Te rozszerzane jeansy za 89 zł z Massimo Dutti to mój numer 1 na jesień. Wydłużają nogi aż do nieba

Rozszerzane jeansy za 89 zł z Massimo Dutti to mój numer 1 na jesień. Nie dość, że cudnie wydłużają nogi, to jeszcze są świetną bazą do różnych stylizacji. Poznaj ten model.