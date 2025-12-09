Niacynamid na zmarszczki i rozszerzone pory jest niezastąpiony. Dodatkowo zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry oraz wspiera syntezę naturalnych ceramidów, które chronią naskórek przed szkodliwymi czynnikami. Niacynamid to inaczej witamina B3, która ma jednak silną konkurencję w kosmetyce. Od wielu lat największą popularnością cieszy się bowiem witamina C, która ma działanie przeciwzapalne oraz rozświetlające. Właśnie dlatego te dwa cenne składniki aktywne często stawiane są w tym samym rzędzie jako konkurencja. A czy faktycznie ze sobą rywalizują?

Właściwości niacynamidu

Niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry. Stymuluje produkcję lipidów naskórka, przede wszystkim ceramidów, do pracy. Dodatkowo wspomaga ich wchłanianie. Właśnie dzięki temu zapewnia odpowiednią barierę hydrolipidową oraz nawodnienie skóry. Cera staje się zdrowa i piękna.

Należy też podkreślić, że niacynamid ma działanie przeciwzmarszczkowe, ponieważ stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Świetnie wpływa na tłustą skórę, regulując poziom sebum oraz zmniejszając widoczność porów. Jest też silnym antyoksydantem oraz działa przeciwzapalnie i właśnie to sprawia, że jest stawiany na równi z witaminą C.

Właściwości witaminy C

Witamina C to składnik, który także ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Dzięki temu jest niezwykle skuteczna w łagodzeniu stanów zapalnych, obrzęków oraz zaczerwienień. Poprawia ogólną kondycję i teksturę skóry. Cera staje się gładziutka i odpowiednio nawilżona. To jednak nie koniec.

Działanie witaminy C również widać w pielęgnacji skóry dojrzałej. Ten składnik pomaga w syntezie kolagenu, cudnie rozświetla buzię i sprawia, że wygląda zdrowo oraz młodo. Widać zatem, że podobieństw pomiędzy dwoma składnikami aktywnymi jest naprawdę sporo. Czy któryś z nich jest w stanie zwyciężyć?

Niacynamid czy witamina C - który składnik lepiej działa na skórę?

Eksperci są zgodni, że ta rywalizacja zupełnie nie ma sensu. Zarówno witamina C, jak i niacynamid, choć w niektórych przypadkach mają podobne działanie, wpływają na skórę w zupełnie różny sposób. Dlatego warto oba wprowadzać do rutyny pielęgnacyjnej, aby zamiast ze sobą konkurować, wzajemnie się wspierały w trosce o naszą cerę.

Najważniejsze jest to, że oba składniki można stosować razem, jeśli wybierze się odpowiednie formy i zachowa komfort skóry. Mogą działać komplementarnie: witamina C wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym i pomaga wyrównać koloryt, a niacynamid wzmacnia barierę i wycisza skórę. Wybór zależy więc nie od „wygranej”, ale od potrzeb skóry - tłumaczy kosmetolożka Katarzyna Leoniak, ekspertka marki Veoli Botanica.

Właśnie dlatego warto dobrze przemyśleć, na co postawimy w swojej pielęgnacji. Ceramidy, niacynamid, witamina C i wiele innych składników potrafią bowiem cudownie działać w syntezie ze sobą. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, jak stosować je umiejętnie, aby nie zaburzyć ich wpływu na cerę.

Jak we wspólnej pielęgnacji stosować witaminą C i niacynamid? Instrukcja w pigułce

Jeżeli chcesz wprowadzić oba te składniki aktywne do swojej rutyny pielęgnacyjnej, pamiętaj, że możesz je stosować naprzemiennie lub razem. Kluczowe jest oczywiście oczyszczenie skóry przed zastosowaniem jakiejkolwiek pielęgnacji. Potem stawiamy na tonizację i dopiero w następnej kolejności możemy nakładać serum i krem.

Najpierw nakładamy serum z witaminą C. Gdy delikatnie się wchłoni, możemy zastosować krem z niacynamidem. Możemy też zdecydować się na naprzemienne używanie tych składników. Wtedy rano stawiamy na witaminę C, która zapewni nam cudny efekt glow, a wieczorem na niacynamid rewelacyjnie odżywiający skórę przez całą noc.

