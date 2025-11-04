Na rynku dostępne są przeróżne kosmetyki z wieloma składnikami aktywnymi, które posiadają właściwości pielęgnacyjne oraz ochronne. Ceramidy są jednak pod tym względem kluczowe. Królują wśród składników aktywnych, ponieważ działają jak balsam na skórę i włosy. Za co dokładnie odpowiadają? Ceramidy i ich właściwości mają znaczący wpływ na nasz wygląd, więc warto je poznać, a następnie włączyć do codziennej rutyny.

Ceramidy chronią barierę hydrolipidową skóry

Ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry. Wszystko za sprawą tego, że w naturalny sposób spajają komórki naskórka, tworząc szczelną barierę ochronną. Wielu ekspertów uznaje wręcz ceramidy za pierwszą linię frontu, jeśli chodzi o obronę skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Regularnie dostarczając ich z zewnątrz, jesteśmy zatem w stanie zachować zdrowy i promienny wygląd, a do tego rewelacyjnie ujędrnić cerę oraz ciało.

Barierę hydrolipidową można porównać do muru z cegieł – korneocyty to cegły, a ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe to zaprawa, która wszystko spaja. Gdy zaprawa zaczyna pękać, mur traci stabilność. Ceramidy uszczelniają i naprawiają tę strukturę, dzięki czemu ograniczają transepidermalną utratę wody (TEWL) i chronią przed wnikaniem drażniących czynników zewnętrznych. W efekcie skóra staje się mniej reaktywna, gładsza, bardziej miękka i odporna - tłumaczy Katarzyna Leoniak, kosmetolożka z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspertka marki Veoli Botanica.

Dzięki ceramidom jesteśmy zatem w stanie ochronić swoją skórę i włosy np. przed mrozem i wiatrem, ale również wszelkiego rodzaju detergentami, smogiem czy nawet promieniowaniem słonecznym. To też składnik, który nie tylko chroni, ale jednocześnie regeneruje naskórek, o czym możemy przekonać się, patrząc na jego kolejne właściwości.

Ceramidy nawilżają skórę

Ceramidy, jak wiele składników aktywnych, mają działanie nawilżające skórę. Przede wszystkim działają zabezpieczająco, o czym wspominała nasza ekspertka - wszystko dzięki TEWL, czyli transepidermalnej utracie wody, przed którą zabezpieczają. Tym samym pomagają zachować odpowiedni poziom nawodnienia skóry, przyczyniając się do lepszego wchłaniania także innych składników aktywnych - np. kwasu hialuronowego.

Ceramidy regenerują skórę i łagodzą podrażnienia

Ceramidy są szczególnie skuteczne w pielęgnacji cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Działają bowiem jak łagodzący balsam. Ułatwiają odnowę naskórka i wspomagają gojenie mikrouszkodzeń. Dodatkowo nawilżają niezwykle przesuszoną cerę, zapewniając jej kojącą pielęgnację.

Szczególnie wskazane jest stosowanie ceramidów w celu złagodzenia właściwości innych składników aktywnych - np. kwasów czy retinolu, które mogą prowadzić do podrażnień. Łącząc je z łagodzącymi ceramidami, zapewniamy swojej skórze ukojenie.

Ceramidy chronią przed starzeniem się skóry

Pielęgnacja skóry dojrzałej wymaga wyjątkowych starań. Wiemy już, że proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości, ale również ceramidy mogą mieć podobne właściwości. Z wiekiem ich naturalna ilość w skórze maleje, co prowadzi do suchości, utraty elastyczności oraz powstawania zmarszczek. Jeśli będziemy je uzupełniać przy pomocy kosmetyków, maksymalnie spowolnimy ten proces i o wiele dłużej będziemy cieszyć się gładką i jędrną cerą.

Ceramidy wspierają działanie innych składników aktywnych

Na koniec coś, o czym wspominałam już kilka razy w tym artykule - mianowicie łączenie ceramidów z innymi składnikami aktywnymi. Szczególnie polecane jest, aby kwas hialuronowy w codziennej pielęgnacji łączyć z ceramidami, które wzmocnią jego nawilżające działanie. Świetnie będą się one komponować również z niacynamidem, który wspiera naturalną produkcję ceramidów w naskórku.

Łączenie retinolu w jednej pielęgnacji z ceramidami także jest skuteczne, ponieważ wówczas ceramidy łagodzą działanie retinolu. A z dodatkiem peptydów ceramidy są w stanie znacznie lepiej odbudować barierę hydrolipidową.

