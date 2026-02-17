Kurtka barn jacket, znana także jako ulubione okrycie wierzchnie królowej Elżbiety II, powraca do łask i szturmem zdobywa zarówno wybiegi, jak i ulice w sezonie wiosennym 2026. Łącząc praktyczność z wyrafinowanym stylem, model ten charakteryzuje się pudełkowym krojem, dużymi kieszeniami i kontrastowym kołnierzykiem, co sprawia, że zyskuje status ponadczasowej klasyki. Niegdyś symbol angielskiej wsi i codziennej elegancji, dziś noszona jest przez najbardziej wpływowe kobiety świata mody i uznawana za jedno z najważniejszych okryć sezonu.

Najmodniejsza kurtka wiosny 2026 teraz na wyprzedaży

Barn jacket to kurtka, którą pokochały już it-girls na całym świecie. Królowała na ulicach jesienią 2025 roku, a tej wiosny znów będzie hitem. Warto więc rozejrzeć się w poszukiwaniu swojego idealnego modelu, a teraz jest dobry moment, aby to zrobić. Końcówki wyprzedaży sprzyjają znajdowaniu tanich perełek, a właśnie taką okazję znalazłyśmy w Reserved, bo kultowy barn jacket kosztuje tam teraz tylko 65,99, a regularna cena tej kurtki wynosiła aż 259,99 zł co daje obniżkę - 75%. Jeśli więc podoba ci się taki styl, nie zwlekaj z zakupem, bo taka okazja może się szybko nie powtórzyć.

kurtka barn jacket, Fot. materiały reserved.com

Co takie ma w sobie barn jacket?

Klasyczna kurtka barn jacket wyróżnia się prostym, nieco pudełkowym krojem, który zapewnia swobodę ruchów. Charakterystyczne są także ich duże, nakładane kieszenie z klapami, doskonałe zarówno na niezbędne drobiazgi, jak i do ogrzania rąk. Wyjątkowym elementem pozostaje kontrastowy kołnierz, zazwyczaj wykonany ze skóry lub sztruksu, który nadaje całej stylizacji szlachetny, rustykalny charakter.

Największą siłą barn jacket jest jej uniwersalność, gdyż można ją nosić właściwie o każdej porze roku. Wiosną jako lekkie okrycie, latem narzuconą na ramiona podczas wieczornych spacerów, a jesienią i zimą - jako warstwę pod ciepły płaszcz. Dzięki temu, że kurtka występuje w wielu wersjach materiałowych i kolorystycznych, każdy znajdzie model dopasowany do własnego stylu i potrzeb.

Ale dlaczego to okrycie wierzchnie jest taka wyjątkowe? Pierwsze kurtki typu barn jacket powstały w latach 20. XX wieku w Wielkiej Brytanii jako praktyczne okrycie wierzchnie dla farmerów, ale wraz z upływem lat barn jacket przeniknął do miejskich stylizacji. Popularność tej kurtki wzrosła jeszcze bardziej w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy do grona jej użytkowniczek dołączyły ikony stylu z brytyjskiej rodziny królewskiej. Królową Elżbietę II można było wielokrotnie zobaczyć w barn jacket podczas nieoficjalnych okazji, spacerów po angielskich wsiach czy spotkań rodzinnych.

Stylizacje z barn jacket na wiosnę 2026

Jednym z najpopularniejszych sposobów stylizacji barn jacket jest zestawienie jej z prostymi dżinsami (w kolorze niebieskim, czarnym lub beżowym) i luźnym T-shirtem. To połączenie, balansujące na granicy elegancji i casualu, znakomicie sprawdza się na co dzień – do pracy, na spotkania czy zakupy. Całość wystarczy już tylko uzupełnić o mokasyny lub sneakersy i gotowe.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Jeansy to jednak nie wszystko, bo choć barn jacket wywodzi się z praktycznej odzieży roboczej, dziś coraz częściej pojawia się też w stylizacjach eleganckich. Taka kurtka zestawiona z garniturowymi spodniami i koszulą, nabiera szykownego charakteru i z powodzeniem zastępuje klasyczny trencz lub żakiet. Oprócz tego barn jacket świetnie komponuje się również ze spódnicami - zarówno ołówkowymi, jak i midi. Połączenie jej z lekką spódnicą i butami na niskim obcasie to modowa gra kontrastów, która przyciąga spojrzenia i pozwala eksperymentować z fakturami i kolorami.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: