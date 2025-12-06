Niacynamid i ceramidy to małżeństwo idealne. A jak witamina B3 radzi sobie z innymi składnikami?
Niacynamid z innymi składnikami aktywnymi potrafi mieć lepszy i gorszy wpływ na naszą skórę. Szczególnie skuteczny jest z ceramidami. Zobacz, jak wtedy wpływa na cerę.
Niacynamid, czyli witamina B3, to jeden z najskuteczniejszych i obecnie najpopularniejszych składników aktywnych stosowanych w kosmetykach do pielęgnacji skóry. Chętnie sięgamy po niego ze względu na jego cenne właściwości m.in.: nawilżenie, działanie przeciwzmarszczkowe i redukujące przebarwienia, ujędrnianie skóry, zmniejszenie widoczności porów, ochrona cery przed wolnymi rodnikami oraz przeciwdziałanie stanom zapalnym.
Niacynamid na zmarszczki i rozszerzone pory potrafi działać jak żaden inny składnik aktywny. Ma też zbawienny wpływ na odpowiednie działanie bariery hydrolipidowej skóry, ponieważ pobudza do działania naturalne ceramidy. W ogóle ceramidy z niacynamidem i retinolem to złota trójka pielęgnacji, która wzajemnie się uzupełnia. A jakie jeszcze składniki aktywne warto wybierać, gdy chcemy włączyć witaminę B3 do pielęgnacji? Podpowiadam, z czym warto łączyć niacynamid.
Niacynamid i ceramidy
Niacynamid to składnik aktywny, który jest wyjątkowo "towarzyski" i dobrze łączy się z innymi składnikami aktywnymi. Przede wszystkim wspiera naturalną produkcję ceramidów w skórze. Dzięki temu wzmacnia barierę ochronną naszej cery. Stymuluje ich produkcję od "wewnątrz". Oba te składniki razem najskuteczniejsze są w pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej.
Warto dodać, że niacynamid nie wpływa wyłącznie na te naturalne ceramidy. Warto włączyć go dodatkowo do pielęgnacji skóry z ceramidami, aby zwiększyć ich przyswajanie przez cerę. Dzięki temu będą wchłaniać się i działać o wiele lepiej.
Niacynamid i kwas hialuronowy
Niacynamid jest składnikiem aktywnym, który zmniejsza przeznaskórkową utratę wody. Tym samym zwiększa poziom nawilżenia skóry, a jak wiadomo, to kwas hialuronowy jest jednym z najlepszych "nawadniaczy" naszej cery. W związku z tym niacynamid może wzmocnić jego działanie i tym samym sprawić, że efekty będą zniewalające.
Niacynamid i retinol
Niacynamid i retinol mają się podobnie jak retinol z ceramidami. Retinoidy mają bowiem zbawienny wpływ na naszą cerę i pielęgnują ją dogłębnie, ale jednocześnie ich silne działanie może prowadzić do podrażnień.
Wtedy do gry wkraczają ceramidy rozprawiające się z niedoskonałościami lub właśnie witamina B3. Niacynamid w takiej sytuacji łagodzi ewentualne podrażnienia i wzmacnia tolerancję skóry na retinoidy.
Niacynamid z innymi składnikami aktywnymi
Eksperci są zgodni, że niacynamid dobrze współgra także z innymi składnikami aktywnymi. Doskonale łączy się z peptydami, antyoksydantami oraz delikatnymi kwasami. Zwiększa wówczas ich skuteczność, łagodzi podrażnienia i przywraca komfort skórze.
Co ciekawe, wbrew pozorom witamina B3 wcale nie konkuruje z doskonale nam znaną i popularną w pielęgnacji witaminą C. Te dwa składniki mogą się wzajemnie uzupełniać.
Mogą działać komplementarnie: witamina C wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym i pomaga wyrównać koloryt, a niacynamid wzmacnia barierę i wycisza skórę
Ich współdziałanie potrafi być zbawienne dla naszej cery i na pewno jeszcze będziemy o nim pisać na naszej stronie.
