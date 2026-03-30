Wiosna i lato 2025 wyraźnie skręcają w stronę koloru, ale nie tego krzykliwego i trudnego w noszeniu, jak chociazby neony. Teraz liczy się subtelny, rozświetlający odcień, który dodaje energii, ale nie dominuje stylizacji. Daffodil yellow idealnie wpisuje się w ten trend – to żółć złamana kremowym odcieniem, bardziej maślana niż cytrynowo-soczysta. I właśnie w tym odcieniu pojawiła się koszulka z H&M, która zaskakuje niską ceną. Zapłacisz za nią zaledwie 39,99 zł, a wygląda jak droższy element z szafy kapsułowej.

Prosty T-shirt, który robi więcej niż klasyczna baza

Drapowany T-shirt z H&M w kolorze daffodil yellow to koszulka wykonana w 100% z bawełny. Jest miękka, oddychająca i przyjemna dla skóry – szczególnie w cieplejsze dni. Ma klasyczny, okrągły dekolt, ale wyróżnia ją subtelne drapowanie po jednej stronie i asymetryczny dół, który delikatnie modeluje sylwetkę. Dostępna jest w rozmiarach od XS do XL.

To właśnie detal w postaci maszczerznia i asymetrii sprawia, że nie jest to zwykły T-shirt, tylko ubranie, które robi całą stylizację. Nie potrzebujesz już mocnych dodatków ani skomplikowanych zestawień – wystarczy dół i buty, a efekt jest gotowy. W tej cenie stosunek cena do jakości naprawdę się zgadza, szczególnie że materiał nie wygląda tanio i dobrze się układa.

Dlaczego daffodil yellow to hit tego sezonu?

Ten odcień żółci pojawia się w kolekcjach od kilku sezonów, ale dopiero teraz wszedł do mainstreamu. Wcześniej dominowały intensywne, neonowe tony, które były trudniejsze do noszenia na co dzień. Daffodil yellow to ich bardziej „dojrzała” wersja – inspirowana stylem lat 90. i estetyką minimalizmu, ale ocieplona i bardziej użytkowa.

To kolor, który świetnie współgra z neutralami – beżem, bielą, szarością czy denimem – dlatego wpisuje się w trend efortless chic. Dodaje świeżości cerze, wygląda dobrze zarówno w pełnym słońcu w kurorcie, jak i w miejskich stylizacjach. Bardzo łatwo jest go wpleść do swojej garderoby. Idealnie spisze się do wide legów, ale również eleganckich czarnych spodni.

Komu będzie pasowała drapowana koszulka?

Drapowanie i asymetria w tym modelu świetnie sprawdzają się przy sylwetkach typu prostokąt i jabłko – dodają miękkości i optycznie budują talię. To też dobry wybór dla osób, które lubią ukryć okolice brzucha bez noszenia mocnych ubrań oversize. Krój nie jest obcisły, ale też nie przytłacza, więc zachowuje proporcje.

Przy sylwetkach bardzo drobnych lub o krótkim tułowiu asymetryczny dół może lekko skracać optycznie nogi, szczególnie jeśli zestawimy go z niskim stanem spodni. W takim przypadku lepiej postawić na spodnie lub spódnice z podwyższoną talią, które zrównoważą proporcje.

Jak ją nosić wiosną 2026?

Najprostszy sposób to zestawienie jej z jasnym denimem – prostymi jeansami straight leg i skórzanymi sandałami. To look, który wygląda jak z ulic Kopenhagi, a powstaje w pięć minut. Jeśli chcesz bardziej elegancko, połącz ją z beżowymi spodniami z kantem i minimalistyczną biżuterią – kolor zrobi całą robotę.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na weekend sprawdzi się z lnianymi szortami i dużą torbą typu shopper. Możesz też narzucić na nią lekką koszulę oversize w odcieniu écru – warstwowość nadal jest w trendzie, nawet latem. Z taką koszulką możesz mieć pewność, że zawsze będziesz wyglądać hot.

