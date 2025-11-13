Wiemy już, że ceramidy to klucz do zdrowej, gładkiej i lśniącej skóry. Potrafią nawilżyć, ukoić i uelastycznić cerę jak żaden inny składnik aktywny. Ceramidy i ich właściwości posiadają jednak znacznie więcej możliwości. Przede wszystkim są kluczowe w pielęgnacji skóry problematycznej. Dzięki swojemu wsparciu bariery hydrolipidowej naskórka ceramidy nie mają sobie równych w walce z niedoskonałościami. Zobacz zatem, jak prezentuje się zagadnienie ceramidy a trądzik w praktyce.

Ceramidy w pielęgnacji cery trądzikowej i wrażliwej

Ceramidy w codziennej pielęgnacji są kluczowe, jeżeli chcemy cieszyć się piękną, zdrową i lśniącą cerą. Do niedawna wydawało się, że przede wszystkim przesuszona skóra potrzebuje tego składnika aktywnego. Teraz już wiemy, że jest on niezastąpiony w pielęgnacji cery tłustej i mieszanej, która ma wyjątkową skłonność do trądziku oraz innych niedoskonałości.

Choć ceramidy należą do grupy lipidów, nie zapychają ani nie nasilają zmian trądzikowych. Wręcz przeciwnie – pomagają przywrócić równowagę skórze, która bardzo często jest podrażniona, przesuszona i osłabiona w wyniku terapii przeciwtrądzikowych - tłumaczy Katarzyna Leoniak, kosmetolożka i ekspertka marki Veoli Botanica.

Wszystko dlatego, że ceramidy to naturalnie występujące w skórze lipidy. Mogą one stanowić nawet 50% warstwy rogowej naskórka, chroniąc głębsze warstwy przed różnymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo wspierają barierę hydrolipidową cery, łagodzą stany zapalne i wspierają naturalne procesy gojenia.

To bardzo istotne, ponieważ naruszona bariera ochronna może nasilać trądzik – skóra pozbawiona ochrony staje się bardziej podatna na podrażnienia, kolonizację bakterii i utratę wody - dodaje kosmetolożka Katarzyna Leoniak.

Właśnie dlatego regularne uzupełnianie ceramidów przy pomocy kosmetyków pomaga odbudować barierę i wspierać pielęgnację skóry problematycznej.

Ceramidy na ratunek równowadze lipidowej skóry

Gdy nasza cera jest przetłuszczona i skłonna do powstawania różnych nieczystości, zmian trądzikowych oraz porowata, wówczas jej równowaga lipidowa jest najbardziej zaburzona. Wtedy też skóra staje się o wiele bardziej podatna na powstawanie stanów zapalnych i nasilenia się wszelkich zmian, o których mowa wyżej.

Badania wykazały, że osoby z trądzikiem mają niższy poziom ceramidów typu 1 i 3, odpowiedzialnych za utrzymanie szczelności naskórka i ograniczenie kolonizacji bakterii Cutibacterium acnes. Ich niedobór prowadzi do mikrouszkodzeń bariery ochronnej, które nasilają stany zapalne i uczucie dyskomfortu - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Gdy uzupełniany ceramidy, minimalizujemy ryzyko powstania stanów zapalnych i zmian trądzikowych. Ten składnik aktywny jest także kluczowy w terapii retinoidami, a jak już wiemy - retinol na przebarwienia i wszelkie zmiany trądzikowe jest kluczowy i często stosowany. W połączeniu z ceramidami staje się o wiele łagodniejszy dla naszej skóry.

Ceramidy modulują mikrobiom skóry

Tutaj warto podkreślić jeszcze rewelacyjny wpływ ceramidów na mikrobiom skóry, czyli zespół wszystkich mikroorganizmów naturalnie zasiedlających powierzchnię naszej skóry oraz jej głębsze warstwy. To właśnie one tworzą złożony ekosystem, który współistnieje razem z człowiekiem i chroni cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Ceramidy mogą modulować mikrobiom skóry, tworząc warunki sprzyjające rozwojowi korzystnych bakterii komensalnych, które hamują namnażanie drobnoustrojów prozapalnych. To ważne, bo w trądziku równowaga mikrobiologiczna skóry jest zwykle mocno zachwiana - dodaje Małgorzata Pindur.

Widać zatem, że korzyści płynących ze stosowania ceramidów w codziennej pielęgnacji jest bez liku. Zanim jednak wprowadzimy je do swojej rutyny, warto się zastanowić, jak to zrobić i z czym najlepiej je połączyć.

Pielęgnacja cery tłustej i trądzikowej przy użyciu ceramidów

Dobrze dobrane preparaty z ceramidami są kluczowe w walce z trądzikiem oraz w pielęgnacji skóry problematycznej i tłustej. Dlatego warto przyłożyć szczególną wagę do dobrania odpowiednich kosmetyków, które zawierają ten składnik aktywny - najlepiej w połączeniu z innymi, które mogą wzmocnić jego działanie, np. kwasem hialuronowym czy niacynamidem.

W pielęgnacji cery problematycznej najlepiej sprawdzają się lekkie emulsje lub hydrożele z ceramidami, wzbogacone o humektanty i substancje łagodzące, takie jak ektoina, alantoina czy pantenol. Takie formuły pomagają zredukować uczucie pieczenia i napięcia, nie zaburzając przy tym procesu odnowy naskórka - podkreśla Małgorzata Pindur.

Ceramidy to zatem ciche, ale niezwykle skuteczne wsparcie w pielęgnacji skóry problematycznej. A że są łagodne, warto wprowadzać je niezależnie od rodzaju cery, jaki posiadamy. Sprawdzą się bowiem doskonale do każdej i w każdych warunkach.

