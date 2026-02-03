Spis treści:

Olej arganowy to produkt, który znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w pielęgnacji. Znany jest ze swoich cudownych właściwości i może być aplikowany na całe ciało, łącznie z włosami, paznokciami i w okolicy oczu. Nie bez powodu przez wielu nazywany jest płynnym złotem. Kobiety chętnie po niego sięgają, zwłaszcza, że cena za opakowanie bardzo często nie przekracza nawet 20 zł.

Czym jest olej arganowy?

W okolicach Maroka olej arganowy już od wieków ceniony jest dzięki swoim bogatym właściwościom pielęgnacyjnym. U nas popularność zdobył o wiele później, bo po roku 2007, kiedy to zaczął być coraz chętniej wykorzystywany jako składnik aktywny kosmetyków. Obecnie każda osoba chociaż trochę zainteresowana pielęgnacją przynajmniej raz w swojej "karierze" usłyszała o cudnym działaniu oleju arganowego.

To niezwykła substancja, którą pozyskuje się z ziaren marokańskiego drzewa arganowego. Olej arganowy można tłoczyć na dwa sposoby i w zależności od metody, otrzymamy olej jako składnik pielęgnacyjny (tłoczenie na zimno) lub kuchenny (tłoczenie na ciepło).

Właściwości oleju arganowego

Jeśli chodzi o kosmetyczne zastosowanie oleju arganowego, ma on naprawdę mnóstwo właściwości. Przede wszystkim ceniony jest w pielęgnacji anti-aging. Pomaga spowolnić proces starzenia się skóry, poprawia elastyczność i napięcie, a także działa na już istniejące zmarszczki, wspomagając ich redukcję. Jak większość olejów, pomaga odżywić i nawilżyć skórę, ale nie tylko. Łagodzi objawy podrażnień skórnych, poparzeń, otarć i alergii, zmniejsza stany zapalne i przyspiesza gojenie ran. Łagodzi objawy trądziku, a w przypadku cery suchej chroni przed pękaniem i dalszym przesuszeniem.

Stosowany na ciało poprawia koloryt skóry, wspomaga redukcję blizn i przebarwień, a także pomaga pozbyć się uporczywego cellulitu. Pod okiem dermatologa można się nim wspierać w przypadku leczenia łuszczycy czy egzemy. Pamiętaj jednak, że w pielęgnacji skóry wymagającej lekoterapii wprowadzenie każdego produktu do pielęgnacji musisz skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Olej arganowy doskonale nadaje się również do stosowania na dłonie. Wzmacnia i chroni paznokcie, zapobiegając ich łamliwości i rozdwajaniu.

Ceniony jest również w pielęgnacji włosów. Wspomaga ich regenerację po zabiegach fryzjerskich, a na co dzień wzmacnia pasma, zapobiega wypadaniu, a także zmiękcza i nawilża.

Jak stosować olej arganowy na twarz?

Olej arganowy w pielęgnacji cery może być stosowany na kilka różnych sposobów. Najprostszy z nich to bezpośrednie aplikowanie na twarz. Należy zacząć od oczyszczenia i delikatnego osuszenia skóry, a następnie nakładamy kilka kropel na dłoń, rozgrzewamy, a następnie wmasowujemy.

Olej sprawdza się również świetnie jako dodatek do kremu. W ten sposób wzbogacamy jego właściwości. Do porcji kremu dodajemy jedną lub dwie krople oleju. Taką mieszankę nakładamy na buzię. To najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie lubią nakładać tłustych konsystencji na twarz, ale chciałyby przetestować bogate właściwości arganu na sobie.

Kolejna metoda to olejowanie twarzy. Od razu warto zaznaczyć, że nie sprawdzi się ona u osób, u których tego typu zabiegi mocno obciążają cerę. Za to będzie idealna dla posiadaczek przesuszonej i podrażnionej cery. W tym przypadku nakładamy grubszą warstwę oleju na twarz i pozostawiamy go na kilkanaście minut.

Jeśli chodzi o częstotliwość, to wszystko zależy od rodzaju cery oraz indywidualnych reakcji skóry. W niektórych przypadkach korzystne będzie stosowanie go codziennie, a w innych ograniczenie się do jednego razu w tygodniu.

Jak stosować olej arganowy na ciało?

Podobnie, jak w przypadku stosowania na twarz, w przypadku ciała możemy stosować go na dwa sposoby:

bezpośrednio na skórę,

jako dodatek do balsamu.

W pielęgnacji ciała z olejem arganowym warto połączyć jego aplikację z wykonaniem masażu, który pozwoli dodatkowo wzmocnić jego ujędrniające właściwości i jeszcze szybciej pozbyć się cellulitu.

Jak stosować olej arganowy na włosy?

Najprostszą metodą aplikacji oleju arganowego na włosy jest nakładanie go na same końce. Zabezpieczy to je przed rozdwajaniem i wygładzi. Wystarczy do tego rozgrzać dwie lub trzy krople oleju w dłoniach, a następnie nałożyć na suche lub lekko wilgotne końcówki. Nie trzeba go spłukiwać.

To także doskonały olej do wykorzystania w olejowaniu włosów. Taka forma to doskonała kuracja regenerująca dla pasm suchych, zniszczonych i farbowanych. Możemy nałożyć olej na suche lub lekko wilgotne włosy, a także na skórę głowy. Zostawiamy go na 30-60 minut lub nawet na całą noc. Następnie myjemy pasma, najlepiej odżywką, aby go zemulgować, a później stosujemy szampon.

Przy stosowaniu oleju arganowego warto pamiętać o kilku zasadach. Jaki jest najczęściej popełniany błąd w pielęgnacji włosów olejem arganowym?

Zdecydowanie najczęstszym błędem jest nakładanie zbyt dużej ilości oleju. To potrafi momentalnie zniechęcić do całego rytuału olejowania, a szkoda, bo korzyści są ogromne! Nie polecam też ani zbyt rzadkiego, ani zbyt częstego olejowania (chyba, że w wersji “mikro”). Za rzadko: nie zauważymy efektów. Za często: włosy mogą zostać przeciążone, a czasem nawet charakterystycznie usztywnione, zmatowione. Wtedy warto umyć głowę mocniejszym szamponem, przejechać pianą po długości włosów i wczesać dowolną lekką odżywkę, najlepiej z proteinami w składzie (jedwab, keratyna, proteiny roślinne) – mówi Agnieszka Niedziałek, ekspertka i założycielka marki Hairy Tale.

Czy olej arganowy jest dla każdego?

Olej arganowy jest bezpieczny dla większości typów skóry i włosów. Ma niski poziom komedogenności, co oznacza, że nie zatyka porów i może być stosowany nawet przez osoby z cerą trądzikową, suchą i wrażliwą. W przypadku włosów najlepiej sprawdza się na włosach średnio- i wysokoporowatych.

W jakich przypadkach najlepiej wystrzegać się stosowania oleju arganowego? Przede wszystkim jeśli jesteś posiadaczką cienkich, niskoporowatych włosów. W tym przypadku może się on okazać zbyt obciążający do nakładania na całe pasma i skórę głowy.

Ostrożność w używaniu powinny zachować osoby uczulone na orzechy. Co prawda rzadko uczula, ale zawsze lepiej uważać i zastosować próbę na niewielkim odcinku skóry.

