, jeśli dobierzemy do tego sandałki na obcasie oraz romantyczną biżuterię.

Bawełniane szorty na plażę

Tego typu elementy garderoby są niezastąpione, jeśli chcemy założyć je jako narzutkę na kostium kąpielowy. Dopiero, co pisałyśmy, że najmodniejsza spódnica lata 2025 z PEPCO za 5 dyszek to hit jeśli chodzi o element garderoby, który można założyć na plażę. Te bawełniane szorty jednak w niczym jej nie ustępują.

Modne ubrania na lato z Lidla

Lidl to sklep, w którym możemy znaleźć wiele perełek - zarówno do domu, jak i do szafy. Absolutnym hitem są różne modne elementy garderoby, które świetnie sprawdzą się w stylizacjach latem 2025.

Modne szorty i topy to zaledwie początek. W asortymencie Lidla znalazły się także hitowe klapki, sandałki i bielizna. W ofercie dostępne są również akcesoria na wakacje np. torby, koce czy gadżety dla najmłodszych.