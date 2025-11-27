O tym, że ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry, nie musimy już nikogo przekonywać. To cenny składnik naszej cery, który zapewnia jej nawilżenie, ochronę i jednocześnie odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka. Niestety czynniki zewnętrzne są w stanie zniszczyć te naturalnie występujące w naszym ciele, dlatego z czasem warto je uzupełniać. Ceramidy i ich właściwości są bowiem niezastąpione, a rutyna pielęgnacyjna z ceramidami to nasze must have. Okazuje się jednak, że nie tylko te naturalne są w stanie zadbać o naszą cerę.

Istnieje też coś takiego jak ceramidy biomimetyczne, które są zupełną nowością na rynku, a jednocześnie uznaje się je za kluczowy składnik pielęgnacji regeneracyjnej i anti-stress dla skóry. Czym są, jak wpływają na cerę i przede wszystkim - czy są skuteczniejsze niż naturalne ceramidy? Eksperci są zgodni, dzięki czemu jesteśmy w stanie raz na zawsze rozwiązać tę zagadkę.

Ceramidy biomimetyczne - co to takiego?

Ceramidy naturalnie występują w naszej skórze. Jednak wraz z rozwojem kosmetologii oraz techniki naukowcy opracowali ich "sztuczny" odpowiednik. Ceramidy biomimetyczne to innowacyjne składniki, które naśladują te naturalnie występujące w ludzkiej skórze. Mają identyczną strukturę, dzięki czemu nasza cera traktuje je "jak własne". To sprawia, że doskonale integrują się z barierą hydrolipidową, uszczelniają ją oraz ograniczają odprowadzanie wody z naskórka. Są idealnym dowodem na to, że natura i nauka idą w parze, a w rezultacie przywracają skórze ukojenie i elastyczność.

Ceramidy biomimetyczne to nowa generacja składników, które powstały dzięki inspiracji biotechnologią i doskonałemu poznaniu budowy ludzkiej skóry. Ich nazwa nie jest przypadkowa -„bio” oznacza zgodność biologiczną, a „mimetyczne” odnosi się do zdolności naśladowania naturalnych procesów. W praktyce oznacza to, że mają identyczną strukturę jak ceramidy obecne w naszym naskórku, dzięki czemu bez trudu integrują się z cementem międzykomórkowym warstwy rogowej - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Ogólna regeneracja skóry z ceramidami jest niezastąpiona, jeśli chodzi o pielęgnację. To jedne z najcenniejszych składników aktywnych w kosmetologii. Oprócz nawilżenia i ochrony skóry ceramidy rozprawiają się z niedoskonałościami jak nic innego. A eksperci są zgodni, że ich biomimetyczne odpowiedniki potrafią być jeszcze skuteczniejsze w działaniu.

Jak ceramidy biomimetyczne wpływają na skórę?

Wyniki badań opublikowanych w "International Journal of Cosmetics Sience" wyraźnie pokazują, że ceramidy biomimetyczne w ciągu 4 tygodni są w stanie zwiększyć poziom nawilżenia skóry nawet do 40%. Z kolei efekty ich stosowania utrzymują się nawet do kilku dni po zakończeniu stosowania produktów z nimi w składzie. Widać zatem gołym okiem, że ceramidy biomimetyczne potrafią być skuteczniejsze w swoim działaniu niż ich naturalne siostry.

Główne właściwości ceramidów biomimetycznych:

przywrócenie nawilżenia cery,

odnowa bariery hydrolipidowej skóry,

ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,

regeneracja i ukojenie,

uodpornienie skóry,

stymulowanie mikrobiomu,

wspomaganie komunikacji międzykomórkowej,

zapewnienie cerze zdrowego wyglądu.

Biomimetyczne czy naturalne - które ceramidy są skuteczniejsze w pielęgnacji?

To, co naturalne, z reguły wydaje nam się zawsze najlepszą opcją. I oczywiście warto sięgać po naturalne ceramidy, które będą uzupełnieniem tych znajdujących się już w naszej cerze. Nie trzeba się jednak obawiać tych wytwarzanych laboratoryjne. Ceramidy biomimetyczne są bowiem niemal idealnie kompatybilne z tymi naturalnymi i zapewniają jeszcze skuteczniejsze efekty.

Wyróżnia je wyjątkowa stabilność i wysoka biozgodność – nie podrażniają, nie obciążają, a jednocześnie działają szybciej i skuteczniej niż ich naturalne odpowiedniki. To właśnie dlatego ceramidy biomimetyczne coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych dermokosmetykach – stanowią inteligentne wsparcie skóry wymagającej regeneracji, przywracając jej równowagę, miękkość i zdrowy wygląd - wyjaśnia Katarzyna Leoniak, kosmetolożka i ekspertka marki Veoli Botanica.

Kompatybilność ceramidów biomimetycznych i naturalnych przemawia na korzyść tych pierwszych. Eksperci są bowiem zgodni, że działają one znacznie szybciej i skuteczniej niż tradycyjne formy tego składnika aktywnego. Efekty ich stosowania są widoczne w mgnieniu oka i potrafią utrzymywać się zdecydowanie dłużej.

Gdzie znajdziemy ceramidy biomimetyczne?

Dobrze, gdy już wiemy, czym są ceramidy biomimetyczne i co przemawia na ich korzyść, warto zastanowić się, w jaki sposób możemy je zapewnić swojej skórze. Są one zawarte oczywiście w różnych kosmetykach dostępnych na rynku. To popularne kremy z ceramidami oraz balsamy, które możemy stosować do całego ciała.

Warto też zwrócić uwagę na inne składniki aktywne, z którymi są one łączone. Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji, ale to niejedyne elementy, które pozytywnie wpływają na syntezę ceramidów - zwłaszcza jeśli chodzi o ich biomimetyczną wersję.

W kosmetologii coraz częściej łączy się je z innymi substancjami wspierającymi równowagę skóry – ektoiną, znaną z właściwości ochronnych i stabilizujących błony komórkowe, oraz cytokinami, które wspomagają komunikację międzykomórkową i procesy regeneracyjne - zaznacza Małgorzata Pindur z Clareny.

Niezależnie jednak od tego, po które ceramidy sięgniesz, najważniejsze jest to, że zastosujesz je w swojej rutynie pielęgnacyjnej. Są one w stanie zapewnić ci regenerację cery już w jedną noc.

