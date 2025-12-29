Każdy sezon ma swoje modowe hity, zarówno jeśli chodzi o konkretne fasony, jak i kolory czy materiały. A co zaskoczy nas w nowym roku 2026? Jednym z najgorętszych trendów, jakie będzie można zauważyć na wybiegach, ulicach i w sieci, stanie się odcień cool blue. To chłodny błękit, który zachwyca swoją uniwersalnością. Jest to kolor świeży i odmładzający, a zarazem elegancki, więc pasuje kobietom w każdym wieku, które ubierają się w przeróżnych stylach. Zobacz, jak wkomponować go w swoją szafę, aby idealnie współgrał z tym, co już tam masz.

Cool blue - jak nosić ten kolor?

W nadchodzącym sezonie cool blue zdominuje szafy osób śledzących modowe trendy. Ten kolor charakteryzuje się delikatnym, niemal pastelowym tonem i świetnie sprawdza się zarówno w minimalistycznych, jak i odważniejszych, nowoczesnych stylizacjach. Doskonale wiedzą o tym it-girls, które już teraz wprowadzają ten odcień do swoich stylizacji.

Będzie można go zauważyć przede wszystkim na sweterkach i marynarkach, które dzięki swojemu fasonowi oraz barwie będą stanowić idealną bazę stylizacji. Nie jest to jednak wszystko, bo chłodny błękit można będzie zobaczyć także na dolnych częściach garderoby i wcale nie chodzi tu tylko o jasne jeansy, ale i długie satynowe spódnice czy eleganckie garniturowe spodnie.

Jak stylizować ubrania w kolorze cool blue?

Z czym łączyć cool blue w stylizacjach? Ten odcień świetnie komponuje się z szeroką gamą barw. Projektanci w większości stawiają na monochromatyczne zestawienia z tym odcieniem w roli głównej, ale pojawiają się również połączenia z bardziej wyrazistymi kolorami. Cool blue szczególnie dobrze wygląda w duecie z:

czekoladowym brązem – dla eleganckiego i głębokiego kontrastu,

klasycznym jeansem – dla codziennego, luźnego stylu,

bielą i czernią – dla wyrazistego, minimalistycznego looku,

beżami, jasnymi szarościami i hitowym kolorem cloud dancer – dla efektu subtelnej klasy.

Gdzie kupić ubrania w odcieniu cool blue?

Dzięki swojej uniwersalności cool blue sprawdzi się zarówno w stylizacjach dziennych, jak i wieczorowych. Można go nosić jako główny akcent stylizacji lub jako uzupełnienie bardziej neutralnych outfitów. Warto wykorzystać wyprzedaże sezonowe, aby zdobyć ubrania w tym odcieniu zanim jeszcze na dobre rozgości się na wybiegach.

Wiele marek wprowadzało bowiem odcienie niebieskiego do swoich kolekcji już w sezonie jesień-zima, a teraz można dorwać te produkty w obniżonych cenach. To świetna okazja, bo zainwestowanie już teraz w stylizacje w kolorze cool blue pozwoli być o krok przed modą w sezonie 2026.

