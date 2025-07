Aktualnie moda codzienna nie jest już tak sportowa jak jeszcze kilka lat temu. Coraz częściej składa się ona z elementów garderoby idealnych do biura. Dzięki temu łączymy przyjemne z pożytecznym i tuż po pracy możemy pójść np. na spotkanie z przyjaciółmi czy do kina. Dlatego warto mieć w szafie tak uniwersalne ubrania. Niedawno pisałam, że te szerokie spodnie z Zary to must-have na jesień 2025. Z kolei inny model dostępny w hiszpańskiej sieciówce już jest hitem lata, ale będziemy go nosić też jesienią.

Luźne spodnie z Zary za 149 zł to mój numer 1 na lato i jesień 2025

Wiemy już, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025 to uniwersalne, stonowane odcienie - szczególnie brązy, beże i szarości. To barwy, które warto mieć w szafie, bo nigdy nie wychodzą z trendów. Zwłaszcza w przypadku tak podstawowych ubrań jak spodnie.

Idealny model znalazłam w Zarze. Luźne spodnie, które znalazły się w hiszpańskiej sieciówce, to element garderoby, który będzie idealną bazą zarówno do letnich, jak i do jesiennych stylizacji. Są niedrogie, a rewelacyjnie modelują sylwetkę.

Te luźne spodnie z Zary pasują do wszystkiego

Luźne spodnie z Zary za 149 zł to mój numer 1 na lato i jesień 2025. Chętnie będę na nie stawiać już teraz, np. tworząc stylizację do biura. Idealnie sprawdzą się także jesienią w połączeniu z oversize'owym swetrem czy trenczem.

Te spodnie mają wysoki stan i szlufki. Posiadają luźne, lejące się nogawki, dzięki czemu pięknie prezentują się niemal na każdej sylwetce. Wydłużają nogi do nieba oraz wysmuklają. Dodatkowo zawierają szlufki, więc można ozdobić je paskiem, a także mają kieszenie, które nadają im sportowego sznytu.

Spodnie dostępne są w Zarze w rozmiarach XS-XXL i w trzech odcieniach - szarym, czarnym oraz brązowym. Moim faworytem jest ten pierwszy, ale jeśli wolisz postawić na inne modne odcienie, masz taką okazję. Każda para kosztuje 149 zł. Zobacz, jak prezentują się te, które mi wpadły w oko.

Luźne spodnie za 149 zł z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Inspiracje na stylizacje z luźnymi spodniami

Takie spodnie można połączyć niemal ze wszystkim. Doskonale będą wyglądać ze zdobnym topem w lecie, ale też z luźnym swetrem, gdy nadejdą chłodniejsze dni. Lejące spodnie to też dobry model, aby połączyć go z trenczem. Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z takim modelem. Który z tych looków podoba ci się najbardziej?

