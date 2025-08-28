Jesienią i zimą 2025/2026 stawiamy na naturę. Wracamy do korzeni i decydujemy się na to, aby być jak najbliżej ziemi. Świadczą o tym m.in. modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026, wśród których dominują brązy, beże i czerń. Absolutnym hitem będą też naturalne materiały - szczególnie wełna, którą pokochały Dunki. Na Copenhagen Fashion Week ten materiał był widoczny wszędzie. Pisałam już, że jesienią hitem będzie wełniana kamizelka. Teraz idziemy o krok dalej i stawiamy na okrycie wierzchnie. O ile beżowy płaszcz na jesień 2025 to absolutny must-have, także w tym wełnianym wydaniu, o tyle nie można zapomnieć o krótszych opcjach. Wełniana kurtka na jesień 2025 to doskonały wybór. Znalazłam 3 modele, które sprawdzą się idealnie.

1. Czekoladowa kurtka z wełny merino - COS

Ta czekoladowa kurtka, która odcieniem przypomina też doskonałej jakości espresso, wykonana jest z parzonej wełny merino. Jej włókna pochodzą z certyfikowanych hodowli i posiadają oznaczenie Responsible Wool Standard TE-00047206 (RWS). To prosty, krótki płaszczyk z kołnierzykiem, z przodu zapinane na duże guziki. Jest idealną opcją na sezon przejściowy, gdy temperatury nie będą bardzo niskie, ale czuć już będzie jesienny chłód. Świetnie sprawdzi się również jako żakiet. Taka kurtka to nowość w asortymencie marki COS i kosztuje 650 zł.

Czekoladowa kurtka z wełny merino - COS, Fot. materiały promocyjne, cos.com

2. Krótki płaszcz z mieszanki wełny w kolorze bordowym - Massimo Dutti

W asortymencie marki Massimo Dutti znalazł się uroczy, krótki płaszczyk wykonany z mieszanki wełny. Jest cieplutki i świetnie sprawdzi się w połączeniu z ciemnymi chinosami oraz jeansami z wyższym stanem. To jednak nie wszystko. Pasują do niego również skinny jeans oraz ołówkowe spódnice i klasyczne sukienki. Jest to zatem model doskonale komponujący się z eleganckimi oraz sportowymi stylizacjami. Jako dodatek warto postawić na mokasyny, baleriny w stylu Mary Jane lub klasyczne czarne czy brązowe botki na słupku. Ten krótki płaszczyk kosztuje 799 zł.

Krótki płaszcz z mieszanki wełny w kolorze bordowym - Massimo Dutti , Fot. materiały promocyjne, massimodutti.com

3. Beżowa kurtka bomber z wełny - Mango

Na koniec najbardziej klasyczny model, który najlepiej sprawdza się w luźnych, sportowych stylizacjach. Beżowa kurtka bomberka z Mango została wykonana z mieszanki wełny i jest w delikatną jodełkę. Ma prosty krój, dzięki czemu można ją zestawić niemal ze wszystkim. Doskonale będzie pasować zarówno do jeansów i sneakersów, jak również do klasycznej spódnicy i mokasynów. Taki model zawsze warto mieć w swojej szafie, bo nigdy nie wychodzi z mody. Kosztuje 319 zł i jest dostępny także w wersji czarnej.

Beżowa kurtka bomber z wełny - Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Wełniana kurtka na jesień 2025 - inspiracje

Wełniana kurtka to element garderoby, który sprawdzi się niemal do wszystkiego, ale najlepiej prezentuje się w sportowym wydaniu. Dlatego śmiało postaw na nią, gdy wybierasz stylizację z jeansami. Możesz też dobrać do niej spodnie w tym samym kolorze lub klasyczne ciemne. Tego typu kurtka może też posłużyć jako żakiet do spódnicy.

Wyborów jest bez liku. Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z wełnianą kurtką. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?