Najciekawsze w modzie ostatnich sezonów nie jest to, co nowe, ale to, jak redefiniuje się znane rzeczy. Denim przeszedł dokładnie taką drogę – z symbolu luzu i codzienności stał się nośnikiem modowej formy. Jest bardziej fashion i przemyślany. I właśnie dlatego kurtka jeansowa z Mango w odcieniu piaskowym wygląda bardziej jak element kolekcji z wybiegu niż klasyczna narzutka z sieciówki.

Kurtka jeansowa, która nie wygląda jak klasyczny denim

Model z Mango pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście do tego materiału. Oversizowa bryła została ujarzmiona szerokim paskiem, który buduje proporcje i nadaje całości wyraźną linię. Wysoki kołnierz dodatkowo podkreśla konstrukcyjny charakter kurtki.

Kolor piaskowy odcina ją od skojarzeń z typowym niebieskim denimem i przenosi w estetykę bardziej wyciszoną, inspirowaną quiet luxury. Materiał to miękka bawełna o jeansowej strukturze, ale zdecydowanie nie tak sztywna. Do tego funkcjonalne detale: kieszenie, kryte zapięcie na suwak, regulacja w talii. Cena 269,99 zł przy tej jakości i formie wypada bardzo dobrze – to jeden z tych modeli, który jest wart każdej złotówki. Dostępna jest w rozmiarach XS-XL.

Kurtka jeansowa z Mango, Fot. mat. prasowe Mango

Dlaczego warto postawić na kurtkę jeansową z Mango?

W 2026 roku widać wyraźnie, że moda szuka nowych środków wyrazu w znanych materiałach i fasonach. Denim trafia do tej samej kategorii co tkaniny premium – zaczyna budować formę, a nie tylko ją wypełniać. To efekt inspiracji latami 80., kiedy sylwetka była bardziej wyrazista, ale też współczesnego minimalizmu, który stawia na detal zamiast barokową zdobność.

Kurtka jak ta z Mango idealnie wpisuje się w ten kierunek. Nie jest tylko klasycznym denimem, ale elementem, który śmiało może stać się kluczowym punktem stylizacji. To właśnie jest jego siła, która przyciąga nas do tego modelu i sprawia, że będziesz go mogła nosić przez wiele sezonów.

Jak ten model wygląda na sylwetce?

Kurtka jeansowa z paskiem modeluje proporcje sylwetki. Najlepiej wypada na figurach, w których warto zaznaczyć talię. Szczególnie sprawdza się u sylwetek prostokąta, gdzie pasek tworzy brakujące wcięcie. U gruszek objętość u góry równoważy biodra i kieruje uwagę wyżej.

Przy bardzo drobnej budowie ciała warto kontrolować proporcje. Oversize może zdominować sylwetkę, dlatego lepiej zestawiać go z węższym dołem. Z kolei przy pełniejszym biuście wysoki kołnierz może optycznie skracać szyję, więc dobrze działa noszenie kurtki lekko rozpiętej.

Z czym ją łączyć, żeby podkreślić charakter jeansowej kurtki?

Ten model najlepiej wygląda w stylizacjach, które nie konkurują z nim, tylko zgrabnie uzupełniają.

Na co dzień: szerokie spodnie o miękkiej linii i prosta góra, która nie odciąga uwagi od konstrukcji kurtki.

Do pracy: zestaw z minimalistycznymi spodniami i skórzanymi dodatkami – wtedy denim zyskuje bardziej elegancki kontekst.

Na wyjście: kontrast z lekką, płynną sukienką i delikatnymi sandałami – twarda forma kurtki i miękkość reszty tworzą bardzo aktualny efekt.

To jeden z tych modeli, który pokazuje, jak bardzo zmienił się denim. I dlaczego w 2026 roku nie traktujemy go już jako oczywistości.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

