Żelowe perfumy w sztyfcie to hit, o którym mówi teraz każda dziewczyna, która kocha otaczać się pięknym zapachem od rana do wieczora. Wyobraź sobie: jeden ruch i ulubiona kompozycja ląduje na twoim nadgarstku, a ty zyskujesz natychmiastowy zastrzyk energii, pewności siebie i… komplementów! Żyjesz szybko, masz tysiąc spraw na głowie, a klasyczna butelka perfum nie mieści się w twojej torebce? To już przeszłość. Dzięki Jelly Perfume Balm od Sol de Janeiro możesz mieć swój ukochany zapach zawsze przy sobie – na uczelni, w pracy, po treningu i przed randką.

Jak działa jelly perfume balm? Pierwsze żelowe perfumy w sztyfcie już na rynku

Sol de Janeiro zaskoczyło wszystkich nową formułą – żelowe perfumy w sztyfcie to prawdziwy game changer. Zapomnij o mgiełkach, które szybko się ulatniają i zostawiają wokół ciebie tylko wspomnienie aromatu. Jelly perfume balm to esencja zapachu zamknięta w sztyfcie, który gładko sunie po skórze, pozwalając nakładać perfumy tam, gdzie tylko chcesz. I nie musisz się martwić – żelowa konsystencja jest przezroczysta, nie lepi się i nie podrażnia nawet delikatnej skóry, bo nie zawiera alkoholu. I ten zapach! Utrzymuje się nawet do 10 godzin, więc możesz zapomnieć o ciągłych poprawkach w ciągu dnia... chyba że chcesz się odświeżyć.

Nowość Sol de Janeiro pojawiła się od razu w trzech ukochanych przez Polki aromatach: Cheirosa 62, Cheirosa 68 i Cheirosa 40. Efekt? Każda znajdzie coś dla siebie.

Dlaczego żelowe perfumy w sztyfcie sol de janeiro to hit 2026? Trwałość, wygoda i styl zawsze pod ręką

To nie jest kolejny zapach w ładnym opakowaniu. Żelowe perfumy w sztyfcie Sol de Janeiro odpowiadają na potrzeby nowoczesnych dziewczyn: zero alkoholu, zero podrażnień, kompaktowy format i superprecyzyjna aplikacja. Zamiast rozpylać zapach w powietrze – stawiasz na intymny rytuał, sama dobierasz intensywność i masz kontrolę nad każdą nutą. Sztyft zmieści się wszędzie: w mikro torebce, plecaku na siłownię czy kieszeni kurtki. Nie musisz obawiać się, że kosmetyk wyleje się podczas podróży.

To rozwiązanie doceni każda zabiegana kobieta: podczas szybkich poprawek przed spotkaniem, na wyjściu do kina albo w trakcie podróży.

Jakie zapachy wybrać? Kultowe aromaty Cheirosa, które zawładnęły sercami

Jelly Perfume Balm to aż trzy opcje – i każda ma w sobie to „coś”. Jeśli jeszcze nie znasz tych kompozycji, poniżej znajdziesz ich opis. Który z nich wybierzesz?

Cheirosa 62 : wyobraź sobie gorące popołudnie w Rio – pistacja, słony karmel i wanilia tworzą słodko-uzależniającą kompozycję, która przenosi cię na brazylijskie plaże.

: wyobraź sobie gorące popołudnie w Rio – pistacja, słony karmel i wanilia tworzą słodko-uzależniającą kompozycję, która przenosi cię na brazylijskie plaże. Cheirosa 68 : jeśli kochasz świeżość i dziewczęcą energię, ten zapach z smoczego owocu, oceanicznego powietrza i brazylijskiego jaśminu jest dla ciebie. Lekkie, ale pełne charakteru.

: jeśli kochasz świeżość i dziewczęcą energię, ten zapach z smoczego owocu, oceanicznego powietrza i brazylijskiego jaśminu jest dla ciebie. Lekkie, ale pełne charakteru. Cheirosa 40: najbardziej zmysłowy, wieczorowy – czarna śliwka, jaśmin, wanilia i czarna ambra otulają jak druga skóra. Opinie mówią wprost: ten zapach naprawdę działa jak magnes.

O tej nowości mówią dosłownie wszyscy: blogerki, influencerki, koleżanki z pracy i sąsiadki z klatki. Jelly perfume balm to prawdziwy must have na 2026 rok. Kultowe zapachy Cheirosa, które dotąd kojarzyły się z mgiełką czy bogatym balsamem do ciała, teraz zyskały nową, jeszcze bardziej praktyczną odsłonę. Trwałość, wygoda i styl – wszystko w jednym małym sztyfcie.

