Przejściowe kurtki co roku są jednym z najbardziej poszukiwanych elementów garderoby. Chcemy czegoś lekkiego, ale nadal otulającego. Czegoś, co pasuje do sneakersów i do botków, do jeansów i do dzianinowej sukienki. W trendach wciąż mocno trzyma się minimalizm i sportowa elegancja, dlatego pikowane fasony nie schodzą z modowej sceny. W tym sezonie szczególnie liczy się prostota formy i dobra cena do jakości. I właśnie dlatego pikowana kurtka ze stójką z Lidla przyciąga tyle spojrzeń.

Pikowana kurtka z Lidla to hit wiosny 2026

Kurtka pikowana damska ze stójką to klasyczna, krótka puchówka o lekko pudełkowym kroju. Ma poziome pikowanie, zapięcie na suwak i podwyższoną stójkę, która chroni przed wiatrem. Dostępna jest w dwóch kolorach: jasnym różu i czerni. Rozmiary obejmują zakres od XS (32/34) do L (44/46).

Materiał jest lekki, przyjemny w dotyku, z delikatnym połyskiem. Wypełnienie syntetyczne sprawia, że kurtka dobrze izoluje, ale nie daje efektu ciężkości. To model, który bez problemu zmieścisz w torbie czy przewiesisz przez ramię. Wrażenie po przymierzeniu? Otula, ale nie przytłacza sylwetki. Przy cenie 59,90 zł trudno o lepszą relację cena do jakości, zwłaszcza że fason wygląda nowocześnie i nie sprawia wrażenia „marketowego”.

Pikowana kurtka z Lidla, fot. mat. prasowe Lidl

Dlaczego właśnie teraz wszyscy chcą krótkiej puchówki

Krótka, pikowana kurtka to hit 2026 roku nie bez powodu. Po sezonach dominacji długich płaszczy i oversizowych modeli wracamy do bardziej kompaktowych form. To ukłon w stronę estetyki lat 90., ale w świeżym wydaniu. Krótsza linia podkreśla talię, dobrze współgra z jeansami z wysokim stanem i spódnicami midi.

Wiosną stawiamy na ubrania, które pozwalają uzupełnić stylizację w modowy sposób, ale nie wymagają długiego dobierania outfitu. Taka puchówka jest właśnie elementem, który „robi całą stylizację”. Wystarczy biały T-shirt, proste spodnie i sneakersy, a całość wygląda spójnie i nowocześnie. Pikowane kurtki wracają co kilka lat, więc warto mieć jedną w swojej szafie.

Dla kogo ten fason będzie strzałem w dziesiątkę?

Kurtka pikowana ze stójką najlepiej sprawdzi się u osób, które chcą optycznie wydłużyć nogi. Krótszy fason kończący się na wysokości bioder świetnie współgra z wysokim stanem spodni lub spódnic. Dobrze wygląda na sylwetce typu gruszka – lekko poszerzona góra równoważy proporcje. Sprawdzi się też u kobiet o figurze kolumny, bo poziome pikowania dodają objętości tam, gdzie jest jej mniej.

Jeśli masz bardzo masywną górną część ciała i szerokie ramiona, warto zwrócić uwagę na rozmiar. Zbyt ciasna puchówka może optycznie poszerzyć tę partię. W takim przypadku lepiej wybrać nieco luźniejszy wariant lub postawić na ciemniejszy kolor, który wysmukla. Przy bardzo niskim wzroście trzeba uważać na proporcje – zestawienie z biodrówkami może skrócić sylwetkę.

Jak ją stylizować, żeby wyglądała modnie?

W wersji casualowej połącz puchową kurtkę z jasnymi jeansami straight leg i białymi sneakersami. Dodaj dużą torbę typu shopper i okulary przeciwsłoneczne – efekt miejski, ale niewymuszony. Różowy model świetnie wygląda z beżowymi spodniami i kremowym swetrem, tworząc jasną, wiosenną paletę.

Do biura możesz zestawić ją z dzianinową sukienką midi i botkami na niskim obcasie. Krótka puchówka przełamie formalny charakter stylizacji i nada jej lekkości. W weekend wystarczy dresowy komplet i czapka z daszkiem – to przykład, jak jedno ubranie może dopasować się do różnych scenariuszy dnia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Właśnie dlatego ta kurtka z Lidla budzi takie zainteresowanie. Łączy modny, sezonowy fason z ceną, która nie obciąża budżetu. To przemyślany zakup na kilka miesięcy przejściowej pogody – i dowód na to, że styl nie musi kosztować fortuny.

Czytaj także: