Niacynamid w zależności od pory roku. Zobacz, jak wpływa na twoją cerę
Sezonowość jest niezwykle istotna w przypadku składników aktywnych. Jak niacynamid oddziałuje na skórę w zależności od pory roku? Okazuje się, że witamina B3 też działa na naszą cerę sezonowo.
Wiemy już, jaki wpływ na skórę ma witamina B3. Jest to cenny składnik aktywny, który nie tylko samodzielnie pielęgnuje cerę, ale też, a może przede wszystkim, wzmacnia działanie innych składników aktywnych. Tym samym niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry i działa dwutorowo. Oczywiście niacynamid na różne typy cery będzie działać inaczej, jak to z reguły ma się do wielu składników kosmetyków. Tak samo odmiennie będzie działał w zależności od pory roku. Choć jest to bezpieczny i uniwersalny składnik, który działa przez cały rok, w zależności od sezonu będzie wspierał nas zupełnie inaczej.
Niacynamid a pory roku to złożone pojęcie. Oczywistym jest, że będzie działał na naszę cerę zupełnie inaczej latem, gdy oddziałuje na nią słońce i słona woda, a inaczej zimą, kiedy jesteśmy narażeni na nieprzyjemności związane z sezonem grzewczym. A co z wiosną i latem? Okres przejściowy też potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, którą witamina B3 może nam zapewnić. Zobacz, jak dokładnie niacynamid wpływa na twoją skórę w zależności od pory roku i na co warto zwrócić uwagę w tych konkretnych sezonach.
Niacynamid wiosną
Niacynamid po zimie potrafi być zbawieniem dla naszej skóry. Będzie bowiem regulował wydzielanie sebum i cudnie wyrówna barierę hydrolipidową skóry, zapewniając jej zdrowy wygląd i odświeżenie. Dodatkowo zmniejszy widoczność porów, wyrówna koloryt cery oraz świetnie poradzi sobie w walce z przebarwieniami. Sprawi, że skóra będzie odpowiednio nawilżona, a wszelkie pozimowe przesuszenia znikną.
W tym celu najlepiej łączyć niacynamid z innymi składnikami aktywnymi. Przede wszystkim z kwasem hialuronowym, bo te dwa składniki zapewnią cerze nawilżenie bez zbędnego obciążenia. W zależności od problemu, z jakim zmaga się nasza skóra, warto też zastosować pantenol lub alantoinę, które regenerują i przynoszę ukojenie, a także cynk działający na wszelkie niedoskonałości.
Niacynamid latem
Latem niacynamid może zapewnić naszej skórze cudowną ochronę. Ograniczy bowiem nadprodukcję sebum i "świecenie się" cery. Będzie też chronić skórę przed nadmiennym promieniowaniem słonecznym. W tym celu warto połączyć witaminę B3 z kremem SPF zapewniającym odpowiednią ochronę UVA i UVB.
Witamina B3 w lecie zapobiega także powstawaniu przebarwień oraz łagodzi drobne stany zapalne, które mogą pojawić się w trudnych wakacyjnych warunkach. Dodatkowo warto tu włączyć do pielęgnacji antyoksydanty (np. witaminę E czy zieloną herbatę), które ochronią cerę przed stresem środowiskowym. Nastomiast aloes z dodatkiem niacynamidu przyniesie ukojenie po kąpielach słonecznych.
Niacynamid jesienią
Jesień to czas na magiczne trio. Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka pielęgnacji, która nie tylko przywraca równowagę barierze hydrolipidowej skóry, ale też usuwa martwy naskórek i jednocześnie delikatnie wpływa na naszą cerę. Drażniący retinol odświeża naskórek, a ceramidy i niacynamid go odbudowują, jednocześnie łagodząc działanie retinoidów.
Alternatywą dla retinolu są kwasy PHA i AHA, które również warto łączyć z niacynamidem, aby łagodził ich działanie. Z kolei skwalan z dodatkiem witaminy B3 będzie zapewniał odżywienie bez zapychania porów. To idealny moment na "aktywną" pielęgnację.
Niacynamid zimą
Zima to idealny moment na stosowanie niacynamidu w pielęgnacji. Ochroni bowiem barierę skórną przed mrozem i suchym powietrzem. Dodatkowo zmniejszy uczucie ściągnięcia cery, wzmocni jej odporność i ograniczy powstawanie zaczerwienienia.
Wówczas warto łączyć niacynamid z ceramidami oraz innymi związkami lipidowymi jak cholesterol czy kwasy tłuszczowe. Dobrze sprawdzi się też w połączeniu z tłustymi składnikami - np. masłem shea oraz olejami roślinnymi, ale na takie kombinacje powinny uważać osoby o cerze tłustej i mieszanej.
