Niacynamid, czyli witamina B3, to jeden z najskuteczniejszych i obecnie najpopularniejszych składników aktywnych stosowanych w kosmetykach do pielęgnacji skóry. Chętnie sięgamy po niego ze względu na jego cenne właściwości m.in.: nawilżenie, działanie przeciwzmarszczkowe i redukujące przebarwienia, ujędrnianie skóry, zmniejszenie widoczności porów, ochrona cery przed wolnymi rodnikami oraz przeciwdziałanie stanom zapalnym.

Niacynamid na zmarszczki i rozszerzone pory potrafi działać jak żaden inny składnik aktywny. Ma też zbawienny wpływ na odpowiednie działanie bariery hydrolipidowej skóry, ponieważ pobudza do działania naturalne ceramidy. W ogóle ceramidy z niacynamidem i retinolem to złota trójka pielęgnacji, która wzajemnie się uzupełnia. A jakie jeszcze składniki aktywne warto wybierać, gdy chcemy włączyć witaminę B3 do pielęgnacji? Podpowiadam, z czym warto łączyć niacynamid.

Niacynamid i ceramidy

Niacynamid to składnik aktywny, który jest wyjątkowo "towarzyski" i dobrze łączy się z innymi składnikami aktywnymi. Przede wszystkim wspiera naturalną produkcję ceramidów w skórze. Dzięki temu wzmacnia barierę ochronną naszej cery. Stymuluje ich produkcję od "wewnątrz". Oba te składniki razem najskuteczniejsze są w pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej.

Warto dodać, że niacynamid nie wpływa wyłącznie na te naturalne ceramidy. Warto włączyć go dodatkowo do pielęgnacji skóry z ceramidami, aby zwiększyć ich przyswajanie przez cerę. Dzięki temu będą wchłaniać się i działać o wiele lepiej.

Niacynamid i kwas hialuronowy

Niacynamid jest składnikiem aktywnym, który zmniejsza przeznaskórkową utratę wody. Tym samym zwiększa poziom nawilżenia skóry, a jak wiadomo, to kwas hialuronowy jest jednym z najlepszych "nawadniaczy" naszej cery. W związku z tym niacynamid może wzmocnić jego działanie i tym samym sprawić, że efekty będą zniewalające.

Niacynamid i retinol

Niacynamid i retinol mają się podobnie jak retinol z ceramidami. Retinoidy mają bowiem zbawienny wpływ na naszą cerę i pielęgnują ją dogłębnie, ale jednocześnie ich silne działanie może prowadzić do podrażnień.

Wtedy do gry wkraczają ceramidy rozprawiające się z niedoskonałościami lub właśnie witamina B3. Niacynamid w takiej sytuacji łagodzi ewentualne podrażnienia i wzmacnia tolerancję skóry na retinoidy.

Niacynamid z innymi składnikami aktywnymi

Eksperci są zgodni, że niacynamid dobrze współgra także z innymi składnikami aktywnymi. Doskonale łączy się z peptydami, antyoksydantami oraz delikatnymi kwasami. Zwiększa wówczas ich skuteczność, łagodzi podrażnienia i przywraca komfort skórze.

Co ciekawe, wbrew pozorom witamina B3 wcale nie konkuruje z doskonale nam znaną i popularną w pielęgnacji witaminą C. Te dwa składniki mogą się wzajemnie uzupełniać.

Mogą działać komplementarnie: witamina C wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym i pomaga wyrównać koloryt, a niacynamid wzmacnia barierę i wycisza skórę - tłumaczy Katarzyna Leoniak, ekspertka marki Veoli Botanica.

Ich współdziałanie potrafi być zbawienne dla naszej cery i na pewno jeszcze będziemy o nim pisać na naszej stronie.

Czytaj także: