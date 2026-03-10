Cuffed jeans to nic innego jak jeansy z szerokim podwinięciem nogawki i właśnie zaliczają swój wielki modowy powrót, stając się nieodzownym elementem wiosennej garderoby. Jesteś fanką paryskiego stylu, a może bliskie ci są skandynawskie klimaty? Taki fason sprawdzi się w obu przypadkach. To nie tylko świetny sposób na odświeżenie klasycznego denimu, ale także trik, który pozwala eksperymentować z proporcjami sylwetki i optycznie wydłużać nogi. Cuffed jeans mają szansę stać się ponadczasową bazą casualowych i eleganckich stylizacji, ale musisz umiejętnie dobrać do nich resztę garderoby.

Jak dobrać cuffed jeans do sylwetki?

Dobór odpowiednich cuffed jeans powinien być podyktowany zarówno typem sylwetki, jak i efektem, jaki chcemy osiągnąć. Najlepiej sięgnąć po modele o prostych lub lekko luźnych nogawkach, ponieważ takie fasony optycznie wysmuklają i wydłużają nogi. Kluczowy jest wybór spodni z wyraźnym, szerokim podwinięciem. Możesz również wybrać za długi fason jeansów i samodzielnie podwinąć nogawki.

Modny mankiet przyciąga wzrok i korzystnie wpływa na proporcje sylwetki. Warto też postawić na jeansy w klasycznym odcieniu niebieskiego lub jasnego denimu, ponieważ taka kolorystyka jest uniwersalna i ponadczasowa.

W nadchodzącym sezonie królują fasony baggy, straight oraz lekko rozszerzane. Bardzo modne są również modele z wysokim stanem, które dodatkowo wydłużają optycznie nogi. Mankiet na dole nogawek powinien być wyraźny i starannie podwinięty, ale całość ma wyglądać lekko i nieprzesadnie sztywno. Warto wybierać jeansy wykonane ze stuprocentowej bawełny, ponieważ ten materiał najlepiej utrzyma podwinięcie. Zawdzięcza to lekkiej sztywności, która w tym przypadku jest jak najbardziej zaletą.

Kto najlepiej wygląda w jeansach z podwiniętą nogawką?

Cuffed jeans są wyjątkowo uniwersalne. Szczególnie korzystnie prezentują się na osobach o średnim i wysokim wzroście, ponieważ podwinięcie odsłania kostkę i wydłuża wizualnie nogę. W przypadku osób o masywniejszych łydkach szeroka nogawka pomaga subtelnie zamaskować ewentualne niedoskonałości, zachowując przy tym proporcje sylwetki.

Jeansy z podwinięciem szczególnie upodobały sobie miłośniczki minimalistycznego stylu, dla których detal w postaci mankietu stanowi subtelny, ale efektowny akcent. To pozwala na wprowadzenie świeżości do stylizacji, ale bez użycia zbędnych ozdób. W tym przypadku bawimy się formą, a nie akcesoriami.

Jak szeroko podwijać nogawki dla najlepszego efektu?

Zasada jest bardzo prosta. Im szersza nogawka, tym szerszy może być podwinięty mankiet. W przypadku klasycznych spodni w kroju stright może być to od 6 do 10 cm. Warto zmierzyć jeansy i dopasować podwinięcie do swojego wzrostu i sylwetki. Dla lepszego efektu możesz delikatnie zaprasować wywinięcie, aby było ono bardziej zdefiniowane i nie wyglądało na przypadkowe.

Jak stylizować cuffed jeans?

Cuffed jeans to doskonała baza do budowania stylizacji zarówno codziennych, jak i bardziej eleganckich. Chociaż w trendach pojawiają się wiosną, ich uniwersalny charakter sprawia, że będziesz mogła je nosić także jesienią i zimą. Tym razem jednak skupmy się na stylizacjach opartych na wiosennych trendach.

Minimalistki z pewnością ucieszy fakt, że można je nosić z prostym białym T-shirtem lub bardziej dopasowanym topem. W grę wchodzi również cieniutki sweterek lub tkanina mesh. W chłodniejsze dni dodaj trencz lub krótką marynarkę. To oszczędna i surowa stylizacja, dlatego w kwestii dodatków również zachowaj prostotę. Kolczyki-sztyfty, prosta torebka z gładkiej skóry i delikatny wisiorek lub bransoletka całkowicie wystarczą. Aby dodać całości paryskiego szyku, jako buty wybierz mokasyny i dodaj ciemne okulary przeciwsłoneczne.

Chcesz wersję elegancką? Nie ma najmniejszego problemu. Takie jeansy doskonale wpiszą się w styl smart casual. Obowiązkowym elementem będzie tutaj marynarka lub biała koszula, które wprowadzą elegancki element. Koszulę wpuść w spodnie i uzupełnij stylizację paskiem z elegancką klamerką. W tym przypadku gramy dodatkami. To właśnie one przeważą na charakterze całego outfitu.

Warto mieć na uwadze, że podwinięte nogawki zwracają mocno uwagę na dół stylizacji. Co to oznacza? Że jednym z kluczowych elementów outfitu stają się buty. Dlatego dobieraj je uważnie. Opcji jest całkiem sporo. Na sportowo zestaw je ze sneakersami, sneakerinami lub klasycznymi trampkami. Dla eleganckiego, ale wygodnego looku postaw na mokasyny, loafersy lub jazzówki. Natomiast jeśli zależy ci na dodaniu całej stylizacji mocno kobiecego pierwiastka, wybierz obcasy. W tej kategorii w tym sezonie królują kitten heels i buty typu v-neck.

