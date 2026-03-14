Jeszcze niedawno królowały jeansowe spódnice ołówkowe z wysokim rozcięciem. Wiosną moda wyraźnie skręca w bardziej romantyczną stronę. Pojawia się denimowa spódnica midi o rozkloszowanym kroju, która miękko układa się w ruchu i subtelnie podkreśla talię. To fason inspirowany stylem vintage – trochę latami 70., trochę francuskim minimalizmem.

Denimowa spódnica midi w nowej odsłonie

Model z Reserved idealnie wpisuje się w ten trend. To jeansowa spódnica midi o rozkloszowanym kroju, wykonana z bawełnianej tkaniny denimowej w głębokim granatowym odcieniu. Ma wysoki stan, ozdobne zakładki z przodu oraz kontrastowe przeszycia, które delikatnie podkreślają konstrukcję fasonu. Całość zapinana jest na guzik i zamek, a po bokach znajdują się praktyczne kieszenie.

Długość midi sprawia, że spódnica wygląda elegancko, ale jednocześnie zachowuje codzienny charakter. Materiał jest dość miękki, dzięki czemu dobrze pracuje podczas chodzenia i nie sprawia wrażenia ciężkiego. W cenie 179,99 zł trudno o bardziej stylowy przykład tego trendu – stosunek ceny do jakości wypada tu naprawdę korzystnie. Możesz wybrać z rozmiarów XS-XL.

Denimowa spódnica midi o rozkloszowanym kroju, Fot. mat. prasowe Reserved

Dlaczego właśnie ten fason jest teraz modny?

Moda od kilku sezonów odchodzi od bardzo dopasowanych krojów. Coraz częściej pojawia się nurt określany jako effortless chic – ubrania mają wyglądać naturalnie i tworzyć stylizację bez wysiłku. Rozkloszowana spódnica midi idealnie wpisuje się w tę estetykę.

Ten model robi całą stylizację właściwie sam. Wystarczy prosta koszula, cienki kardigan albo klasyczny T-shirt, by całość wyglądała modnie i świeżo. Denim w ciemnym odcieniu dodatkowo dodaje elegancji, dzięki czemu spódnica sprawdzi się nie tylko w casualowych zestawach.

Nie bez znaczenia jest też powrót inspiracji latami 70. Widać je zarówno na wybiegach, jak i w street style'u: rozkloszowane spódnice, wysokie stany i naturalne materiały znów są w centrum uwagi. Jeansowa midi wpisuje się w ten klimat, ale pozostaje bezpiecznym trendem – to fason, który łatwo włączyć do codziennej garderoby.

Komu najlepiej pasuje rozkloszowana jeansowa midi?

Rozkloszowany krój świetnie podkreśla talię i równoważy proporcje sylwetki. Szczególnie dobrze wygląda u osób o figurze klepsydry i gruszki, ponieważ podkreśla wcięcie w talii i jednocześnie maskuje szersze biodra. Zakładki w modelu z Reserved dodatkowo nadają spódnicy objętości, dzięki czemu całość wygląda bardzo harmonijnie.

Ten fason dobrze sprawdzi się także przy figurze prostokąta. Wysoki stan i rozszerzający się dół tworzą wrażenie bardziej zarysowanej talii, co optycznie nadaje sylwetce kształtu.

Nieco ostrożniej powinny podchodzić do niego osoby o bardzo drobnej budowie i niskim wzroście, ponieważ długość midi może optycznie skracać nogi. W takim przypadku najlepiej połączyć spódnicę z butami na niewielkim obcasie lub w kolorze zbliżonym do skóry.

Z czym nosić jeansową spódnicę midi w tym sezonie?

Najbardziej stylowy efekt daje zestawienie jej z elementami garderoby, które podkreślają lekkość całej stylizacji. Właśnie dlatego fashionistki najczęściej łączą ją z prostymi, klasycznymi ubraniami. W codziennym wydaniu świetnie wygląda z białą koszulą lub cienkim golfem i mokasynami. To zestaw inspirowany francuskim stylem – minimalistyczny, ale bardzo elegancki.

W wersji bardziej miejskiej można dodać krótką jeansową kurtkę lub kardigan oraz baleriny albo sneakersy. Dzięki temu stylizacja nabiera swobodnego charakteru. Z kolei do pracy dobrze sprawdzi się połączenie z dopasowaną koszulą i skórzanymi loafersami. Granatowy denim wygląda tu niemal jak klasyczna tkanina, dlatego całość zachowuje elegancki charakter.

Rozkloszowana jeansowa midi to jeden z tych elementów garderoby, które potrafią odmienić codzienny look. Ten model z Reserved pokazuje, że czasem wystarczy jeden dobrze dobrany fason, by stworzyć stylizację, która wygląda modnie przez cały sezon.

