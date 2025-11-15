Ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry, w związku z czym są jednym z najcenniejszych składników aktywnych w kosmetykach. Zwłaszcza że naturalnie występują w naszej skórze i pełnią w niej funkcję ochronną. Ceramidy i ich właściwości potrafią zdziałać cuda, więc warto regularnie je stosować. Systematyczność jest bowiem kluczowa jeśli chodzi o ten składnik. Ceramidy w codziennej pielęgnacji można stosować na różne sposoby, ale żaden nie równa się temu. Nic tak bowiem nie nawilża i odżywia skóry jak dobrze dobrana maseczka. Wybrałam 3 najlepsze maski do twarzy z ceramidami, które moim zdaniem są niezastąpione.

1. Ultraregenerująca maska ceramidowa - Veoli Botanica

O tym, jak rozpoznać brak ceramidów w skórze, pisałyśmy niedawno. Skóra bez nich staje się przesuszona. Sama zmagałam się niedawno z tym problemem - szczególnie w okolicach nosa. Wystarczyło jednak, że użyłam tej maseczki, a problem zniknął jak ręką odjął i to już po 1 nocy. Ultraregenerująca maska ceramidowa od Veoli Botanica stała się moim zbawieniem i już wiem, że nie rozstanę się z nią całą zimę.

Ta maseczka ma w swoim składzie 3% kompleksu ceramidów. Dodatkowo posiada 1% ekstraktu z wąkroty azjatyckiej oraz trehalozę. Wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają, tworząc kosmetyk otulający skórę. Pielęgnuje, nawilża, przywraca równowagę hydrolipidową, koi, regeneruje oraz wzmacnia skórę, chroniąc ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wystarczy posmarować buzię i zostawić na całą noc - 1-2 razy w tygodniu. Twoja skóra ci podziękuje, a taką maseczkę można kupić na stronie producenta za 199 zł.

Ultraregenerująca maska ceramidowa - Veoli Botanica, Fot. materiały promocyjne, veolibotanica.pl

2. Maska w płachcie Mediheal Ceramide

Dla fanek masek w płachcie niezastąpiona może się okazać ta opcja. To kosmetyk wpisujący się w trend koreańskiej pielęgnacji. Płachta bambusowa została nasączona serum z ceramidami, które odbudowują i wzmacniają warstwę hydrolipidową naskórka. To jednak nie koniec cennych składników, które zawiera maska od Mediheal.

Ten produkt pielęgnuje nas również przy pomocy kwasu hialuronowego, który zapewnia długotrwałe nawilżenie. Dodatkowo masło shea odżywia i intensywnie natłuszcza. Panthenol i Betaina koją i zabezpieczają przed przesuszeniem. Adenoza poprawia jędrność skóry i działa przeciwzmarszczkowo. A hydrolat z róży demasceńskiej łagodzi i tonizuje. Maska dostępna jest w drogeriach Rossmann za 13,99 zł.

Maska w płachcie Mediheal Ceramide, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

3. Regenerująco-odbudowująca maska do twarzy 2w1 - Bielenda Professional Lipid Care

Na koniec budżetowa maska, która ma działanie 2 w 1 - regeneruje i odbudowuje skórę, oczywiście przy pomocy kompleksu ceramidów. Zapobiega utracie wilgoci i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Maska zawiera również tripeptyd miedziowy wspomagający regenerację i poprawiający jędrność skóry. Dodatkowo zawarte są w niej: kolagen intensywnie nawilża i wygładza, witaminy działają jak antyoksydanty, kwas hialuronowy głęboko nawilża, a 3 oleje - awokado, sojowy i kokosowy - koją, odżywiają i zapobiegają przesuszeniu cery.

Ta maska jest po brzegi wypełniona drogocennymi składnikami aktywnymi na czele z ceramidami, dzięki czemu ma zbawienny wpływ na skórę. Na stronie estetik.pl kosztuje 38,20 zł za 150 ml.

Regenerująco-odbudowująca maska do twarzy 2w1 - Bielenda Professional Lipid Care, Fot. materiały promocyjne, estetik.pl

