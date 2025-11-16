Ranking redakcji: Kurtka jak z szafy starego górala to must have zimy 2025/2026. Wybrałam 3 modele do 300 zł
Kurtka z góralskim twistem na zimę 2025/2026 to absolutny HIT sezonu. Wybrałam 3 modele z sieciówek do 300 zł, które idealnie wpasowują się w ten trend. Zobacz mój ranking.
Tatry, góry, Zakopane to symbole zimy, które kojarzą nam się nie tylko z góralskim klimatem, ale też z siarczystymi mrozami. Warto zatem właśnie w tamtym kierunku spojrzeć, gdy szukamy idealnej kurtki na ten sezon. Kożuszki, zamsze, skóry to zaledwie niektóre z elementów, które możemy znaleźć w góralskiej szafie. Nic więc dziwnego, że to właśnie one królują w chłodne miesiące. Kurtka z góralskim twistem na zimę 2025/2026 to prawdziwy HIT, a ja znalazłam 3 modele z sieciówek, obok których nie sposób przejść obojętnie.
1. Dwustronna kurtka kożuch - Reserved 299,99 zł
Dwustronne kurtki to coraz popularniejsze rozwiązanie dla pań, którym zależy na uniwersalnym modelu okrycia wierzchniego. Taką opcję można bowiem nosić na dwa sposoby. Kurtka, która znalazła się w Reserved, z jednej strony jest wykonana z imitacji zamszu, z drugiej ma uroczy kożuszek. Świetnie zatem sprawdzi się zarówno do eleganckich, jak i bardziej sportowych stylizacji. To model w iście góralskim stylu za 299,99 zł.
2. Kurtka ze sztucznego futerka z ozdobnymi zapięciami - Zara 249 zł
Pozostając na moment przy futerkach, nie sposób nie wspomnieć o modelu, który znalazł się w ofercie sieci Zara. To bowiem kurtka ze sztucznego futerka, która jest tak postrzępiona, że też przypomina kożuszek. Żadna góralka nie powstydziłaby się takiego modelu w swojej szafie. Jest elegancki, a jednocześnie unwiersalny - pasuje nawet do jeansów. Ma ozdobne zapięcia również w góralskim stylu. Możemy ją kupić za 249 zł.
3. Kurtka z efektem zamszu z zapięciami na kołeczki - Stradivarius 195,30 zł
Na koniec nieco inny model, ale doskonale wpasowujący się w góralskie trendy. To bowiem kurtka z imitacji zamszu. Wykończona jest skórzanym kołnierzykiem oraz metalowymi zapięciami na kołeczki w iście góralskim stylu. To najbardziej uniwersalny model, ale warto podkreślić, że nie jest ocieplany, więc należy pod niego założyć gruby sweter - np. kaszmirowy czy wełniany, który doskonale będzie komponował się z takim modelem. Kurtkę można kupić w Stradivariusie za 195,30 zł.
Czytaj także: