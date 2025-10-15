Zara wprowadziła na rynek nową puchówki na zimę 2026 i wygląda na to, że to właśnie ona zdominuje ulice w nadchodzącym sezonie. Marka postawiła na połączenie najnowszych technologii, wygody i stylu, prezentując pikowaną kurtkę typu anorak, która nie tylko świetnie wygląda, ale przede wszystkim skutecznie chroni przed zimnem, wiatrem i wilgocią.

Czy taka puchowa kurtka damska może być jednocześnie funkcjonalna i modna? Odpowiedź brzmi: tak – i to w spektakularnym stylu.

Kurtka - Fot. zara.com

Puchówka Zara 2026 – technologia i komfort na zimę

Nowa puchówka Zary to więcej niż tylko sezonowy trend. Dzięki zastosowaniu materiału technicznego, który jest odporny na wodę i wiatr, oraz zaawansowanej izolacji termicznej, kurtka zapewnia komfort termiczny przy różnych poziomach aktywności. Utrzymuje ciepło przy temperaturze 7ºC podczas niskiej aktywności oraz aż do -22ºC przy umiarkowanym wysiłku.

Ważne: Właściwości te dotyczą krótkiego modelu za 199 zł. Modele o innych długościach i krojach mogą mieć inne parametry.

Zimowa kolekcja Zary właśnie wzbogaciła się o absolutny must have: puchówkę z izolacją termiczną, która spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowniczek. Kurtka została zaprojektowana z myślą o miejskim stylu życia, ale nie zapomniano o tym, co najważniejsze w zimie – cieple. Pikowana struktura typu anorak, techniczny materiał i wysoki kołnierz z kapturem regulowanym sznurkami gwarantują skuteczną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Rękawy zakończone są wewnętrznymi mankietami, które zatrzymują ciepło, a kieszenie z polarową podszewką i zapięciem na zamek błyskawiczny chronią dłonie przed przemarznięciem. Dół kurtki regulowany jest elastycznymi sznurkami po bokach, co pozwala na indywidualne dopasowanie do sylwetki. Całość zapinana jest na solidny zamek błyskawiczny z przodu, co dodatkowo zabezpiecza przed wiatrem.

Idealna do miasta – do czego nosić nową puchówkę?

"Techniczna" kurtka Zara wpisuje się idealnie w miejski styl – można ją nosić zarówno do casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Puchowa kurtka Zary dobrze wygląda w zestawieniu z jeansami, dzianinowymi sukienkami, grubymi swetrami i botkami. Będzie świetnie komponować się także z obuwiem sportowym, jeśli zależy ci na wygodzie.

Dzięki jej funkcjonalnym rozwiązaniom, takim jak polarowe kieszenie i regulowany dół, sprawdzi się również w przypadku bardziej aktywnego stylu życia. To propozycja dla kobiet, które codziennie przemierzają miasto pieszo, na rowerze czy komunikacją miejską i chcą czuć się ciepło i stylowo.