Krótkie kurtki do loafersów na wiosnę 2026 powinny łączyć wygodę, funkcjonalność oraz aktualne trendy. Na czele modowych wyborów pozostają kurtki z imitacji zamszu – klasyczne i koszulowe, które wpisują się w miejskie stylizacje i genialnie współgrają z eleganckim obuwiem. Pikowane kurtki natomiast to gwarancja uniwersalności – w duecie z loafersami i chinosami sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na weekend. Beżowa ramoneska dopełnia zestaw jako ponadczasowy wybór dla kobiet, które lubią łączyć subtelny rockowy akcent z elegancją. Każda z tych kurtek zachwyca modnym designem i przystępną ceną, dlatego nie musisz wybierać między stylem a budżetem.

1. Pikowana krótka kurtka z eleganckimi butami to hit Reserved

Pikowana kurtka to doskonały wybór dla tych, którzy cenią połączenie stylu i funkcjonalności w codziennych stylizacjach. Jej lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna na chłodniejsze wiosenne dni, a gładkie wykończenie bez połysku pozwala zestawiać ją zarówno z casualowymi, jak i eleganckimi elementami garderoby. Świetnie wygląda z loafersami, tworząc nieco sportowy, a zarazem uporządkowany look.

Kluczowe jest dobranie do niej prostych spodni, na przykład chinosów, oraz dzianinowego swetra, co dodatkowo podkreśli miejski charakter stylizacji. Warto wybrać model w stonowanej kolorystyce, by pasował zarówno do jasnych, jak i ciemniejszych butów. Warstwowa stylizacja – koszula pod sweter i kurtka – zapewni nie tylko komfort cieplny, ale także modny wygląd.

Pikowana kurtka sprawdzi się również w zestawieniu z bardziej eleganckimi butami, np. oxfordami czy sztybletami, nadając całości uniwersalny sznyt. Jeśli szukasz kurtki, która łączy praktyczność z aktualnymi trendami, ten model będzie strzałem w dziesiątkę. W Reserved zapłacisz za nią teraz tylko 39,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 65,99 zł, cena regularna: 199,99 zł). Dostępne są rozmiary S-L.

Pikowana kurtka z Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

2. Kurtka z imitacji zamszu z kołnierzykiem to klasyka do miejskich stylizacji z Sinsay

Kurtka z imitacji zamszu z kołnierzykiem to synonim elegancji w miejskim wydaniu. Jej klasyczny, prosty krój oraz miękki materiał przypominający zamsz sprawiają, że wygląda bardzo stylowo i ponadczasowo. Taką kurtkę łatwo zestawić z loafersami lub innymi eleganckimi butami, tworząc modny, harmonijny look.

Stonowana kolorystyka – beż czy ciepły brąz – podkreśla uniwersalność modelu i pozwala na łączenie go zarówno z jasnymi, jak i ciemniejszymi spodniami. Kurtka wyposażona w kołnierz i duże naszywane kieszenie może być noszona zarówno rozpięta, jak i zapięta, w zależności od efektu, jaki chcesz osiągnąć.

Świetnie sprawdzi się w warstwowych stylizacjach – np. z lekkim swetrem lub bluzką pod spodem. Idealna na spotkania biznesowe, do pracy, ale także na mniej formalne wyjścia. Atutem jest również łatwość utrzymania w czystości – modele z poliestru można prać w delikatnym cyklu w domowej pralce. To kurtka, która wpisuje się w modowe trendy sezonu wiosna 2026, a jednocześnie pozostaje bardzo praktyczna i wygodna. Cena w Sinsay to 79,99 zł, a rozmiarówka obejmuje XS-XXL.

Kurtka z imitacji zamszu z Sinsay, fot. mat. prasowe Sinsay

3. Beżowa ramoneska z Mohito daje vibe rockowej elegancji

Beżowa ramoneska to propozycja dla kobiet, które cenią sobie połączenie subtelnego rockowego stylu z eleganckim charakterem stylizacji. Model wykonany z imitacji zamszu nadaje lekkości, a klasyczny fason ramoneski – z charakterystycznym kołnierzem i przeszyciami – sprawia, że całość nabiera modnego sznytu.

Beżowy kolor to hit sezonu wiosna 2026, bo pasuje do wielu stylizacji, zarówno casualowych, jak i tych z nutą elegancji. Ramoneska świetnie współgra z loafersami czy innymi eleganckimi butami, tworząc niebanalny zestaw na co dzień lub na wieczorne wyjście. Możesz ją nosić z jeansami, zwiewną spódnicą lub sukienką – zawsze doda stylizacji charakteru.

Plusem takiej kurtki jest jej uniwersalność i ponadczasowość – nie wychodzi z mody, a przy tym jest dostępna w bardzo przystępnej cenie. Dobrze wygląda zarówno w minimalistycznych, monochromatycznych zestawach, jak i w bardziej wyrazistych stylizacjach z dodatkami. Jej cena to 159,99 zł, a dostępna jest w rozmiarach 32-44.

Beżowa ramoneska z Mohito, fot. mat. prasowe Mohito

