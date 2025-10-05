Krótki kożuch to jeden z najmodniejszych elementów sezonu jesień-zima 2025/2026. Jego popularność wynika z połączenia praktyczności i stylu. Projektanci coraz częściej sięgają po skrócone formy klasycznych okryć, dzięki czemu zyskują one lekkość i nowoczesny charakter, nie tracąc przy tym swojej podstawowej funkcji – ochrony przed zimnem.

Atutem krótkiego kożuszka jest jego uniwersalność. W wersji minimalistycznej pasuje do miejskich, codziennych stylizacji, a w bardziej designerskim wydaniu staje się efektownym akcentem wieczorowego looku. Krótki kożuch doskonale komponuje się z jeansami o prostym lub szerokim kroju, tworząc casualowy zestaw. Równie dobrze wygląda w połączeniu z eleganckimi spodniami z wysokim stanem czy skórzaną spódnicą. Warto zestawiać go także z grubymi swetrami o widocznym splocie, botkami na obcasie lub cięższymi butami typu biker.

Wybrałam 5 rewelacyjnych krótkich kożuszków, które, stosując się do powyższych zasad, będziesz mogła nosić na co dzień i na specjalne wyjścia.

1. Klasyczny kożuszek w kolorze gorzkiej czekolady — Reserved

Krótki kożuszek z Reserved to klasyka sama w sobie, dlatego nie mógł trafić na inne miejsce niż na pierwsze. Ponadczasowe rzeczy to świetna inwestycja — zawsze posłużą kilka sezonów. Kożuch ma dwie wypuszczane kieszenie i prosty suwak. Zdobią go "misiowe" wykończenia — kołnierz i mankiety. Takie minimalistyczne okrycie pasuje do wszystkiego. Noś je do jeansów, sukienek, a nawet garniturów czy bardziej eleganckich kompletów. Kożuszek z Reserved kosztuje 279,99 zł.

Kożuszek - Fot. reserved.com

2. Kożuszek o kroju ramoneski z paskiem — Mohito

Krótki kożuch Mohito spodoba się fankom skórzanych ramonesek. Jego motocyklowa nuta widoczna jest na pierwszy rzut oka. Ciekawym elementem jest pasek na dole, który dodaje nonszalancji i pazura. Kożuch Mohito noś do spodni rurek i butów typu biker. Możesz też zdecydować się na kontrast i połączyć go z sukienką boho i kozakami na szpilce. Wybór należy do ciebie. Cena kożuszka Mohito to 329,99 zł.

Kożuch - Fot. mohito.pl

3. Kożuszek w stylu biker — Zara

To zdecydowanie najbardziej "modowa" propozycja. Lubisz śledzić trendy i chcesz przyciągać spojrzenia? Wybierz krótki kożuszek z Zary. Co go wyróżnia? Beżowy kolor i brązowe kontrastujące wstawki. Kożuch z Zary jest wyjątkowo krótki, dlatego noś go ze spodniami z wysokim stanem. Idealnie byłoby gdyby kożuszek zaczynał się tam, gdzie kończą się spodnie. Ciekawym rozwiązaniem w tym modelu jest pasek przy kołnierzu, który po zapięciu stworzy modną stójkę. Kożuch z Zary kosztuje 299 zł.

Kożuch - Fot. zara.com

4. Biały, krótki kożuszek — Bershka

Kożuszek z Bershki ma piękny krój i kolor, ale... właśnie za kolor odejmuję mu kilka punktów. Kremową imitację zamszu bardzo trudno wyczyścić, dlatego jest to inwestycja na jeden sezon lub... inwestycja w profesjonalną pralnię, co znacznie podniesienie cenę kożucha na przestrzeni lat. Ale jeśli zakochałaś się w jasnym kożuszku z Bershki, rozumiem cię. Będzie pięknie wyglądał w kremowym total looku. Jego cena to 249 zł.

Kożuch - Fot. bershka.pl

5. Krótki kożuszek o kroju bomberki — Stradivarius

Kożuch marki Stradivarius ma ciekawy krój bomberki, ale odrobinkę traci na jakości imitacji zamszu. Jeśli twój budżet nie pozwala ci na zakup skórzanego kożucha, szukaj takiego, którego materiał najbardziej ją przypomina — grubego i mięsistego. Kożuszek-bomberka doskonale będzie prezentował się w stylizacji ze sportową nutą. Łącz go ze sneakersami i szerokimi jeansami. Pamiętaj o dodatkach — kolorowa czapka beanie będzie pasować idealnie. Cena kożucha ze stradivariusa to 279 zł.

Kożuch - Fot. stradivarius.com

Krótki kożuch — z czym łączyć?

Krótki kożuszek z imitacji skóry lub zamszu to opcja idealna na jesień. Ale i zimą możesz go spokojnie nosić — wystarczy, że założysz coś cieplejszego pod spód. Zastanawiasz się, z czym mogłabyś łączyć takie modne okrycie? Mam dla ciebie garść inspiracji.