Już w lecie wiedziałyśmy, że czekoladowy kolor zdominuje sezon jesienno-zimowy w tym roku. To absolutny hit - niezależnie od tego, na jakiś element garderoby o takim odcieniu się decydujemy. Chocolate heels jak marzenie, chocolate shopper bag, która jest wszędzie i wiele, wiele innych... Ale nie możemy przejść obojętnie obok kurtek. To właśnie one są podstawą każdej jesiennej i zimowej stylizacji. Nic więc dziwnego, że czekoladowa kurtka biker z futerkiem z Mohito to HIT zimy 2025/2026. Dowiedz się więcej na jej temat.

Czekoladowa kurtka biker z futerkiem z Mohito

Motocyklowe elementy garderoby podbiły nasze serca już kilka sezonów temu. Biker boots nosimy niezależnie od pory roku - nawet w lecie. A jesienią i zimą chętnie sięgamy po biker jackets, które były hitem już w ubiegłym sezonie, a w tym wciąż pozostają na topie.

Absolutnie rewelacyjny model znalazłam w asortymencie sieci sklepów Mohito. To ocieplany model z futerkiem, który świetnie sprawdzi się w mroźne zimowe dni. Ma modny ciemnoczekoladowy odcień, a sztuczne futerko w środku ma jaśniejszy, karmelowy odcień. Dodatkowo ten model posiada zamek błyskawiczny i pasek do przepasania w pasie jak prawdziwa "bikerka".

Również cena tej kurtki w Mohito nie jest wygórowana jak za model jesienno-zimowy. Jej koszt to 329,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Czekoladowa kurtka biker z futerkiem z Mohito, Fot. materiały promocyjne, mohito.com

Ciemnobrązowa kurtka z Mohito to HIT zimy 2025/2026

Ta kurtka to absolutny hit z kilku względów. Przede wszystkim moda motocyklowa wróciła do łask już kilka sezonów temu i jesienią oraz zimą 2025/2026 wciąż będzie na czasie. Tego typu kurtkę warto zatem zestawić z biker boots, ale też jeansami i np. śniegowcami typu UGG. To jednak nie wszystko.

Czekoladowy to modny kolor sezonu jesień-zima 2025/2026. W tych miesiącach jest po prostu bezkonkurencyjny. Ciemny brąz nosimy wszędzie - od kurtek i płaszczy, przez buty i torebki, aż spódnice, jeansy oraz garnitury. A popularne sieciówki wychodzą nam naprzeciw i proponują wiele elementów garderoby w tym kolorze.

Na koniec coś, co dla mnie osobiście jest najważniejszym wyznacznikiem "hitowości" - wygoda i uniwersalność. Tego typu biker jacket to kurtka, którą można założyć wszędzie. Świetnie sprawdzi się do pracy, na wycieczkę za miasto czy do samochodu, gdy musimy krążyć po mieście przez cały dzień. Jest zarówno sportowa, jak i elegancka, więc pasuje do wielu różnych stylizacji.

Kurtka typu biker - stylizacje

Z czym zatem zestawić taką kurtkę, aby wyglądać modnie i stylowo. Przedstawiam 3 inspiracje na noszenie chocolate biker jacket. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?

