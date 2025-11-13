Promocja L'Oréal Professionnel i Matrix – co obejmuje?

W drogerii Hebe oraz na stronie internetowej sklepu trwa promocja obejmująca produkty do włosów marek L'Oréal Professionnel Paris oraz Matrix. Klienci, którzy zdecydują się zakupić minimum dwa produkty z tej kategorii, otrzymują rabat w wysokości -35% na całe zamówienie.

Oferta obejmuje łącznie 155 profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów, z czego 110 produktów pochodzi od marki L'Oréal Professionnel Paris, a 45 od marki Matrix.

Jak skorzystać z rabatu -35% w Hebe?

Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu co najmniej dwóch produktów marki L'Oréal Professionnel Paris lub Matrix. Rabat -35% zostanie naliczony automatycznie w momencie, gdy w koszyku znajdą się przynajmniej dwa produkty objęte promocją.

Profesjonalna pielęgnacja włosów w niższej cenie

Wśród dostępnych kosmetyków znaleźć można szeroki wachlarz produktów przeznaczonych do różnych potrzeb włosów. Marka Matrix oferuje m.in. szampony nawilżające (np. Matrix Food For Soft), odbudowujące (Matrix Instacure Build-A-Bond), a także odżywki przeciwdziałające łamliwości (Matrix Instacure) i maski nawilżające (Matrix Food For Soft).

L'Oréal Professionnel Paris proponuje z kolei produkty takie jak: Vitamino Color szampon do włosów koloryzowanych, Metal Detox szampon ochronny, maska ochronna czy szampon zagęszczający Serioxyl Advanced. Wszystkie te kosmetyki należą do kategorii profesjonalnych produktów do włosów i zostały ocenione wysoko przez użytkowników (ocena powyżej 4,5 gwiazdki dla ponad 100 produktów).

Kosmetyki do włosów L'Oréal Professionnel to mój pielęgnacyjny numer 1

L'Oréal Professionnel Paris to marka, która od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów poszukujących profesjonalnych produktów do pielęgnacji włosów. Wśród bestsellerów marki znaleźć można:

L'Oréal Professionnel Paris Vitamino Color – szampon i odżywka do włosów koloryzowanych,

L'Oréal Professionnel Paris Metal Detox – szampon i maska ochronna,

L'Oréal Professionnel Paris Absolut Repair – szampon regenerujący,

L'Oréal Professionnel Paris Scalp Advanced – szampon oczyszczający do skóry głowy,

L'Oréal Professionnel Paris Blow Dry – krem do stylizacji.

Kosmetyki te wyróżniają się wysoką skutecznością, dopracowanymi składami i są wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby dbające o włosy w domowym zaciszu. Dla wielu użytkowników – w tym także dla mnie – L'Oréal Professionnel to numer jeden w codziennej pielęgnacji włosów.

