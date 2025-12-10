Polki biegną do Rossmanna po ich ukochany podkład. Zgarniają po 2 buteleczki, bo trwa promocja
Podkład L'Oréal Paris True Match to absolutny hit, który kochają Polki. Teraz dostępny jest w Rossmannie za jedyne 37,99 zł. Promocja obowiązuje do 17 grudnia 2025 lub do wyczerpania zapasów. Klientki kupują po kilka sztuk.
L'Oréal Paris True Match zyskał status kultowego produktu wśród podkładów drogeryjnych w Polsce. Jest to nie tylko jeden z najchętniej kupowanych kosmetyków tej kategorii, ale także najczęściej wybierany podkład do twarzy w Polsce w 2021 roku i w całej Europie. Klientki cenią go za doskonałe dopasowanie do karnacji, trwałość oraz właściwości pielęgnacyjne. Teraz możemy dostać go w promocyjnej cenie w drogeriach Rossmann.
Dlaczego L'Oréal Paris True Match to numer 1 wśród podkładów?
Według danych producenta, aż 99,5% kobiet znalazło swój idealny odcień wśród 48 dostępnych kolorów – co potwierdza jego uniwersalność i popularność. Podkład L'Oréal Paris True Match ma zaawansowaną formułę wzbogaconą o 80% nawilżającego kompleksu z kwasem hialuronowym. Dzięki temu zapewnia długotrwałe nawilżenie skóry i komfort noszenia aż do 24 godzin.
Nowa formuła zawiera aż 6 pigmentów, w tym zielony i niebieski, co umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie do różnych odcieni karnacji – w szczególności bardzo jasnych i oliwkowych. Produkt zawiera filtr SPF 17 i jest odpowiedni również dla skóry wrażliwej. Cera dzięki niemu staje się gładsza i bardziej rozświetlona.
Promocja w Rossmannie – ile kosztuje ten podkład i do kiedy trwa oferta?
Obecnie Rossmann oferuje promocję na podkład L'Oréal Paris True Match o pojemności 30 ml. Cena została obniżona z 69,99 zł do 37,99 zł – to niemal 46% taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni.
Promocja obowiązuje w drogeriach stacjonarnych Rossmann oraz w sklepie internetowym Rossmann.pl od 5 grudnia do 17 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Klientki nie kryją entuzjazmu i często kupują po kilka sztuk na zapas.
Opinie użytkowniczek – 99,5% kobiet znalazło swój idealny odcień
Podkład True Match od L'Oréal Paris cieszy się wyjątkowo pozytywnymi opiniami wśród użytkowniczek. W badaniu konsumenckim przeprowadzonym na grupie 211 kobiet testujących całą gamę 48 odcieni, aż 99,5% badanych znalazło odpowiedni kolor dopasowany do swojej cery.
Na stronie Rossmann.pl produkt posiada ocenę 4,8 na 5 gwiazdek na podstawie 12 zweryfikowanych opinii. Konsumentki chwalą jego lekkość, naturalne wykończenie oraz właściwości nawilżające i pielęgnujące.
Polki kochają ten podkład i jest to jeden z ich ulubionych kosmetyków dostępnych w drogerii. Ochoczo zaznaczają, że to jedyny podkład, który tak dobrze stapia się ze skórą i nie tworzy efektu maski. Nic więc dziwnego, że chętnie korzystają z oferty Rossmanna i wykupują nawet po dwie buteleczki produktu. My już też mamy swój zapas.
