Wiemy już, jakie są modne kolory sezonu jesień-zima 2025 i że jeden odcień będzie szczególnie pożądany w tym okresie. Barwa czekolady to must-have najbliższych miesięcy. Niedawno pisałam, że chocolate heels to buty jak marzenie i będą hitem podobnie jak czekoladowa torebka półksiężyc. To jednak nic w porównaniu z tunikową sukienką, którą znalazłam w asortymencie H&M. Taka czekoladowa tunika będzie hitem jesieni 2025 i stworzysz z nią niezwykłe stylizacje.

Czekoladowa tunika będzie hitem jesieni 2025

Choć brązy swego czasu wyszły z mody, teraz wracają w wielkim stylu. Ten kolor zaczyna kojarzyć się z luksusem - zwłaszcza wtedy gdy łączymy go z konkretnymi dodatkami. I tak czekolada z czernią, beżem lub złotem to najbardziej pożądane zestawienie jesieni i zimy. A szczególnie, jeśli to właśnie ten kolor będzie dominował w naszej stylizacji.

Dlatego warto postawić na elementy garderoby w odcieniu czekolady, które "zrobią nam" całą stylizację. Dobrze pod tym względem sprawdzi się sukienkowa tunika, którą znalazłam w popularnej sieci sklepów H&M.

Czekoladowa i bordowa tunika z H&M

Sukienka tunikowa z H&M ma luźny fason. To mini kreacja, która będzie dobrze prezentować się zarówno w zestawieniu z różnymi spodniami, jak i bez niczego - np. do szpilek. Ogranicza cię wyłącznie własna wyobraźnia.

Ta kreacja została wykonana w większości z wiskozy, więc jest zwiewna i przyjemna w dotyku. Ma długie, luźne rękawy zakończone falbanami, które dodają sukience uroku i sprawiają, że jest jeszcze modniejsza. Warto dodać, że ten model jest ściągany przy szyi ozdobionym sznurkiem, który przełamuje jednolity odcień.

Tunikową sukienkę możesz dostać w aż czterech wersjach kolorystycznych - brązowej, bordowej oraz białej w czarne kwiaty i czarnej w białe kwiaty. To jednak dwie pierwsze będą hitem jesienią, bo oba kolory - czekolada i burgund - są najbardziej pożądane w tym sezonie.

Sukienka jest dostępna w rozmiarach XXS-XXL i kosztuje 209,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Czekoladowa tunikowa sukienka z H&M, Fot. materiały promocyjne, hm.com

Czekoladowa tunika - inspiracje

Taka tunika jest bardzo elegancka i warto iść w tym kierunku, decydując się na stylizację z nią. Znalazłam 3 inspiracje. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?