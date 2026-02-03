Moda na vintage i powroty do klasycznych fasonów przeżywa obecnie swój renesans, a kurtka grandpacore zyskuje ogromną popularność wśród osób śledzących najnowsze trendy. Nawiązując do garderoby naszych dziadków, ten model doskonale łączy tradycyjne inspiracje z nowoczesnymi rozwiązaniami, co sprawia, że to must have wiosny 2026.

Kurtka grandpacore z Sinsay to hit wiosny 2026

Kurtka grandpacore z Sinsay błyskawicznie stała się jednym z najbardziej pożądanych elementów wiosennej garderoby. Ten model łączy cechy klasycznej kurtki "dziadka" z nowoczesną funkcjonalnością i wygodą. W ofercie Sinsay pojawił się fason inspirowany stylizacjami z minionych dekad, który doskonale wpisują się w obecny trend na powrót do estetyki vintage. Krój gwarantuje komfort oraz łatwość łączenia z innymi ubraniami, zwłaszcza w casualowym stylu.

Kurtka grandpacore z Sinsay wyróżnia się modnym odcieniem khaki, który zgodnie z predykcjami zostanie z nami na dłużej i będzie widoczny w trendach również wiosną 2026. Ta kurtka to uniwersalny model, który pasuje zarówno do kobiecych, jak i luźnych, sportowych outfitów. Jej dużą zaletą jest przystępna cena oraz szeroka rozmiarówka. Cena to 79,99 zł, a dostępna jest w rozmiarach od XS do XXL.

Kurtka grandpacore z Sinsay, fot. mat. prasowe Sinsay

Styl grandpacore to trend wiosny 2026. Jak go wykorzystać w szafie?

Styl grandpacore to hołd dla tradycyjnych wartości i modowych archetypów, inspirowany garderobą naszych dziadków. Razem ze stylem grandmacore tworzy spójną całość, która daje nam obraz na to, co będzie się liczyć wiosną w modzie: wygoda, stonowane kolory i vintage vibe.

Aby wykorzystać styl grandpacore w swojej szafie, warto postawić na ubrania w klasycznych krojach: prostych spodniach, koszulach w kratę, swetrach z grubej dzianiny czy marynarkach o tradycyjnym kroju. Zestawienie kurtki grandpacore z wełnianymi spodniami, lnianą koszulą czy klasycznymi półbutami pozwoli uzyskać efekt nowoczesnego retro, który nie traci na aktualności.

Klasyczne połączenia kurtki grandpacore z innymi elementami garderoby stanowią podstawę dla osób ceniących prostotę i elegancję. Kurtka doskonale sprawdzi się w duecie z materiałowymi spodniami, koszulą w delikatną kratę lub swetrem z dekoltem w serek. Taka stylizacja będzie odpowiednia do pracy, na spacer, a nawet na spotkanie ze znajomymi. Warto zwrócić uwagę na subtelne detale – jak chociażby naszywane kieszenie, które podkreślają retro charakter kurtki.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Dla kogo kurtka grandpacore będzie najlepszym wyborem?

Kurtka grandpacore to wybór idealny dla osób ceniących klasykę, wygodę i uniwersalność. Dzięki prostemu krojowi, model ten świetnie prezentuje się zarówno na osobach szczupłych, jak i bardziej krągłych. Jest to propozycja dla kobiet w różnym wieku. Dobrze sprawdzi się zarówno w garderobie 30-latki, jak i nowoczesnej 50-latki.

Dzięki luźnemu krojowi i neutralnym kolorom, kurtka grandpacore może być stylizowana na różne sposoby, dopasowując się do indywidualnych potrzeb sylwetki. Osoby o szerszych ramionach mogą postawić na model z lekko obniżoną linią ramion, natomiast drobniejsze sylwetki skorzystają z fasonów krótszych, podkreślających talię – czyli dokładnie taki, jak fason z Sinsay.

Czytaj także: