Black Friday 2025 w Sephorze jeszcze przed nami. Na stronie znajdziesz wielkie odliczanie, a sieć perfumeryjna zapowiada, że możesz spodziewać się naprawdę genialnych ofert na bestsellery i kosmetyczne hity, które kobiety uwielbiają dodawać do swoich kosmetyczek. Zanim wyprzedaż w Sephorze ruszy, już jest dostępna oferta z okazji Black Week, która jest świetną zapowiedzią tego, co będzie się działo wkrótce.

1. Perfumy YSL na Black Friday 2025 w Sephorze

Wyobraź sobie wieczór: pierwsze psiknięcie YSL Black Opium otwiera się energiczną nutą kawy, która nie jest tylko ciemna i palona — ma w sobie pikanterię różowego pieprzu i świeżość kwiatu pomarańczy. Zaraz potem zapach ewoluuje, przechodząc w subtelne serce – jaśmin i soczysta gruszka, które nadają całości kobiecego, niemal romantycznego charakteru. Na skórze zostają echa słodyczy: ciepła wanilia spleciona z drzewem cedrowym i paczulą, tworząc hipnotyzującą, zmysłową bazę.

To perfumy to absolutny klasyk i wieloletni bestseller, po który warto sięgnąć przynajmniej raz w życiu. Stylowy flakon z pewnością ozdobi twoją toaletkę i wywoła uśmiech na twarzy. To idealna propozycja na Black Friday 2025, która pozwoli ci cieszyć się luksusem w niskiej cenie.

Black Friday 2025 Sephora: YSL Black Opium, fot. mat. prasowe

2. 5 ceramidów w jednej tubce

Drugi produkt, po który zdecydowanie warto sięgnąć na wyprzedaży w Sephorze to koreańska pielęgnacja. W tej kategorii stawiam na Dr.Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream czyli produkt, który idealnie sprawdzi się w sezonie grzewczym, ale nie tylko. Ten krem ma silne działanie kojące i regenerujące, które przywraca cerze miękkość i komfort. Ma dość bogatą konsystencję, ale nie lepi się i szybko się wchłania, pozostawiając po sobie przyjemne uczucie otulenia.

Ten produkt jest jak tarcza ochronna dla skóry. Wzmacnia barierę hydrolipodową i można śmiało możesz go używać zarówno na dzień, jak i na wieczór.

Black Friday 2025 Sephora: Dr.Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream, fot. mat. prasowe

3. Serum, które rozświetla skórę w jeden dzień

Upiększające serum na noc to jedna z moich kosmetycznych perełek, po które z chęcią sięgam, kiedy tylko mam okazję dorwać je w promocyjnej cenie. Erborian Skin Therapy Light to produkt, który sam w sobie jest takim małym nocnym rytuałem piękna. Działa wielowymiarowo, a co najlepsze, efekty zobaczysz już po pierwszej nocy! Kosmetyk koncentruje się aż na 7 aspektach pielęgnacji: poprawie tekstury, wyrównaniu kolorytu, dodaniu blasku, redukcji zmarszczek i linii, odżywieniu, zwiększeniu elastyczności i nadaniu młodzieńczego wyglądu.

Formuła jest serumowo-olejkowa, dzięki czemu natychmiast przywraca cerze komfort i ulgę.

Black Friday 2025 Sephora: Erborian Skin Therapy Light, fot. mat. prasowe

4. Viralowa pomadka w kolorze Black Honey

Clinique Almost Lipstick to kultowy viral, który od lat krąży w internecie – i za każdym razem, gdy ktoś go odkryje, wywołuje kolejną falę zachwytów. To produkt, który idealnie wpisuje się w trend „your lips but better”, bo jego formuła zachowuje się jak połączenie balsamu, błyszczyka i lekkiej szminki. Konsystencja jest aksamitno-kremowa i niezwykle komfortowa, a efekt na ustach – naturalny, ale z wyraźnie podkreśloną głębią.

Almost Lipstick działa jak kosmetyczny kameleon: dopasowuje się do indywidualnego pigmentu warg, dzięki czemu na każdej osobie wygląda trochę inaczej, zawsze jednak subtelnie uwydatnia ich odcień. Usta stają się optycznie pełniejsze, bardziej zdefiniowane i jakby „ożywione”, a jednocześnie zachowują swoją miękkość i naturalny charakter. Formuła oparta na odżywczych emolientach sprawia, że wargi są nawilżone, elastyczne i po prostu przyjemnie mięciutkie, nawet przy wielokrotnym dokładaniu koloru w ciągu dnia.

Black Friday 2025 Sephora: Clinique Almost Lipstick Black Honey, fot. mat. prasowe

5. Odżywczy mus do ciała to małe SPA dla ciała w domu

Mus do ciała Rituals The Ritual of Sakura to prawdziwa ceremonia pielęgnacji w domowym zaciszu. Jego innowacyjna piankowa konsystencja po aplikacji zmienia się w aksamitny balsam, otulając skórę delikatną mgiełką nawilżenia i pozostawiając wrażenie miękkości. Można go stosować po kąpieli: wystarczy dobrze wstrząsnąć opakowaniem, rozpylić mus na skórę i wykonać delikatny masaż dłonią. Uwielbiam sensoryczne doznania stosowania tej formuły, która jest jednocześnie lekka i nie lepiąca się, ale także otulająca i przyjemna.

W formule kluczowe składniki to mleko ryżowe i ekstrakt z kwiatu wiśni. Mleko ryżowe znane jest z właściwości łagodzących i nadawania skórze zdrowego blasku, natomiast kwiat wiśni działa kojąco i nadaje zapachowi romantycznego, kwiatowego uroku.

Black Friday 2025 Sephora: Rituals The Ritual of Sakura, fot. mat. prasowe

