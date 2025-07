Niektóre elementy garderoby wydają się najzwyklejsze, a w rzeczywistości mogą stać się bazą dla najmodniejszych i najbardziej eleganckich stylizacji. Szczególnie jeśli mają uniwersalne barwy. Modne kolory sezonu jesień-zima 2025 to właśnie stonowane barwy, dlatego warto poszukać ubrań, które będą do nich pasować. Idealny pod tym względem wydaje się ten produkt. Taki top na jedno ramię z Mango to kwintesencja quiet luxury.

Top na jedno ramię to połączenie basicowego stylu ze sportowym i eleganckim. Można go bowiem nosić do spódnicy, tworząc cudowny zestaw na wieczór. Świetnie jednak będzie też wyglądał zarówno w zestawieniu z garniturem, jak i z jeansami.

Dlatego warto mieć tego typu top w swojej szafie. Zwłaszcza w czarnym kolorze, który jest uniwersalny i pasuje niemal do wszystkiego. Teraz mamy okazję, aby taki zdobyć. Znalazłam go bowiem w asortymencie sieci sklepów Mango.

Czarny top z dzianiny na jedno ramię za 89,99 zł w Mango

Top, który znalazł się w Mango, to czarna wersja z dzianiny - oczywiście na jedno ramię. Został wykonany w przeważającej części z wiskozy. Ma dopasowany fason i asymetryczny dekolt, co dodaje mu oryginalności i elegancji.

Ten top dostępny jest w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej Mango w rozmiarach XXS-XL. Można go kupić za 89,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Top na jedno ramię z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

Czarny top na jedno ramię - inspiracje

Czarny top na jedno ramię to idealna baza do różnych stylizacji. Wybrałam 3 inspiracje na outfity, które świetnie będą się prezentować zarówno w drugiej połowie lata, jak i jesienią. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?

Casualowa elegancja

Czarny top na jedno ramię świetnie będzie prezentował się w zestawieniu z klasycznymi, czarnymi rurkami. Do tego wystarczy dobrać ulubione szpilki i dopasowaną do nich kopertówkę oraz obszerną biżuterię, która nada całości elegancji. W takiej wersji śmiało możesz wybrać się na koncert, spotkanie z przyjaciółmi czy na randkę.

Top na jedno ramię w wersji biznesowej

Odkrywanie ramion w pracy to nie jest dobra opcja, ale jeżeli coś zarzucisz na wierzch, taki top świetnie sprawdzi się jako baza do stylizacji. Wystarczy dobrać do niego cały garnitur lub klasyczne spodnie i marynarkę. Jeżeli chcesz postawić na tego typu outfit latem, zawsze możesz zasłonić ramiona bawełnianą lub lnianą koszulą.

Elegancki top na luzie

Tak elegancki top można wykorzystać również do bardziej sportowych stylizacji. Świetnie komponuje się bowiem z jeansami i np. kurtką skórzaną. Do tego warto dobrać srebrną biżuterię, która przełamie sportowy klimat outfitu i sprawi, że będziesz prezentować się stylowo.