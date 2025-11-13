Wielka promka w Hebe na profesjonalne produkty do włosów. Ja je kocham. Taniej zgarniesz cały zestaw
Drogeria internetowa Hebe ruszyła z gorącą promocją! Tylko teraz kupując minimum 2 produkty L'Oréal Professionnel Paris lub Matrix, otrzymasz aż 35% rabatu. Profesjonalna pielęgnacja włosów nigdy nie była tak dostępna.
Promocja L'Oréal Professionnel i Matrix – co obejmuje?
W drogerii Hebe oraz na stronie internetowej sklepu trwa promocja obejmująca produkty do włosów marek L'Oréal Professionnel Paris oraz Matrix. Klienci, którzy zdecydują się zakupić minimum dwa produkty z tej kategorii, otrzymują rabat w wysokości -35% na całe zamówienie.
Oferta obejmuje łącznie 155 profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów, z czego 110 produktów pochodzi od marki L'Oréal Professionnel Paris, a 45 od marki Matrix.
Jak skorzystać z rabatu -35% w Hebe?
Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu co najmniej dwóch produktów marki L'Oréal Professionnel Paris lub Matrix. Rabat -35% zostanie naliczony automatycznie w momencie, gdy w koszyku znajdą się przynajmniej dwa produkty objęte promocją.
Profesjonalna pielęgnacja włosów w niższej cenie
Wśród dostępnych kosmetyków znaleźć można szeroki wachlarz produktów przeznaczonych do różnych potrzeb włosów. Marka Matrix oferuje m.in. szampony nawilżające (np. Matrix Food For Soft), odbudowujące (Matrix Instacure Build-A-Bond), a także odżywki przeciwdziałające łamliwości (Matrix Instacure) i maski nawilżające (Matrix Food For Soft).
L'Oréal Professionnel Paris proponuje z kolei produkty takie jak: Vitamino Color szampon do włosów koloryzowanych, Metal Detox szampon ochronny, maska ochronna czy szampon zagęszczający Serioxyl Advanced. Wszystkie te kosmetyki należą do kategorii profesjonalnych produktów do włosów i zostały ocenione wysoko przez użytkowników (ocena powyżej 4,5 gwiazdki dla ponad 100 produktów).
Kosmetyki do włosów L'Oréal Professionnel to mój pielęgnacyjny numer 1
L'Oréal Professionnel Paris to marka, która od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów poszukujących profesjonalnych produktów do pielęgnacji włosów. Wśród bestsellerów marki znaleźć można:
- L'Oréal Professionnel Paris Vitamino Color – szampon i odżywka do włosów koloryzowanych,
- L'Oréal Professionnel Paris Metal Detox – szampon i maska ochronna,
- L'Oréal Professionnel Paris Absolut Repair – szampon regenerujący,
- L'Oréal Professionnel Paris Scalp Advanced – szampon oczyszczający do skóry głowy,
- L'Oréal Professionnel Paris Blow Dry – krem do stylizacji.
Kosmetyki te wyróżniają się wysoką skutecznością, dopracowanymi składami i są wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby dbające o włosy w domowym zaciszu. Dla wielu użytkowników – w tym także dla mnie – L'Oréal Professionnel to numer jeden w codziennej pielęgnacji włosów.
