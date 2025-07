Ostatnimi czasy stawiamy przede wszystkim na płaskie buty. Absolutnym hitem są bowiem baleriny z siateczki, różnego rodzaju mokasyny, a także klapki na platformie. Każda z nas od czasu do czasu lubi jednak "wskoczyć" w szpilki. To bowiem coś więcej niż buty. Szpilki są symbolem nie tylko władzy. Dodają nam pewności siebie i sprawiają, że czujemy się, jakbyśmy mogły podbić cały świat. Szpilki po prostu wyrażają więcej niż tysiąc słów. A już na pewno te. Chocolate heels to hit jesieni 2025, który wygląda jak marzenie.

Chocolate heels to hit jesieni 2025

Jeśli mówimy o szpilkach i wysokich sandałkach, to od pewnego czasu myślimy głównie o klasykach. Fashion weeki zdominowały bowiem buty na płaskiej podeszwie lub na koturnie, a jeśli już ktoś zdecydował się na obcas, były to czarne, proste modele. Jesienią jednak zatęsknimy za innym kolorem, choć równie stonowanym.

Chocolate heels, czyli czekoladowe szpilki, to buty jak marzenie - zwłaszcza w lakierowanej wersji. Wyglądają przepięknie i cudownie prezentują się na nodze. Wydłużają ją i dodają swojej właścicielce multum seksapilu.

Czekoladowe szpilki to buty jak marzenie

Szczególnie wart uwagi jest model, który znalazł się na stronie zalando.pl. To czółenka marki Anna Field. Mają szpilkę-kaczuszkę i pasek na kostce oraz na pięcie. Do tego czuby w szpic, które niesamowicie wydłużają nogę.

Ta para butów dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych - ciemnobrązowej (czekoladowej) oraz czarnej. Kosztuje 179 zł i zebrała sporo pozytywnych ocen od kobiet, które już się na nią zdecydowały. Zobacz, jak wyglądają te cudowne szpilki.

Czekoladowe szpilki Anna Field na zalando.pl, Fot. materiały promocyjne, zalando.pl

Z czym połączyć czekoladowe szpilki? TOP 5 inspiracji

Tego typu szpilki wciąż wpisują się w kanon klasycznych, dlatego pasują niemal do wszystkiego. Możesz je nosić zarówno do eleganckich stylizacji, jak i tych bardziej casualowych, codziennych - np. do garnituru czy nawet szerokich jeansów. Ja znalazłam TOP 5 inspiracji na stylizacje z dodatkiem takich szpilek, które świetnie sprawdzą się jesienią. Która z nich podoba ci się najbardziej?