Nie od dziś wiadomo, że ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry. To cenny składnik aktywny, który nie tylko wspomaga proces nawodnienia cery, ale też odbudowuje barierę hydrolipidową i jest dla naszego ciała naturalną ochroną. Ceramidy i ich właściwości potrafią zaskoczyć i można je stosować każdego dnia, ale warto wiedzieć, kiedy szczególnie nasza skóra ich potrzebuje. Kosmetolożka Katarzyna Leoniak zdradziła nam, że jest to widoczne gołym okiem. Zobacz, jak rozpoznać brak ceramidów w skórze.

Po czym rozpoznać brak ceramidów w skórze?

Nasza skóra jest w stanie wiele nam zakomunikować. To właśnie na niej pojawiają się pierwsze efekty zmiany diety, a także oznaki, że z naszym organizmem dzieje się coś nie tak. Okazuje się, że również brak ceramidów potrafi być widoczny gołym okiem. Katarzyna Leoniak, kosmetolożka i ekspertka marki Veoli Botanica, wskazała nam szczegóły.

4 główne oznaki, że naszej skórze brakuje ceramidów:

jest sucha, matowa i szorstka,

po myciu pojawia się uczucie ściągnięcia,

reaguje rumieniem lub pieczeniem na zwykłe kosmetyki,

łuszczy się, traci blask, pojawiają się na niej niedoskonałości, a czasami nawet swędzi.

Każdy z tych elementów powinien być dla nas powodem do zaopatrzenia się w kosmetyki z ceramidami. Ich długotrwały niedobór może być bowiem nieprzyjemny w skutkach.

Do czego prowadzi brak ceramidów w skórze?

Okazuje się, że brak ceramidów w skórze prowadzi do szybszego starzenia się cery. Może być ona także bardziej podatna na wszelkie stany zapalne i jej stan jeszcze bardziej się pogorszy.

W dłuższej perspektywie niedobór ceramidów sprawia, że skóra starzeje się szybciej, traci sprężystość i staje się bardziej podatna na stany zapalne. Jeśli zauważasz, że Twoja cera reaguje przesadnie nawet na łagodne formuły – to znak, że warto odbudować jej tarczę ochronną - tłumaczy Katarzyna Leoniak.

Właśnie dlatego warto nawet profilaktycznie włączyć ceramidy do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. To bowiem bezpieczny składnik aktywny, który śmiało można stosować bez przerw, a nawet warto to robić. Eksperci są bowiem zgodni, że tylko regularne stosowanie ceramidów przynosi najlepsze efekty.

Jak często stosować kosmetyki z ceramidami?

W związku z tym kosmetyki z ceramidami można stosować codziennie - zarówno rano, jak i wieczorem. Można je nakładać na twarz solo lub w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi. Szczególnie skuteczne są w duecie z niacynamidem, kwasem hialuronowym oraz retinolem.

Odpowiednie włączanie ceramidów do pielęgnacji sprawi, że nasza skóra będzie cudownie nawilżona, promienna i gładziutka. Do tego stanie się ujędrniona, a co najważniejsze - będzie prezentować się zdrowo i pięknie.

Katarzyna Leoniak - kosmetolożka i specjalistka komunikacji w branży beauty. Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w klinikach i gabinetach kosmetologicznych, gdzie na co dzień zajmowała się pielęgnacją skóry i wdrażaniem indywidualnych rozwiązań dla klientów. Od kilku lat rozwija swoją pasję w obszarze marketingu i komunikacji w branży beauty, łącząc wiedzę merytoryczną z kreatywnym podejściem do przekazu. Jest specjalistką marki Veoli Botanica.

Czytaj także: