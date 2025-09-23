Jest i ona, niespodzianka wśród najmodniejszych okryć wierzchnich na sezon jesień-zima 2025/2026. Jeśli nie masz ochoty jak zawsze inwestować w parkę, ramoneską lub klasyczną bomberkę, postaw na funnel-neck jacket. To kurtka z kołnierzem w kształcie komina („funnel” to po angielsku to komin).

Kołnierz typu stójka – stosunkowo sztywny i stojący lansują takie domu mody jak Burberry, Chloé i Hermès. Na pokazach kołnierz typu funnel zdobił zarówno kurtki jak i płaszcze. Stójka ma co najmniej dwie zalety. Po pierwsze wygląda rewelacyjnie, po drugie świetnie chroni przed wiatrem. Jeśli nie lubisz nosić szalika, już nie musisz.

Skórzaną kurtka ze stójką od Massimo Dutti

Funnel neck bardzo często zdobi skórzane parki, takie jak ta od Massimo Dutti. Czekoladowej kurtce ze stójką naprawdę trudno się oprzeć, prawda? Ten model to doskonałe uzupełnienie każdej codziennej stylizacji. Łącz go z jeansami w kolorze sapphire blue i czarnymi botkami lub z szerokimi spodniami garniturowymi w brązowym kolorze oraz sneakersami - monochromatyczne total looki są bardzo na czasie. Kurtka Massimo Dutti kosztuje 1990 zł.

Kurtka - Fot. massimodutti.com

Parta z kołnierzem typu funnel od Zary

Ze względów etycznych lub estetycznych nie masz ochoty na skórzaną kurtkę? Do gustu powinna przypaść ci parka od Zary w kolorze khaki. To typowo casualowe okrycie wierzchnie przyda ci się gdy będziesz szła na spacer lub kawę z koleżanką. Będzie idealne także na wypady za miasto. Parkę ze stójką z nutką militarnego sznytu łącz z jeansami i butami typu bikery lub wracającymi do łask kaloszami. Kurtka marki Zara kosztuje 249 zł.

Kurtka - Fot. hm.com

Wełniana kurtka ze stójką od Arket

Krótka wełniana marki Arket to wyjątkowo piękne i modne okrycie wierzchnie. Pomyśl o jego kupnie jeśli szukasz opcji do pracy — on doskonale uzupełni wszystkie służbowe stylizacje. Kurtkę noś do ołówkowych spódnic lub spodni cygaretek. Jakie buty? Klasyczne szpilki byłyby najlepsze, ale efekt wow zrobią także stylowe mokasyny w czekoladowym kolorze. Kurtka marki Arket kosztuje 890 zł.