Gdy ostatnio opisywałam koreańskie 3 kroki w pielęgnacji skóry, oczyszczanie było jednym z nich. A pod tym względem kluczowy jest jeden kosmetyk. W codziennej pielęgnacji produkty micelarne zajmują szczególne miejsce – łączą funkcję oczyszczania z możliwie największym komfortem stosowania.

W przypadku skóry wrażliwej kluczowe jest jednak nie tylko to, czy kosmetyk usuwa makijaż, ale w jaki sposób to robi. Formuły tego typu warto więc analizować nie przez pryzmat obietnic, lecz ich rzeczywistego działania i składu. I pod tym względem niezastąpiony okazuje się ulubiony płyn micelarny Polek, który aktualnie możemy kupić o wiele taniej w Rossmannie. Jego aktualna cena wynosi 13,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 22,49 zł). Nic więc dziwnego, że kobiety wykupują po dwie buteleczki.

Czym jest płyn micelarny Garnier 3w1 i jaką pełni rolę?

To kosmetyk oczyszczający oparty na technologii micelarnej, przeznaczony do codziennego demakijażu twarzy, oczu i ust. Należy do kategorii produktów typu „leave-on”, choć w praktyce wiele osób stosuje go jako pierwszy etap oczyszczania.

Wersja dla cery wrażliwej została opracowana tak, by minimalizować ryzyko podrażnień i ograniczyć składniki potencjalnie drażniące, jak substancje zapachowe. To formuła, która ma jednocześnie oczyszczać, usuwać makijaż i koić skórę – bez konieczności intensywnego pocierania czy użycia wody.

Płyn micelarny Garnier 3w1, Fot. materiały prasowe, Garnier

Jak działa formuła micelarna w kontakcie ze skórą?

Podstawą działania są micele – mikroskopijne struktury zbudowane z cząsteczek surfaktantów. Mają one zdolność przyciągania zarówno zanieczyszczeń rozpuszczalnych w tłuszczach, jak i resztek makijażu. W praktyce oznacza to, że płyn „zbiera” brud z powierzchni skóry bez konieczności tarcia. Obecność gliceryny wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, dzięki czemu po użyciu skóra nie powinna być ściągnięta.

Składniki i ich realna funkcja

Formuła opiera się na kilku kluczowych składnikach: wodzie jako bazie, łagodnych substancjach myjących (m.in. poloksamer), glicerynie o działaniu nawilżającym oraz dodatkach stabilizujących. Brak kompozycji zapachowej zmniejsza ryzyko reakcji skórnych, co ma znaczenie przy cerze reaktywnej. To skład raczej minimalistyczny, nastawiony na tolerancję niż zaawansowane działanie pielęgnacyjne.

Dla kogo ten produkt będzie odpowiedni, a dla kogo nie?

Płyn sprawdzi się u osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień, które szukają prostego i szybkiego sposobu na demakijaż. Może być dobrym wyborem także przy cerze normalnej i mieszanej jako pierwszy etap oczyszczania.

Ten produkt nie zawsze jednak będzie wystarczający przy makijażu wodoodpornym lub bardzo trwałym – w takich przypadkach często konieczne jest uzupełnienie pielęgnacji o produkt olejowy lub dwuetapowe oczyszczanie.

Czy płyn micelarny wystarczy jako jedyny krok oczyszczania?

Choć producent deklaruje formułę „3w1”, w praktyce wiele zależy od indywidualnych potrzeb skóry. Przy lekkim makijażu i cerze wrażliwej może być wystarczający, szczególnie rano lub w dni bez makijażu. Wieczorem, zwłaszcza przy pełnym makijażu lub filtrach SPF, warto rozważyć dodatkowe oczyszczanie, aby usunąć resztki surfaktantów i zanieczyszczeń.

Najlepszym sposobem, by ocenić działanie płynu micelarnego, jest obserwacja skóry przez kilka dni stosowania – zwłaszcza pod kątem komfortu, reaktywności i uczucia po oczyszczaniu. Opinie innych kobiet, które od lat nie wyobrażają sobie pielęgnacji bez tego produktu, mogą jednak być wskazówką, że warto go wypróbować.

