Są takie elementy pielęgnacji, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że należy je stosować. Jednym z nich jest SPF. O tym, że ochrona przeciwsłoneczna jest istotna nie tylko latem, wiemy nie od dziś. Coraz więcej osób ma świadomość, że przy pomocy kremów z filtrem chronimy się nie tylko przed chorobami, ale też np. szybszym starzeniem się skóry. Zobacz, na co należy zwrócić uwagę podczas stosowania kremów z filtrem i co jeszcze trzeba wiedzieć na temat ochrony przed promieniowaniem słonecznym.

Czym dokładnie jest SPF?

SPF, czyli trzy litery, które przewijają się nieustannie w drogeriach i reklamach, to nic innego jak skrót od Sun Protection Factor - wskaźnika ochrony przeciwsłonecznej. To on informuje nas, jak skutecznie dany produkt będzie chronić skórę przed promieniowaniem UV.

Z reguły obok wskaźnika SPF pojawia się wartość liczbowa, np. 30 czy 50. Jest to wartość laboratoryjna, która określa nam, ile promieniowania UVB blokuje dany krem. W teorii wygląda to tak:

SPF 15 – zatrzymuje około 93% promieniowania UVB,

SPF 30 – blokuje około 97% promieni UVB,

SPF 50 – chroni przed około 98% promieni UVB.

W praktyce jednak należy wziąć pod uwagę jeszcze inne czynniki, które również mają wpływ na działanie danego kremu. Chodzi o odpowiednią ilość aplikowanego produktu, czas, który upłyną od jego użycia, warunki, w jakich się znajdujemy (woda czy pot będą dodatkowo osłabiać działanie kremu) oraz intensywność działania promieni słonecznych w danym miejscu i momencie.

O ochronie przeciwsłonecznej słów kilka

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna. Wciąż jednak wielu z nas zbyt mało wie na temat stosowania kremów z filtrem. O to, dlaczego jest to istotne, zapytałam dr Agnieszkę Bliżanowską, specjalistę dermatolog i członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Ochrona przed słońcem jest konieczna, bo promieniowanie UV uszkadza DNA komórek, co może prowadzić do nowotworów, przewlekłych stanów zapalnych, zaburzeń bariery skórnej oraz pogorszenia przebiegu wielu dermatoz (np. trądziku różowatego, melasmy, tocznia rumieniowatego). Ponadto promieniowanie UVA przyspiesza starzenie skóry, powodując tzw. fotostarzenie. Objawia się ono utratą jędrności, zmarszczkami i trudnymi do leczenia przebarwieniami nawet u bardzo młodych kobiet - tłumaczy pani doktor.

Wyraźnie widać, że stosowanie kremów z filtrami UV to przede wszystkim ochrona cery. Brak zabezpieczenia przed promieniami słonecznymi może bowiem sprawić, że nasza skóra zacznie starzeć się znacznie szybciej i nie pomogą tutaj nawet najlepsze kosmetyki przeciwzmarszczkowe.

UVA i UVB – co to i czym się różnią?

UVA i UVB to dwa rodzaje promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez słońce. Różnią się jednak długością fal oraz wpływem na naszą skórę.

UVA charakteryzuje się dłuższą falą, przez co głębiej przenika warstwy naszej skóry. To właśnie przez to promieniowanie tworzą się różnego rodzaju przebarwienia i zmarszczki.

UVB to promieniowanie o krótszej fali. Działa głównie na naskórek, prowadząc np. do oparzeń słonecznych, ale z reguły nie przenika głębszych warstw.

Dlatego istotne jest dobieranie kosmetyków, które zawierają ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Niestety znaczna część drogeryjnych produktów ma wyłącznie filtr UVB, który nie chroni nas przed długimi falami przenikającymi w głąb skóry.

Jaki SPF wybrać i jak często go stosować?

Każdy powinien stosować kremy z filtrem – niezależnie od wieku oraz karnacji skóry. Mitem jest, że osoby z ciemniejszym odcieniem cery mogą zrezygnować z tego typu ochrony. Warto jednak zwrócić uwagę na indywidualne dopasowanie kosmetyku. Nie ma bowiem jednego, uniwersalnego produktu, który będzie dobrze działać na każdego. Tu trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, o których opowiedziała doktor Bliżanowska.

