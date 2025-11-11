Ceramidy są cenniejsze, niż może ci się wydawać. Ten składnik aktywny nie jest bowiem wymieniany przez fanki dobrej pielęgnacji tak często jak np. kwas hialuronowy czy retinol, w związku z czym wiele osób zapomina o jego cennych właściwościach. A tych jest naprawdę bez liku. Ceramidy bowiem nie tylko cudnie nawilżają, ale też regenerują skórę, odbudowują jej barierę ochronną i wzmacniają, zabezpieczając tym samym przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Jak zatem widać, warto je włączyć do pielęgnacji i to codziennie - niezależnie od sezonu, choć jesienią i zimą mogą mieć kluczowe znaczenie dla naszej cery. Dowiedz się więcej na ten temat. Jak stosować ceramidy w codziennej pielęgnacji?

Dlaczego stosowanie ceramidów jest ważne w codziennej pielęgnacji?

Ceramidy to lipidy, czyli naturalne tłuszcze, które występują w naszej skórze. Stanowią nawet 50% warstwy rogowej naskórka, chroniąc głębsze warstwy przed różnymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

To właśnie lipidy wraz z cholesterolem i kwasami tłuszczowymi tworzą barierę hydrolipidową, która działa jak ochronny płaszcz na powierzchni skóry. Gdy ta bariera słabnie, np. przez mróz czy innego rodzaju podrażnienia, cera przesusza się, staje się wrażliwa, szorstka i szybciej się starzeje. Dlatego kluczowe jest uzupełnianie ceramidów każdego dnia, aby zapobiec takim skutkom ubocznym.

Regularne dostarczanie ceramidów w kosmetykach to nie tylko sposób na nawilżenie, ale też realne wsparcie odbudowy struktury skóry. Ceramidy pomagają utrzymać odpowiedni poziom wilgoci, łagodzą reaktywność skóry i wzmacniają jej naturalną odporność - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

W pielęgnacji z dodatkiem ceramidów liczy się regularność. Im częściej będziemy je wprowadzać, tym lepiej będzie funkcjonować nasza skóra. Nie trzeba się zatem obawiać włączenia ich do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Regularność w stosowaniu ceramidów jest kluczowa

Ceramidy są składnikami aktywnymi zgodnymi z naturalną budową naszej skóry. Właśnie dlatego nie są w stanie w żaden sposób jej zaszkodzić - wręcz przeciwnie, mogą jedynie pomóc i wzmocnić ją, aby "działała" i prezentowała się jak najlepiej.

Organizm rozpoznaje je jak „swoje”, dlatego ceramidy nie powodują podrażnień ani reakcji alergicznych, a ich stosowanie jest całkowicie bezpieczne – również dla cery wrażliwej, naczynkowej czy skłonnej do przesuszenia. Właśnie dzięki tej biozgodności ceramidy można stosować każdego dnia, a nawet dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Nie trzeba robić od nich przerw, ponieważ nie uzależniają skóry, lecz pracują razem z nią, wzmacniając barierę ochronną i wspierając procesy regeneracji. Efekty ich działania są widoczne przy regularnym stosowaniu - skóra staje się bardziej nawilżona, elastyczna i odporna na czynniki zewnętrzne - dodaje Małgorzata Pindur.

Jakie jednak kosmetyki wybierać, aby te ceramidy zadziałały najlepiej? Tu kluczowe jest odpowiednie łączenie składników - w zależności od aktualnych potrzeb naszej skóry.

Z czym łączyć ceramidy, aby działały najlepiej?

Warto podkreślić, że ceramidy najlepiej działają w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi. Ekspertka wskazuje, że najlepszy duet tworzą np. z dodatkiem kwasu hialuronowego, gliceryny czy trehalozy. Te składniki przyciągają bowiem wodę do naskórka, a ceramidy pomagają ją zatrzymać. To jednak nie koniec.

Ceramidy i niacynamid to również duet idealny. Te składniki bowiem uzupełniają się jak dobre małżeństwo. Niacynamid wspiera naturalną produkcję ceramidów przez skórę. Sprawi, że także te, których dostarczamy, będą działać mocniej. Z kolei ceramidy i witamina C potrafią razem współpracować. Ceramidy będą bowiem wzmacniać działanie witaminy C, sprawiając, że nasza skóra będzie jeszcze lepiej rozświetlona.

Ceramidy to także doskonały balsam na skórę, na której działa retinol. Ten składnik aktywny bowiem ma za zadanie "odnowić" stan naszej cery i ją wygładzić, ale może przy tym powodować zaczerwienienia i podrażnienia. Ceramidy z kolei łagodzą działanie retinolu, doskonale oddziałując w takiej sytuacji.

