Już nie ołówkowa denim skirt. Wiosną fashionistki stawiają na fason jak z Reserved
Jeansowa spódnica wraca każdej wiosny, ale w tym sezonie zmienia charakter. Zamiast dopasowanej ołówkowej wersji na pierwszy plan wychodzi rozkloszowana midi z miękkiego denimu. To fason, który wygląda lekko, tworzy stylizację bez wysiłku i ma w sobie coś z paryskiego retro. Model z Reserved pokazuje, dlaczego właśnie taki krój będzie jednym z najbardziej pożądanych hitów tego roku.
Jeszcze niedawno królowały jeansowe spódnice ołówkowe z wysokim rozcięciem. Wiosną moda wyraźnie skręca w bardziej romantyczną stronę. Pojawia się denimowa spódnica midi o rozkloszowanym kroju, która miękko układa się w ruchu i subtelnie podkreśla talię. To fason inspirowany stylem vintage – trochę latami 70., trochę francuskim minimalizmem.
Denimowa spódnica midi w nowej odsłonie
Model z Reserved idealnie wpisuje się w ten trend. To jeansowa spódnica midi o rozkloszowanym kroju, wykonana z bawełnianej tkaniny denimowej w głębokim granatowym odcieniu. Ma wysoki stan, ozdobne zakładki z przodu oraz kontrastowe przeszycia, które delikatnie podkreślają konstrukcję fasonu. Całość zapinana jest na guzik i zamek, a po bokach znajdują się praktyczne kieszenie.
Długość midi sprawia, że spódnica wygląda elegancko, ale jednocześnie zachowuje codzienny charakter. Materiał jest dość miękki, dzięki czemu dobrze pracuje podczas chodzenia i nie sprawia wrażenia ciężkiego. W cenie 179,99 zł trudno o bardziej stylowy przykład tego trendu – stosunek ceny do jakości wypada tu naprawdę korzystnie. Możesz wybrać z rozmiarów XS-XL.
Dlaczego właśnie ten fason jest teraz modny?
Moda od kilku sezonów odchodzi od bardzo dopasowanych krojów. Coraz częściej pojawia się nurt określany jako effortless chic – ubrania mają wyglądać naturalnie i tworzyć stylizację bez wysiłku. Rozkloszowana spódnica midi idealnie wpisuje się w tę estetykę.
Ten model robi całą stylizację właściwie sam. Wystarczy prosta koszula, cienki kardigan albo klasyczny T-shirt, by całość wyglądała modnie i świeżo. Denim w ciemnym odcieniu dodatkowo dodaje elegancji, dzięki czemu spódnica sprawdzi się nie tylko w casualowych zestawach.
Nie bez znaczenia jest też powrót inspiracji latami 70. Widać je zarówno na wybiegach, jak i w street style'u: rozkloszowane spódnice, wysokie stany i naturalne materiały znów są w centrum uwagi. Jeansowa midi wpisuje się w ten klimat, ale pozostaje bezpiecznym trendem – to fason, który łatwo włączyć do codziennej garderoby.
Komu najlepiej pasuje rozkloszowana jeansowa midi?
Rozkloszowany krój świetnie podkreśla talię i równoważy proporcje sylwetki. Szczególnie dobrze wygląda u osób o figurze klepsydry i gruszki, ponieważ podkreśla wcięcie w talii i jednocześnie maskuje szersze biodra. Zakładki w modelu z Reserved dodatkowo nadają spódnicy objętości, dzięki czemu całość wygląda bardzo harmonijnie.
Ten fason dobrze sprawdzi się także przy figurze prostokąta. Wysoki stan i rozszerzający się dół tworzą wrażenie bardziej zarysowanej talii, co optycznie nadaje sylwetce kształtu.
Nieco ostrożniej powinny podchodzić do niego osoby o bardzo drobnej budowie i niskim wzroście, ponieważ długość midi może optycznie skracać nogi. W takim przypadku najlepiej połączyć spódnicę z butami na niewielkim obcasie lub w kolorze zbliżonym do skóry.
Z czym nosić jeansową spódnicę midi w tym sezonie?
Najbardziej stylowy efekt daje zestawienie jej z elementami garderoby, które podkreślają lekkość całej stylizacji. Właśnie dlatego fashionistki najczęściej łączą ją z prostymi, klasycznymi ubraniami. W codziennym wydaniu świetnie wygląda z białą koszulą lub cienkim golfem i mokasynami. To zestaw inspirowany francuskim stylem – minimalistyczny, ale bardzo elegancki.
W wersji bardziej miejskiej można dodać krótką jeansową kurtkę lub kardigan oraz baleriny albo sneakersy. Dzięki temu stylizacja nabiera swobodnego charakteru. Z kolei do pracy dobrze sprawdzi się połączenie z dopasowaną koszulą i skórzanymi loafersami. Granatowy denim wygląda tu niemal jak klasyczna tkanina, dlatego całość zachowuje elegancki charakter.
Rozkloszowana jeansowa midi to jeden z tych elementów garderoby, które potrafią odmienić codzienny look. Ten model z Reserved pokazuje, że czasem wystarczy jeden dobrze dobrany fason, by stworzyć stylizację, która wygląda modnie przez cały sezon.
Czytaj także:
- Jedne jeansy, morze stylizacyjnych możliwości. Biegnę do Mango po najlepszą promkę sezonu
- Kowbojki tej wiosny stają się passe. Ale jest 1 wyjątek, w którym zadasz szyku
- Wybrałam 10 perełek street style z Paris Fashion Week. Te looki chętnie odtworzę wiosną 2026