Moda męska już dawno na dobre zagościła w damskich garderobach. Jeansy boyfriendy, oversize'owe marynarki, obszerne koszule to były zaledwie zalążki tego zjawiska. W te wakacje idziemy jeszcze dalej i stawiamy na o wiele bardziej kontrowersyjny trend, który ma sporo przeciwniczek, ale nie da się ukryć, że już na dobre zagościł w modzie miejskiej. Tylko zobacz, o co chodzi.

Najmodniejsze szorty lata 2025 znajdziesz w szafie swojego faceta

Dziewczyny, nie oszukujmy się - każda z nas kocha myszkować w szafie swojego faceta. Możemy tam odkryć perełki, które będą bazą lub uzupełnieniem naszych stylizacji. Szczególnie warto to zrobić w te wakacje, bo najmodniejsze szorty lata 2025, to... męskie bokserki.

Właśnie taki model spodenek możemy znaleźć w niemal każdej popularnej sieciówce. A w związku z trwającymi letnimi wyprzedażami jesteśmy w stanie kupić je o wiele taniej. Tak jak ten model, który dostępny jest w Sinsay.

Szorty jak bokserki z Sinsay za 39,99 zł to hit lata 2025

W asortymencie Sinsay znalazły się bawełniane spodnie z domieszką lnu, które do złudzenia przypominają męskie bokserki. Dostępne są w dwóch kolorach - masełkowym oraz niebieskim. To jednak ten pierwszy wzbudza nasze największe zainteresowanie, bo butter yellow to najmodniejszy odcień tego sezonu.

Takie spodenki można kupić za jedyne 39,99 zł. Co ciekawe, niebieska opcja jest jeszcze tańsza, bo została objęta promocją. Jej aktualna cena to zaledwie 29,99 zł. Zobacz, jak wyglądają te szorty.

Szorty jak bokserki z Sinsay za 39,99 zł, Fot. materiały promocyjne, sinsay.com

Szorty jak bokserki - inspiracje na stylizacje

Choć wydawać się może, że tego typu szorty nadają się głównie do sportowych stylizacji lub noszenia ich po domu, nic bardziej mylnego. W rzeczywistości przy ich użyciu można stworzyć naprawdę modne i eleganckie stylizacje. Podpowiadam 5 inspiracji na stylizacje z użyciem spodenek jak bokserki.