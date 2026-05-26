Czas stał się ważniejszy niż kiedyś

Jeszcze kilka lat temu wiele osób po prostu czekało na kuriera i próbowało dopasować do tego swój dzień. Dziś żyjemy dużo szybciej. Łączymy pracę, dzieci, obowiązki domowe i własne sprawy, dlatego coraz bardziej liczy się dla nas elastyczność.

Jak podkreślał Grzegorz Jaworek, współczesny klient chce sam decydować o tym, kiedy odbierze swoją paczkę. Nie chce już organizować dnia pod godziny dostawy.

- Żyjemy w ekonomii wygody - mówił podczas rozmowy.

I trudno się z tym nie zgodzić. W codziennym pośpiechu coraz częściej szukamy rozwiązań, które po prostu ułatwiają życie.

Zakupy online mają dziś być wygodne

Właśnie dlatego tak dużą rolę zaczynają odgrywać różne formy odbioru przesyłek. Dla jednych najwygodniejsze będą automaty paczkowe dostępne przez całą dobę, dla innych placówki pocztowe, do których można zajrzeć przy okazji innych spraw.

Poczta Polska rozwija usługę Pocztex, opierając ją zarówno na swojej rozbudowanej sieci placówek i partnerów, jak i automatach paczkowych dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak tłumaczył mój gość, możliwość odbioru przesyłki o dowolnej porze daje klientom większe poczucie kontroli nad codziennością. Nie musimy już stresować się tym, czy zdążymy wrócić do domu przed kurierem albo czy paczka nie wróci do nadawcy.

Coraz bardziej liczy się elastyczność

Podczas rozmowy dużo mówiliśmy też o tym, że różni klienci mają dziś różne potrzeby. Jedni odbiorą przesyłkę późnym wieczorem w automacie paczkowym, kolejni wolą odebrać ją w placówce pocztowej przy okazji załatwiania innych spraw.

Placówki nadal pozostają ważnym rozwiązaniem szczególnie wtedy, gdy odbieramy większe gabarytowo przesyłki albo zależy nam na większej elastyczności czasowej. Paczki mogą tam czekać na odbiór przez kilka dni, dzięki czemu łatwiej dopasować wszystko do własnego rytmu tygodnia.

Dostawa stała się częścią doświadczenia zakupowego

Dziś zakupy online to już nie tylko kliknięcie "zamawiam". Coraz częściej ważne jest całe doświadczenie - od momentu zakupu aż po odbiór przesyłki. I właśnie dlatego logistyka przestała być niewidocznym dodatkiem. Stała się częścią codzienności, która ma działać szybko, wygodnie i bez niepotrzebnego stresu.