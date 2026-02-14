W 2026 roku zielona kurtka, określana jako millenial green jacket lub city jacket, powraca na szczyty list modowych. Po latach zapomnienia i kojarzenia się z kiczem, wraca w zupełnie nowej, odświeżonej formie, odpowiadając na potrzeby osób ceniących wygodę i ponadczasową elegancję. Klasyka millenialsów ma dziś nowe oblicze, czyli lepsze tkaniny i bardziej dopracowane kroje, ale ponadczasowy kolor zostaje bez zmian. Zobacz, jak nosić taką kurtkę wiosną 2026, aby była efektowna, komfortowa i pasowała na każdą okazję.

Wielki powrót millenial green jacket

Zielona kurtka, określana często jako city jacket lub field jacket, zyskała rozgłos wśród millenialsów na początku lat 2000. Początkowo kojarzono ją głównie z subkulturą militarną i stylem utility, ale szybko stała się hitem ulicznej mody oraz wybiegów. Powrót zielonej kurtki do mody to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych konsumentów, czyli minimalizm i świadome wybory zakupowe. W 2026 city jacket zyskała nową funkcjonalność dzięki zastosowaniu wyższej jakości tkanin i bardziej przemyślanym krojom. Dzięki temu teraz można nosić ją nie tylko w casualowych stylizacjach, ale i nieco bardziej eleganckich lookach.

Dzisiejsze wersje millenial green jacket wyróżniają się przede wszystkim zastosowaniem lepszych, często ekologicznych tkanin, staranniejszymi wykończeniami oraz zrównoważonymi proporcjami. Nowoczesna interpretacja kurtki opiera się na zestawieniu kontrastujących faktur i połączeniu z wełną, skórą lub denimem, co nadaje jej elegancki i ponadczasowy wyraz.

Jak stylizować millenial green jacket?

Nowoczesna zielona kurtka to doskonała baza do wielu stylizacji. Najczęściej łączy się ją z prostymi jeansami (niebieskimi, czarnymi lub kremowymi) i dzianinowymi topami. Kurtka świetnie prezentuje się także z golfami lub swetrami w neutralnych odcieniach, szczególnie écru, beżu czy szarości. Taki zestaw jest wygodny, a jednocześnie bardzo stylowy i idealnie sprawdza się na co dzień.

Nowoczesna city jacket przestaje być jednak zarezerwowana tylko do casualowych stylizacji. Innym pomysłem na dół stylizacji może być plisowana spódnica lub szerokie spodnie garniturowe. Te elementy sprawiają, że militarna khaki kurtka nagle nieco łagodnieje i staje się bardziej elegancka. Projektanci i stylistki zalecają łączyć ją z prostymi sukienkami midi, spódnicami o czystych liniach czy spodniami z wysokim stanem.

Kluczowe w stylizacjach z millenialsową kurtką są też kolory. Najczęściej łączy się ją z écru, czernią, granatem i czekoladowym brązem, co podkreśla jej ponadczasowy i elegancki charakter. Takie połączenia ułatwiają też budowanie spójnej garderoby kapsułowej, w której każdy element łatwo zestawić z innymi. Ważną rolę odgrywają tu również kontrastujące faktury: skóra, wełna, denim czy nawet jedwab, które wynoszą kurtkę na wyższy poziom estetyczny. Kurtka może być też stylizowana warstwowo, czyli narzucona na marynarkę lub oversizowy sweter. Taki zestaw świetnie sprawdzi się w chłodniejsze wiosenne dni.

