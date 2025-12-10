L'Oréal Paris True Match zyskał status kultowego produktu wśród podkładów drogeryjnych w Polsce. Jest to nie tylko jeden z najchętniej kupowanych kosmetyków tej kategorii, ale także najczęściej wybierany podkład do twarzy w Polsce w 2021 roku i w całej Europie. Klientki cenią go za doskonałe dopasowanie do karnacji, trwałość oraz właściwości pielęgnacyjne. Teraz możemy dostać go w promocyjnej cenie w drogeriach Rossmann.

Dlaczego L'Oréal Paris True Match to numer 1 wśród podkładów?

Według danych producenta, aż 99,5% kobiet znalazło swój idealny odcień wśród 48 dostępnych kolorów – co potwierdza jego uniwersalność i popularność. Podkład L'Oréal Paris True Match ma zaawansowaną formułę wzbogaconą o 80% nawilżającego kompleksu z kwasem hialuronowym. Dzięki temu zapewnia długotrwałe nawilżenie skóry i komfort noszenia aż do 24 godzin.

Nowa formuła zawiera aż 6 pigmentów, w tym zielony i niebieski, co umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie do różnych odcieni karnacji – w szczególności bardzo jasnych i oliwkowych. Produkt zawiera filtr SPF 17 i jest odpowiedni również dla skóry wrażliwej. Cera dzięki niemu staje się gładsza i bardziej rozświetlona.

Podkład L'Oréal Paris True Match, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Promocja w Rossmannie – ile kosztuje ten podkład i do kiedy trwa oferta?

Obecnie Rossmann oferuje promocję na podkład L'Oréal Paris True Match o pojemności 30 ml. Cena została obniżona z 69,99 zł do 37,99 zł – to niemal 46% taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni.

Promocja obowiązuje w drogeriach stacjonarnych Rossmann oraz w sklepie internetowym Rossmann.pl od 5 grudnia do 17 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Klientki nie kryją entuzjazmu i często kupują po kilka sztuk na zapas.

Opinie użytkowniczek – 99,5% kobiet znalazło swój idealny odcień

Podkład True Match od L'Oréal Paris cieszy się wyjątkowo pozytywnymi opiniami wśród użytkowniczek. W badaniu konsumenckim przeprowadzonym na grupie 211 kobiet testujących całą gamę 48 odcieni, aż 99,5% badanych znalazło odpowiedni kolor dopasowany do swojej cery.

Na stronie Rossmann.pl produkt posiada ocenę 4,8 na 5 gwiazdek na podstawie 12 zweryfikowanych opinii. Konsumentki chwalą jego lekkość, naturalne wykończenie oraz właściwości nawilżające i pielęgnujące.

Polki kochają ten podkład i jest to jeden z ich ulubionych kosmetyków dostępnych w drogerii. Ochoczo zaznaczają, że to jedyny podkład, który tak dobrze stapia się ze skórą i nie tworzy efektu maski. Nic więc dziwnego, że chętnie korzystają z oferty Rossmanna i wykupują nawet po dwie buteleczki produktu. My już też mamy swój zapas.

Czytaj także: