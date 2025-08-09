Wiemy już, że kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji, ponieważ nie tylko nawilża, ale również wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu kolejnych. Coraz częściej pojawia się w on w popularnych kosmetykach jako główny składnik. Ostatnio wybrałam 3 kremy do twarzy z kwasem hialuronowym, które działają jak maseczka, a z kolei serum z kwasem hialuronowym to mój nr 1 w pielęgnacji. Tego typu produkty często mają jednak w swoim składzie inne składniki aktywne. Witamina C, retinol i niacynamid to najpopularniejsze z nich. Z jakimi składnikami łączyć kwas hialuronowy, a jakich unikać?

Kwas hialuronowy i witamina C

Wszyscy eksperci są zgodni, że kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji, ale trzeba wiedzieć, jak go stosować. To bezpieczny i naprawdę łagodny składnik, który ma na celu nawilżyć naszą cerę, a jednocześnie zapobiegać utracie wody z naskórka. Warto jednak dowiedzieć się, z jakimi składnikami aktywnymi można go łączyć, a czego lepiej unikać, gdy go stosujemy.

Witamina C to aktualnie równie popularny składnik aktywny jak kwas hialuronowy. Nic więc dziwnego, że często łączymy oba w codziennej pielęgnacji. Śmiało można to robić, ponieważ kwas hialuronowy to dobry okład na skórę po zastosowaniu intensywnej w swoim działaniu witaminy C.

Kwas hialuronowy wzmacnia działanie nawilżające i łagodzi potencjalne podrażnienia spowodowane preparatami z witaminą C. Możesz z powodzeniem stosować rano serum z witaminą C, następnie preparat z kwasem hialuronowym i krem nawilżający - tłumaczy dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog i ekspertka marki Mixa.

Kwas hialuronowy i retinol

Retinoidy to związki chemiczne zapobiegające starzeniu się skóry oraz mające działanie silnie złuszczające. W kosmetyce z reguły stosowane są dwa - retinol oraz retinal. Gdy jednak ich używamy, skóra może stać się podrażniona i czerwona. Dlatego warto zastosować po nich kwas hialuronowy, który będzie działał niczym okład na cerę po zastosowaniu retinolu.

Kwas hialuronowy i niacynamid

W przypadku tych dwóch składników aktywnych możemy mówić o podobnym działaniu na skórę. Oba mają bowiem na celu regenerację bariery hydrolipidowej naskórka, redukcję wody oraz nawilżenie. Właśnie dlatego kosmetyki z nimi w składzie można stosować zamiennie, jeden po drugim lub nawet razem - dla wzmocnienia efektu.

Kwas hialuronowy i preparaty złuszczające - lepiej uważaj

Kwas hialuronowy można stosować także z kwasami AHA i BHA, które mają silne działanie złuszczające. Jest to nawet pożądane o tyle, że kwas hialuronowy potem szybko przywraca skórze nawilżenie oraz łagodzi wszelkie podrażnienia. Tu jednak trzeba szczególnie uważać na kolejność. O ile w większości przypadków warto połączyć kwas hialuronowy z innymi składnikami aktywnymi w jednym kosmetyku, o tyle tu istotne jest nałożenie go dopiero później.

Przy stosowaniu silnie złuszczających preparatów warto nakładać kwas hialuronowy w oddzielnym kroku, aby nie rozcieńczać substancji aktywnych - dodaje dr Kołaczek-Martinek.

Jak zatem widać, kwas hialuronowy nie bez powodu cieszy się taką popularnością - jest bowiem niezastąpiony jeśli chodzi o nawilżenie, a do tego delikatny, bezpieczny i można go stosować z innymi składnikami. Wszystko jednak warto robić świadomie, bo tylko taka pielęgnacja przyniesie naszej skórze odpowiednie korzyści.

