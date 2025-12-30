Wiemy już, jaki wpływ na skórę ma witamina B3. Jest to cenny składnik aktywny, który nie tylko samodzielnie pielęgnuje cerę, ale też, a może przede wszystkim, wzmacnia działanie innych składników aktywnych. Tym samym niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry i działa dwutorowo. Oczywiście niacynamid na różne typy cery będzie działać inaczej, jak to z reguły ma się do wielu składników kosmetyków. Tak samo odmiennie będzie działał w zależności od pory roku. Choć jest to bezpieczny i uniwersalny składnik, który działa przez cały rok, w zależności od sezonu będzie wspierał nas zupełnie inaczej.

Niacynamid a pory roku to złożone pojęcie. Oczywistym jest, że będzie działał na naszę cerę zupełnie inaczej latem, gdy oddziałuje na nią słońce i słona woda, a inaczej zimą, kiedy jesteśmy narażeni na nieprzyjemności związane z sezonem grzewczym. A co z wiosną i latem? Okres przejściowy też potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, którą witamina B3 może nam zapewnić. Zobacz, jak dokładnie niacynamid wpływa na twoją skórę w zależności od pory roku i na co warto zwrócić uwagę w tych konkretnych sezonach.

Niacynamid wiosną

Niacynamid po zimie potrafi być zbawieniem dla naszej skóry. Będzie bowiem regulował wydzielanie sebum i cudnie wyrówna barierę hydrolipidową skóry, zapewniając jej zdrowy wygląd i odświeżenie. Dodatkowo zmniejszy widoczność porów, wyrówna koloryt cery oraz świetnie poradzi sobie w walce z przebarwieniami. Sprawi, że skóra będzie odpowiednio nawilżona, a wszelkie pozimowe przesuszenia znikną.

W tym celu najlepiej łączyć niacynamid z innymi składnikami aktywnymi. Przede wszystkim z kwasem hialuronowym, bo te dwa składniki zapewnią cerze nawilżenie bez zbędnego obciążenia. W zależności od problemu, z jakim zmaga się nasza skóra, warto też zastosować pantenol lub alantoinę, które regenerują i przynoszę ukojenie, a także cynk działający na wszelkie niedoskonałości.

Niacynamid latem

Latem niacynamid może zapewnić naszej skórze cudowną ochronę. Ograniczy bowiem nadprodukcję sebum i "świecenie się" cery. Będzie też chronić skórę przed nadmiennym promieniowaniem słonecznym. W tym celu warto połączyć witaminę B3 z kremem SPF zapewniającym odpowiednią ochronę UVA i UVB.

Witamina B3 w lecie zapobiega także powstawaniu przebarwień oraz łagodzi drobne stany zapalne, które mogą pojawić się w trudnych wakacyjnych warunkach. Dodatkowo warto tu włączyć do pielęgnacji antyoksydanty (np. witaminę E czy zieloną herbatę), które ochronią cerę przed stresem środowiskowym. Nastomiast aloes z dodatkiem niacynamidu przyniesie ukojenie po kąpielach słonecznych.

Niacynamid jesienią

Jesień to czas na magiczne trio. Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji, która nie tylko przywraca równowagę barierze hydrolipidowej skóry, ale też usuwa martwy naskórek i jednocześnie delikatnie wpływa na naszą cerę. Drażniący retinol odświeża naskórek, a ceramidy i niacynamid go odbudowują, jednocześnie łagodząc działanie retinoidów.

Alternatywą dla retinolu są kwasy PHA i AHA, które również warto łączyć z niacynamidem, aby łagodził ich działanie. Z kolei skwalan z dodatkiem witaminy B3 będzie zapewniał odżywienie bez zapychania porów. To idealny moment na "aktywną" pielęgnację.

Niacynamid zimą

Zima to idealny moment na stosowanie niacynamidu w pielęgnacji. Ochroni bowiem barierę skórną przed mrozem i suchym powietrzem. Dodatkowo zmniejszy uczucie ściągnięcia cery, wzmocni jej odporność i ograniczy powstawanie zaczerwienienia.

Wówczas warto łączyć niacynamid z ceramidami oraz innymi związkami lipidowymi jak cholesterol czy kwasy tłuszczowe. Dobrze sprawdzi się też w połączeniu z tłustymi składnikami - np. masłem shea oraz olejami roślinnymi, ale na takie kombinacje powinny uważać osoby o cerze tłustej i mieszanej.