Każdy z nas powinien starannie dobrać produkt dla siebie. Wybierając, należy zwracać uwagę na: szerokie spektrum ochrony (UVA, UVB, HEV, IR) oraz dopasowanie produktu do typu skóry (np. lekki fluid dla skóry tłustej, krem barierowy dla suchej). Warto szukać preparatów z dodatkowymi składnikami aktywnymi, takimi jak antyoksydanty (witamina C, E, kwas ferulowy), enzymy naprawcze DNA, niacynamid czy prebiotyki, które wzmacniają skórę i przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu - tłumaczy ekspertka.

Wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. To właśnie tego typu kosmetyki dogłębnie chronią naszą skórę - nie tylko przed promieniowaniem, ale też przed fotostarzeniem oraz przebarwieniami.

Warto też pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Mitem jest, że wystarczy nałożyć krem z filtrem rano, aby zapewnić skórze skuteczną ochronę przeciwsłoneczną przez cały dzień. Kluczowe znaczenie ma regularna reaplikacja – najlepiej co około 2 godziny. Warto jednak pamiętać, że to jedynie wartość orientacyjna. W sytuacjach takich jak intensywne pocenie się, kąpiele słoneczne czy długotrwała ekspozycja na słońce, filtr należy nakładać jeszcze częściej.

Coraz popularniejszym i wygodnym rozwiązaniem są mgiełki SPF w sprayu, które ułatwiają szybką i higieniczną reaplikację. W drogeriach i aptekach dostępne są produkty o różnym działaniu – nawilżające, matujące czy łagodzące, przeznaczone zarówno do twarzy, jak i ciała. Co istotne, wiele z nich można stosować także na makijaż, co czyni je praktycznym wyborem na co dzień – szczególnie w miejskich warunkach.

W okresie letnim warto zadbać o ochronę nie tylko za pomocą kosmetyków z filtrami, ale także odpowiednio dobranej garderoby. Coraz więcej ubrań – w tym kostiumy kąpielowe – wykonanych jest z tkanin z filtrami UV, które stanowią dodatkową barierę chroniącą skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.

Na co przede wszystkim zwracać uwagę podczas stosowania SPF-u?

Doktor Agnieszka Bliżanowska wskazała nam najważniejsze elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas stosowania kremów z filtrem. To ściąga, którą warto wziąć sobie do serca przez cały rok – nie tylko w wakacje.

Ilość produktu: aby uzyskać deklarowaną ochronę SPF, należy nałożyć odpowiednią ilość – ok. 1,25 ml (czyli długość dwóch palców) na twarz i szyję.

Dokładność aplikacji: należy pamiętać o takich miejscach, jak uszy, szyja, kark, grzbiety dłoni, zakola u panów czy skóra wokół oczu.

Regularność stosowania: filtry trzeba aplikować codziennie, przez cały rok – nawet w pochmurne dni.

Reaplikacja: szczególnie istotna przy intensywnej ekspozycji na słońce, nad wodą czy w górach.

Termin ważności: produkty z filtrami mają ograniczoną trwałość – zwłaszcza po otwarciu. Nie warto używać starego kremu z poprzednich wakacji.

Jeśli zastosujemy się do powyższych zasad, nasza skóra będzie skutecznie chroniona – niezależnie od tego, czy spędzamy wakacje w mieście, nad morzem czy na górskich szlakach.

Doktor Agnieszka Bliżanowska to specjalistka dermatologii i członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Na co dzień jest lekarzem o wieloletniej praktyce zabiegowej z zakresu odmładzania i korekcji rysów twarzy. Każdego roku uczestniczy w najważniejszych światowych kongresach z zakresu swojej profesji. Doktor Bliżanowska przeprowadza konsultacje dermatologiczne i zabiegi estetyczne. Testuje i wprowadza na polski rynek wiele najnowszych osiągnięć medycyny oraz współpracuje ze znanymi markami dermokosmetycznymi, m.in.: Medic 8, Is Clinical, Vichy, La Roche-Posay, Bioderma, Avène. Jest też aktywna w mediach, w tym w największych w Polsce magazynach i portalach dla kobiet.